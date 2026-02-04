Diputado José Gregorio Correa destaca la importancia de la reapertura consular para la diáspora venezolana

El diputado a la Asamblea Nacional José Gregorio Correa afirmó que el restablecimiento de servicios consulares con países de alta recepción migratoria constituye una prioridad para la atención de los venezolanos en el exterior. El parlamentario valoró como positiva la reactivación gradual de sedes consulares, al considerar que estos avances contribuyen a garantizar derechos fundamentales y a mejorar la relación institucional con las comunidades venezolanas fuera del país.

Desde una perspectiva informativa y de servicio público, Correa señaló que la presencia consular cumple un rol esencial en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en contextos migratorios prolongados. En su análisis, la reapertura de consulados representa una herramienta para facilitar trámites administrativos, fortalecer la protección consular y promover una mayor articulación entre el Estado y su diáspora.

El legislador puso énfasis en la situación de Estados Unidos y República Dominicana, países que concentran una parte significativa de venezolanos residentes en el exterior. De acuerdo con su planteamiento, la disponibilidad de servicios consulares en estos destinos permitiría atender de forma directa necesidades que actualmente requieren procesos más complejos o desplazamientos a terceros países.

“La mano del consulado es la mano protectora del venezolano. Es inconcebible que en Estados Unidos vivan tantos compatriotas y no puedan tener atención por motivos políticos”, sentenció el parlamentario, al referirse a la relevancia que tienen estos servicios para la protección y acompañamiento de los ciudadanos.

Correa explicó que la reapertura consular no debe entenderse únicamente como un paso en la agenda diplomática, sino como una respuesta práctica a requerimientos humanos y administrativos. Entre los trámites más demandados mencionó la gestión de apostillas, registros de nacimiento, actas de defunción y la regularización de documentos de identidad, procesos necesarios para el acceso a empleo, educación, servicios financieros y otros ámbitos de la vida civil.

Desde el punto de vista institucional, el diputado indicó que la normalización consular puede generar beneficios adicionales en términos de organización administrativa y planificación pública. Una red consular operativa facilita la actualización de registros, el seguimiento de necesidades de la diáspora y la coordinación con autoridades locales en los países de acogida, contribuyendo a una atención más ordenada y previsible.

Asimismo, expresó su expectativa de que Venezuela logre restablecer relaciones, al menos en el plano consular, con un mayor número de países. Según su apreciación, este enfoque permitiría reducir situaciones de desatención y ofrecer canales formales para la gestión de asuntos civiles de los venezolanos que residen fuera del territorio nacional.

En su intervención, Correa hizo un llamado a considerar los servicios consulares como una política de interés general, orientada a la asistencia ciudadana. En este sentido, destacó que la continuidad de estos servicios favorece la estabilidad administrativa y el cumplimiento de funciones básicas del Estado en el exterior, sin que ello implique pronunciamientos sobre otros ámbitos de la relación bilateral.

Finalmente, el diputado José Gregorio Correa instó a las autoridades competentes a avanzar de manera sostenida en los procesos de normalización consular. Reiteró que la atención a los venezolanos en el exterior es un componente clave de la gestión pública y subrayó que un venezolano, sin importar su ubicación geográfica, “no debe sentirse solo ni desatendido por su país de origen”.

El planteamiento del parlamentario se enmarca en un enfoque informativo que resalta la importancia de los servicios consulares como soporte institucional para la diáspora y como un elemento que contribuye a la organización administrativa, la seguridad jurídica y la integración de los ciudadanos venezolanos en sus países de residencia.