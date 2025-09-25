Lixie Studio impulsa la transformación digital con el lanzamiento de Odoo 19 en Caracas

Caracas, Venezuela. – El pasado jueves 18 de septiembre, Lixie Studio celebró en la capital venezolana el Odoo Power Talk, un encuentro que reunió a líderes y empresarios de diversos sectores para conocer de primera mano las novedades de Odoo 19, la más reciente versión del software empresarial de origen belga y código abierto. El evento tuvo como eje central la transformación digital y la automatización como motores de competitividad e innovación.

Un espacio para la innovación empresarial

La jornada se desarrolló en un formato dinámico que incluyó demostraciones en vivo, casos prácticos y sesiones de consultoría directa. Estas actividades permitieron a los asistentes evaluar cómo la inteligencia artificial integrada en Odoo 19 puede contribuir a optimizar procesos internos, reducir costos operativos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Empresarios de áreas como retail, transporte, manufactura y servicios participaron activamente en la experiencia, coincidiendo en el valor estratégico que representa para las compañías venezolanas adoptar tecnologías de gestión modernas.

Una solución adaptable al contexto venezolano

En su intervención, Freymar Torres, directora comercial de Lixie Studio, destacó el papel de Odoo como herramienta de transformación organizacional. “Odoo entrega soluciones concretas para empresas que quieren transformar sus operaciones. Automatiza, organiza y facilita la gestión del cambio”, afirmó.

Torres también subrayó un aspecto clave para el mercado local: la homologación del sistema. Este proceso garantiza que Odoo cumpla con los requerimientos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), lo que facilita su adaptación al marco normativo y operativo venezolano.

Inteligencia artificial en el centro del negocio

Por su parte, Freddy Torres, consultor senior de Odoo, resaltó los avances que incorpora esta nueva versión. “Odoo es una solución 100 % integrada, escalable y modular. Se adapta a cada empresa y se implementa rápido, con un costo competitivo frente a otras plataformas del mercado”, explicó.

El especialista hizo énfasis en que la versión 19 introduce un salto cualitativo en el uso de inteligencia artificial a lo largo de todo el flujo de trabajo empresarial. Desde la planificación hasta la gestión operativa, la tecnología permite una mayor eficiencia y abre la puerta a procesos automatizados que reducen la dependencia de tareas manuales y mejoran la agilidad de las organizaciones.

Alianzas tecnológicas estratégicas

El encuentro también contó con la participación de POS Venezuela, compañía reconocida en el área de facturación inteligente y equipos fiscales. Durante la presentación, mostró cómo su tecnología puede integrarse de manera fluida con Odoo, lo que agiliza los procesos de facturación comercial y aporta una solución integral a las empresas que buscan modernizar sus sistemas administrativos.

Esta colaboración demuestra el potencial de Odoo como plataforma abierta y escalable, capaz de integrar soluciones de distintos proveedores y adaptarse a las realidades de negocios en entornos tan específicos como el venezolano.

Una apuesta por la competitividad empresarial

El Odoo Power Talk organizado por Lixie Studio no solo fue un evento de presentación de producto, sino también una declaración de intenciones: mostrar que la innovación y la digitalización son herramientas indispensables para que las empresas venezolanas puedan enfrentar los desafíos actuales del mercado.

Como partner Gold de Odoo en Venezuela, Lixie Studio busca consolidarse como referente en la implementación de soluciones tecnológicas que transformen la gestión empresarial. El encuentro dejó en claro que existen oportunidades reales para que las compañías locales fortalezcan su competitividad, aumenten su capacidad de respuesta y se adapten a un entorno económico cada vez más exigente.

Perspectivas

La llegada de Odoo 19 a Venezuela se enmarca en un contexto de acelerada digitalización a nivel global, donde la integración de inteligencia artificial y la automatización de procesos ya no son opcionales, sino factores determinantes de supervivencia y éxito. Para los empresarios venezolanos, este lanzamiento ofrece una alternativa tecnológica robusta, homologada y adaptable a sus necesidades, con el respaldo de un socio local con experiencia en el mercado.

Con esta iniciativa, Lixie Studio refuerza su compromiso de impulsar la transformación digital en el país y posiciona a Odoo como una herramienta clave para quienes buscan innovar, optimizar recursos y competir en un entorno empresarial desafiante.