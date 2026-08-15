Nestlé Chile lidera por decimotercer año consecutivo el ranking de atracción de talento en alimentos

Nestlé Chile volvió a ocupar el primer lugar en la categoría Alimentos de Merco Talento 2026, consolidando trece años consecutivos de liderazgo en esta clasificación. La compañía también se posicionó entre las diez empresas más atractivas para trabajar en Chile y obtuvo un reconocimiento destacado por la gestión de su área de Recursos Humanos.

La empresa alcanzó el séptimo puesto en la clasificación general de las organizaciones más atractivas para trabajar en el país y se ubicó en la sexta posición entre las compañías con los mejores equipos de Recursos Humanos.

Los resultados reflejan la creciente importancia que tienen factores como el desarrollo profesional, el bienestar de los trabajadores, la reputación interna y la capacidad de las organizaciones para atraer y mantener talento.

Merco Talento evaluó a 200 compañías en Chile

La decimotercera edición de Merco Talento evaluó a 200 compañías y consideró las opiniones de más de 51.000 encuestados pertenecientes a distintos grupos relacionados con el entorno laboral.

La medición analiza dimensiones vinculadas con la calidad laboral, la reputación como empleador y la percepción interna de las organizaciones. También considera otros aspectos relacionados con la capacidad de las empresas para atraer, desarrollar y fidelizar talento.

Para Nestlé Chile, el resultado representa una continuidad de su presencia entre las organizaciones mejor posicionadas en esta clasificación durante los últimos años, especialmente dentro de la industria de alimentos.

La compañía ha centrado parte de su estrategia laboral en ofrecer oportunidades de capacitación, movilidad y crecimiento profesional. Estas acciones se complementan con iniciativas destinadas al bienestar de los trabajadores, la conciliación entre la vida personal y laboral, así como políticas relacionadas con la diversidad, la equidad y la inclusión.

Nestlé destaca su estrategia de desarrollo profesional

Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile, destacó la participación de los trabajadores de la compañía en los resultados obtenidos.

“Este reconocimiento refleja el compromiso de cada una de las personas que forman parte de Nestlé. Más allá de un ranking, nos enorgullece saber que estamos construyendo un lugar donde las personas pueden desarrollarse, aportar su talento y crecer profesionalmente. Este logro nos motiva a seguir fortaleciendo una cultura basada en el respeto, las oportunidades y el bienestar de nuestros equipos, que nos permita seguir atrayendo y desarrollando talento en las distintas etapas de la vida profesional”, señaló Juan Esteban Dulcic, director de Recursos Humanos de Nestlé Chile.

La estrategia de la compañía contempla programas destinados a acompañar a sus colaboradores durante diferentes etapas de su trayectoria profesional. Entre las medidas se encuentran oportunidades de formación y capacitación, beneficios laborales y programas dirigidos a facilitar el equilibrio entre las responsabilidades profesionales, familiares y personales.

Nestlé Chile también desarrolla medidas como el permiso parental posterior al nacimiento de un hijo y una estrategia integral de diversidad, equidad e inclusión. A estas acciones se suma un programa que permite la presencia de mascotas en determinados espacios de trabajo.

Otros reconocimientos en materia laboral

El resultado obtenido en Merco Talento 2026 se suma a otros reconocimientos recibidos por Nestlé Chile durante los últimos años por sus políticas laborales y su posicionamiento como empleador.

La compañía ha figurado entre las diez mejores empresas para jóvenes en una medición especializada en oportunidades laborales para nuevas generaciones. También alcanzó el séptimo puesto entre las organizaciones consideradas más atractivas para trabajar según la percepción de mujeres profesionales menores de 35 años.

Asimismo, Nestlé Chile fue reconocida como una de las organizaciones destacadas por facilitar la integración entre la vida personal y el trabajo, según una evaluación realizada por Fundación Chile Unido y El Mercurio.

Estos resultados muestran la importancia que la gestión del talento ha adquirido dentro de las estrategias empresariales. La capacidad para captar profesionales, ofrecer oportunidades de crecimiento y mantener equipos de trabajo se ha convertido en un factor relevante para la competitividad de las grandes compañías.

Con trece años consecutivos encabezando la categoría Alimentos de Merco Talento, Nestlé Chile mantiene su posición entre las empresas mejor evaluadas en materia de atracción laboral, mientras continúa desarrollando iniciativas relacionadas con la capacitación, el crecimiento profesional y el bienestar de sus trabajadores.