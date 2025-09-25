Nasdaq y AWS refuerzan su alianza para modernizar la infraestructura financiera global

Caracas, Nasdaq y Amazon Web Services, Inc. (AWS), subsidiaria de Amazon.com, Inc., anunciaron este jueves la ampliación de su colaboración estratégica con un proyecto que promete redefinir la arquitectura tecnológica de los mercados de capitales y de la banca a nivel mundial. A partir de ahora, las instituciones financieras podrán desplegar la plataforma Nasdaq Calypso directamente sobre la nube de AWS, en un modelo de servicio totalmente gestionado por Nasdaq.

La iniciativa busca ofrecer una solución integral para que bancos, casas de bolsa y organismos reguladores modernicen sus operaciones críticas, aumenten su resiliencia tecnológica y aceleren la innovación a gran escala. En palabras simples, las entidades financieras ya no tendrán que mantener la compleja infraestructura que respalda el sistema: todo será provisto como un servicio gestionado que facilita implementaciones más rápidas y actualizaciones continuas.

Nasdaq Calypso en la nube

Nasdaq Calypso es una plataforma diseñada para los mercados de capitales y la gestión de tesorería, que permite a las instituciones procesar flujos de trabajo de punta a punta, administrar riesgos y cumplir con regulaciones internacionales. Su llegada a la nube representa un cambio de paradigma en la forma en que los actores financieros abordan la infraestructura crítica: la operación diaria se vuelve más ágil, segura y preparada para integrar nuevas tecnologías, sin las limitaciones de arquitecturas fragmentadas y obsoletas.

Con esta propuesta, las organizaciones obtienen acceso inmediato a las capacidades más avanzadas de Nasdaq y AWS, desde actualizaciones automáticas hasta integración con herramientas de analítica e inteligencia artificial. El resultado: operaciones más eficientes y una plataforma lista para adaptarse a los desafíos regulatorios y de mercado.

Declaraciones clave

Magnus Haglind, Head of Capital Markets Technology en Nasdaq, enfatizó la urgencia de esta transformación:

“Market participants face an urgent need to embrace innovation, regulatory change and industry-wide connectivity at scale but are increasingly constrained by complex and fragmented legacy architecture. This is a strategic inflection point for infrastructure across the capital markets ecosystem. As cloud and managed services increasingly become the preferred model for mission-critical platforms, our expanded collaboration with AWS positions Nasdaq to lead this industry-wide transformation.”

Por su parte, John Kain, Director of Financial Services Market Development en AWS, destacó la paradoja que enfrentan las instituciones financieras:

“Today, financial institutions are faced with a technological paradox – needing to innovate their technology stack rapidly while maintaining legacy infrastructure to support mission-critical operations. Our expanded collaboration enhances Nasdaq Calypso’s solution with high-performing, scalable and secure infrastructure. This is another perfect example of how Nasdaq is leveraging AWS to deliver more agile, resilient financial infrastructure that’s more future-ready for the industry.”

Beneficios del modelo gestionado

El despliegue de Nasdaq Calypso en AWS ofrece una serie de ventajas diseñadas para responder a la creciente presión que ejercen las reformas de mercado, las exigencias regulatorias y las tensiones geopolíticas sobre la infraestructura financiera global. Entre los principales beneficios se encuentran:

Modernización tecnológica acelerada , con acceso a capacidades en activos digitales, inteligencia artificial y el elastic data grid de AWS, que permite cálculos de riesgo más rápidos y optimizados.

Implementación estandarizada y actualizaciones continuas , que garantizan cumplimiento normativo y flexibilidad para adaptarse a nuevos mandatos.

Mayor eficiencia operativa , mediante un entorno de pruebas simplificado y opciones de personalización para integraciones y flujos de datos.

Acceso a inteligencia avanzada de Nasdaq, con herramientas de gestión de datos que potencian el análisis basado en IA y permiten capitalizar el valor de la información integrada.

Un hito en la alianza Nasdaq–AWS

Este anuncio representa un nuevo paso en la relación entre Nasdaq y AWS, que ya habían trabajado juntos en el desarrollo de plataformas regulatorias y de mercados. La acelerada adopción de modelos de servicio gestionado permite que soluciones críticas coexistan en un mismo entorno, reduciendo la fricción en el intercambio de datos en tiempo real y simplificando arquitecturas cada vez más complejas.

Además, el enfoque abre la puerta a oportunidades de crecimiento impulsadas por la analítica avanzada, al mismo tiempo que refuerza la resiliencia y la seguridad de las operaciones financieras.

Alcance global y proyección regional

La tecnología de Nasdaq es utilizada actualmente por el 97% de los bancos de importancia sistémica global (G-SIBs), la mitad de las 25 principales bolsas de valores del mundo, 35 bancos centrales y reguladores, y más de 3.800 clientes en todo el sector financiero. Su capacidad de escalar soluciones a nivel global convierte a Nasdaq en un socio clave para instituciones que enfrentan desafíos de modernización tecnológica.

Para América Latina, y en particular Venezuela, el anuncio cobra relevancia en un contexto donde la digitalización de servicios financieros avanza de manera desigual. La tendencia hacia la nube y los servicios gestionados marca una ruta que los bancos regionales podrían seguir para ganar eficiencia, cumplir con estándares internacionales y mantenerse competitivos en un mercado global cada vez más exigente.

Conclusión

Con esta ampliación de su alianza, Nasdaq y AWS no solo consolidan su liderazgo en infraestructura tecnológica, sino que también sientan las bases de una transformación profunda en el sector financiero global. La propuesta de plataformas ágiles, resilientes y preparadas para el futuro promete redefinir cómo las instituciones enfrentan sus mayores retos operativos, regulatorios y tecnológicos en los próximos años.