MMC lanza la plataforma ICONect Smart Factory en la feria K 2025 en Düsseldorf

Caracas — La compañía MMC, parte del grupo TekniPlex y reconocida en la industria por sus soluciones de automatización, sistemas de visión y software para el sector de tapas y cierres, anunció el lanzamiento oficial de su nueva plataforma ICONect Smart Factory durante la feria internacional K 2025 en Düsseldorf, Alemania.

Este lanzamiento representa un movimiento estratégico con el cual la empresa busca fortalecer su liderazgo en innovación industrial y en el desarrollo de herramientas digitales que promuevan la eficiencia y la sostenibilidad en los procesos manufactureros.

Plataforma diseñada para la optimización en tiempo real

La ICONect Smart Factory Platform fue concebida como un motor de orquestación de producción en tiempo real, que se integra de manera fluida tanto con equipos de MMC como con maquinaria de terceros.

La propuesta ofrece a los fabricantes herramientas para optimizar operaciones, simplificar flujos de trabajo y tomar decisiones rápidas e inteligentes. Entre sus características principales destacan un tablero intuitivo con análisis en tiempo real, gestión simplificada de recetas y acceso al MMC AI Troubleshooting Chatbot, un asistente virtual que acelera la resolución de problemas y reduce los tiempos de inactividad.

“ICONect represents a significant leap forward in how clients can leverage machine data to optimize production,” afirmó Krystel Staniforth, gerente general de MMC. “With ICONect, managers can respond to complex production requirements more efficiently and anticipate future challenges with greater agility.”

Diferenciadores clave de ICONect

La empresa explicó que el nuevo sistema se diferencia por varias capacidades innovadoras:

Análisis y resolución en tiempo real : acceso inmediato a métricas de producción desde cualquier lugar, respaldado por el chatbot de soporte.

Implementación centralizada : gestión unificada de usuarios, contraseñas y recetas, que luego puede desplegarse en todas las máquinas de la planta.

Reportes y alertas automáticas : notificaciones instantáneas ante problemas de producción o desviaciones de parámetros establecidos.

Conectividad mejorada: integración de datos sin barreras entre líneas de producción, sistemas internos y plantas ubicadas en distintas sedes.

Enfoque en eficiencia energética

Más allá de optimizar operaciones, ICONect introduce una función estratégica de monitoreo energético que refuerza los objetivos de sostenibilidad empresarial.

“One of the features we are most excited about is Energy Monitoring,” indicó Patrice Massicotte, director de operaciones de MMC. “It gives clients the same up-to-the-minute insights on power usage as they get from their production data—helping them achieve both cost savings and sustainability targets.”

Este enfoque permitirá a los fabricantes vigilar en tiempo real el consumo de energía, promoviendo ahorros económicos y apoyando la transición hacia procesos más responsables con el medio ambiente.

Innovaciones adicionales en la feria K 2025

La compañía también adelantó que presentará dos soluciones complementarias en Düsseldorf:

MMC LM-150 Lining Machine : una máquina de revestimiento diseñada para volúmenes de producción más pequeños, sin sacrificar calidad ni flexibilidad.

QTicon Advanced Vision System: un sistema de inspección basado en inteligencia artificial que elimina la necesidad de configuraciones tradicionales de recetas, haciendo el control de calidad más ágil y eficiente.

Con estas innovaciones, MMC busca consolidar un portafolio que responde a la creciente demanda de automatización inteligente, conectividad industrial y sostenibilidad energética.

Detalles de participación en K 2025

Los asistentes podrán explorar de primera mano estas soluciones en el stand 13B42, pabellón 13, durante la feria K 2025 en Düsseldorf, Alemania, que se llevará a cabo del miércoles 8 al miércoles 15 de octubre de 2025.

Quienes no asistan tendrán la posibilidad de obtener más información en el portal oficial: mmcpackaging.com.

Conclusión

Con el lanzamiento de ICONect y la presentación de innovaciones como la LM-150 y el QTicon, MMC reafirma su compromiso con la transformación digital de la industria manufacturera. La compañía apuesta por ofrecer soluciones que no solo impulsen la productividad, sino que también ayuden a las empresas a anticipar desafíos futuros y alcanzar metas de sostenibilidad en un mercado global cada vez más competitivo.