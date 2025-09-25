CAKE firma acuerdo global con Disney Branded Television para dos temporadas de la serie “Armorsaurs”

Caracas — La distribuidora internacional CAKE anunció la firma de un acuerdo global con Disney Branded Television para producir y transmitir dos temporadas de la nueva serie de acción en vivo con efectos visuales “Armorsaurs”, desarrollada por MGA Entertainment. El lanzamiento se perfila como una de las apuestas más importantes del año en el sector del entretenimiento infantil y familiar, con el objetivo de convertirse en una franquicia mundial.

De acuerdo con la información oficial, la primera temporada estará compuesta por 13 episodios de 22 minutos cada uno, cuyo estreno está previsto para el próximo 13 de octubre en la señal de Disney XD en Estados Unidos, a las 8:00 p.m. EDT/PDT. Posteriormente, la producción se incorporará al catálogo internacional de Disney+ en febrero de 2026.

El acuerdo también contempla la difusión de episodios completos seleccionados, cortos y contenido exclusivo a través del canal oficial de Disney Channel en YouTube. A partir de 2026, MGA impulsará además la expansión del universo “Armorsaurs” hacia juguetes, productos de estilo de vida, contenidos digitales y videojuegos, en un plan de desarrollo multiplataforma de alcance global.

Reinventando un éxito surcoreano

“Armorsaurs” está dirigido a niños a partir de seis años, pero con un marcado atractivo para la co-visualización familiar. La serie reimagina el programa surcoreano de 2021 “Armored Saurus”, creado por Daewon Media, combinando acción en vivo, efectos visuales y animación.

La trama presenta a un grupo de adolescentes seleccionados por un raro marcador genético para integrarse al Programa Armorsaurs, una iniciativa secreta que les permite vincularse con dinosaurios blindados y operar sofisticadas armaduras de combate. Juntos, jóvenes y criaturas se convierten en la última línea de defensa de la humanidad frente a una raza alienígena avanzada, dispuesta a regresar a la Tierra para reconstruir su ejército prehistórico.

Dong-Hoon Jung, CEO de Daewon Media, señaló:

“One of our greatest opportunities was to take a show originally created in Korea, honor the core concept that proved its potential, and expand it into an experience that resonates with audiences everywhere. With visionary partners like MGA, Disney Branded Television, and CAKE, true global leaders in kids’ and family entertainment, ‘Armorsaurs’ is poised to grow into a worldwide franchise that reaches far beyond the TV series.”

Elenco internacional y atractivo musical

La primera temporada contará con un elenco juvenil encabezado por Jailen Bates, reconocido por sus papeles en “WITS Academy” de Nickelodeon y “Walk The Prank” de Disney XD, y Avianna Mynhier, quien ha participado en “The Walking Dead” de AMC y “Running Point” de Netflix. A ellos se suman los debutantes Jacob Makabi, Derrick Kwak y Sade Louise.

En los roles adultos destacan figuras como Michael Dorn, recordado como Worf en la franquicia “Star Trek”; el actor surcoreano Julien Kang; Yvonne Chapman, parte de la adaptación en acción real de “Avatar: The Last Airbender” en Netflix; y Andrew Russell, conocido por su trabajo de voz en “Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir” y en videojuegos como “World of Warcraft: Dragonflight”, “Diablo IV” y “Honkai: Star Rail”.

La música también jugará un papel importante. El tema “Eyes”, interpretado por la banda de K-pop Tomorrow X Together (TXT), sonará en los créditos de la serie y en dos episodios específicos. La canción proviene de la banda sonora original de “Armored Saurus”.

Estrategia de expansión global

Para MGA Entertainment, el proyecto marca un paso decisivo en su estrategia de consolidación como creadora de contenidos audiovisuales ligados a su exitoso negocio de juguetes. Isaac Larian, fundador y CEO de la compañía, afirmó:

“Armorsaurs embodies MGA’s passion for bold storytelling and global entertainment. Together with Disney, CAKE, and Daewon Media, we’ve reimagined this hit property for today’s audiences, and we can’t wait to share it with kids and families worldwide. This is just the beginning of a global franchise.”

Según lo acordado, Disney Branded Television adquirió 26 episodios de media hora distribuidos en dos temporadas, mientras que CAKE administrará los derechos de distribución internacional, salvo en China, Japón y Corea, territorios gestionados directamente por Daewon Media.

El rodaje de la parte en vivo se llevó a cabo en Seúl, Corea del Sur, mientras que la animación y los efectos visuales fueron realizados por Studio Eon, en Corea, y Pixel Zoo, estudio de propiedad de MGA ubicado en Brisbane, Australia.

Expectativas del mercado

La alianza entre MGA, Disney y CAKE refuerza la tendencia de cooperación entre productores asiáticos y conglomerados occidentales para generar contenido con proyección internacional. Ed Galton, CEO de CAKE, destacó:

“We are eager to bring this new action-packed series to kids around the world on Disney XD and Disney+ and fully expect the new version to be a huge hit globally, as when the original Daewon Media series premiered in South Korea. MGA Entertainment has a passion for entertainment for children that is exciting and captivating, and we are proud to partner with them on this project.”

Con un estreno programado en octubre en Estados Unidos y su llegada global a través de Disney+ en 2026, “Armorsaurs” apunta a convertirse en una de las producciones infantiles más comentadas de los próximos años. Respaldada por tres compañías líderes en entretenimiento familiar, la serie no solo promete captar la atención de la audiencia juvenil, sino también consolidarse como una franquicia de alto valor en el mercado internacional.