Miss Teen Venezuela celebra su 24ª edición con agenda en Caracas y gala final en Margarita

Caracas. – El certamen Miss Teen Venezuela arriba este año a su edición número 24 y marca el inicio oficial de sus actividades con una agenda en Caracas, programada para los días 4 y 5 de septiembre. En esta ocasión, las 21 candidatas recorrerán medios de comunicación y sitios emblemáticos de la capital, en una gira que busca transmitir el mensaje de su lema 2024: “Belleza sin límites”.

La cita culminará el próximo 31 de octubre en el Gran Salón de Eventos del Hotel Venetur de la Isla de Margarita, donde las jóvenes concursantes disputarán los títulos de “Miss Teen Venezuela Universo”, “Miss Teen Venezuela World”, “Miss Teen Venezuela Internacional”, “Miss Teen Venezuela Grand” y “Miss Teen Venezuela Tierra”.

Una gira de promoción en la capital

La visita a Caracas tiene como objetivo consolidar la proyección mediática del certamen y acercar a las candidatas al público capitalino, reforzando además la labor social que se ha venido trabajando desde el inicio de esta edición. Según los organizadores, se busca que la juventud venezolana encuentre en este espacio no solo una competencia de belleza, sino también un proyecto de formación personal.

Las representantes provienen de diferentes estados y regiones, reflejando la diversidad cultural del país. Este año compiten: Jos Rodríguez (Amazonas), Franceliz González (Anzoátegui), Rossa Martínez (Apure), Alina Rondón (Aragua), Vanessa Venegas (Barinas), Andrea Fabbián (Bolívar), Doriannys Silva (Carabobo), Daniela Colmenares (Cojedes), Angélina Anaya (Distrito Capital), Fiorella Villarroel (Falcón), Lusiana Prado (Guárico), Sarah Carrillo (La Guaira), Clara Meléndez (Lara), Michelle Muñoz (Mérida), Elyzabeth Castro (Miranda), Haibeth Mata (Monagas), Samantha Martin (Nueva Esparta), Camila González (Portuguesa), Yennifer Acosta (Sucre), Roxy Becerra (Táchira) y Bárbara Nasti (Zulia).

Preparación y compromiso de las candidatas

Las 21 jóvenes cuentan con alrededor de cuatro meses de preparación intensiva que han incluido entrenamientos en pasarela, comunicación, cultura general y responsabilidad social. Esta etapa previa ha sido clave para proyectar no solo destrezas artísticas, sino también el carácter y la disciplina de cada participante.

De cara a la gala final, las concursantes han manifestado de forma unánime que “están decididas a promover las riquezas de nuestro país y demostrar que éste certámenes ayuda a forjar la actitud y el carácter de la mujer joven de Venezuela”.

Un certamen con historia

El Miss Teen Venezuela se ha consolidado en sus 24 años como uno de los concursos juveniles más influyentes del país. Su principal objetivo ha sido formar y proyectar jóvenes exitosas en diferentes ámbitos, al mismo tiempo que resalta el patrimonio y las bellezas naturales del territorio nacional.

La Isla de Margarita se mantiene como sede emblemática de la competencia, en buena medida porque allí está ubicada la oficina principal del concurso, presidido por el empresario Santiago Rosas. Esta elección no solo responde a razones logísticas, sino también a la intención de impulsar la isla como centro turístico y cultural de alcance internacional.

Proyección internacional y referentes nacionales

A lo largo de su trayectoria, el certamen ha visto egresar a figuras que hoy se encuentran consolidadas en la industria del entretenimiento venezolano. Una de ellas es Adriana Marval, quien dio sus primeros pasos en este escenario juvenil.

En los últimos años, el concurso también ha fortalecido la presencia del país en competencias internacionales. Entre los logros más recientes destaca la victoria de Bárbara Párraga, quien en 2023 alcanzó la corona de “Miss Teen International 2023”, un reconocimiento que ratifica la calidad del semillero venezolano en materia de concursos de belleza.

Impacto económico y social

El Miss Teen Venezuela, más allá de su carácter estético, constituye un espacio de dinamización para el turismo y los negocios vinculados a la industria de eventos. Cada edición genera actividad económica en áreas como la hotelería, la moda, la comunicación y el entretenimiento. La gran final en Margarita es vista como una oportunidad estratégica para atraer visitantes y consolidar la isla como punto clave de turismo cultural.

En este sentido, los organizadores destacan que la presencia de 21 representantes de diferentes regiones no solo garantiza pluralidad, sino que también fomenta la promoción de las riquezas culturales y naturales de cada estado participante.

Expectativa hacia la gala final

Con el inicio de las actividades oficiales en Caracas, el certamen entra en su fase más visible, lo que aumenta la expectativa entre seguidores, medios y patrocinadores. La final del 31 de octubre se perfila como un espectáculo de alcance nacional que combinará tradición, juventud y proyección internacional, enmarcado en un lema que sintetiza el espíritu de esta edición: “Belleza sin límites”.