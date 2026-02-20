Amazon lanza en México su Programa de Influencers para monetizar contenido con comisiones de hasta 10%

Ciudad de México.— Amazon México anunció el lanzamiento oficial de su Programa de Influencers en el país, una iniciativa que permitirá a creadores de contenido monetizar sus recomendaciones mediante comisiones de hasta 10% por ventas calificadas dentro de su plataforma de comercio electrónico. Con esta expansión, la compañía refuerza su apuesta por el crecimiento de la economía de creadores en uno de los mercados digitales más dinámicos de América Latina.

El programa, que ya opera en 16 países, introduce en México una herramienta denominada “Tu Tienda Amazon”, un espacio personalizado dentro de Amazon.com.mx donde los influencers pueden reunir, organizar y compartir productos recomendados, integrando su contenido directamente con la experiencia de compra.

El lanzamiento se realizó el 19 de febrero de 2026 en Ciudad de México, durante un evento que reunió a creadores de contenido, ejecutivos de la empresa y medios de comunicación. El encuentro incluyó un panel con Juan José Sancho, Director de Marketing para Amazon México; Valentina Márquez, Líder de Performance Marketing, y la influencer mexicana Paola Alberdi, quien participa en el programa desde Estados Unidos.

La iniciativa surge en un contexto donde los creadores de contenido han ganado influencia en las decisiones de consumo. Las recomendaciones en redes sociales se han convertido en una fuente relevante para que los consumidores descubran productos, una tendencia que Amazon busca integrar directamente en su ecosistema digital.

El elemento central del programa es “Tu Tienda Amazon”, descrito como un escaparate personalizado que permite a los creadores compartir listas de productos, fotos y videos alineados con sus intereses y estilo. El objetivo es reducir la distancia entre la inspiración y la compra, permitiendo que los usuarios pasen de la recomendación a la adquisición sin salir de la plataforma.

Nuevas oportunidades de ingresos para creadores digitales

El Programa de Influencers abre nuevas oportunidades de monetización para los creadores mexicanos, quienes podrán generar ingresos mediante comisiones de hasta 10% en ventas elegibles. Además, Amazon ofrece recompensas adicionales de hasta 60 pesos mexicanos por registros en servicios como Amazon Prime, Prime Video, Amazon Music, Amazon Business y mesas de regalo.

Los participantes también tendrán acceso a herramientas de análisis y reportes para comprender mejor el comportamiento de su audiencia y optimizar sus estrategias de contenido. El programa está abierto a creadores de distintas categorías que cuenten con cuentas activas en redes sociales y cumplan con los requisitos establecidos por la empresa.

De acuerdo con Juan José Sancho, el programa busca formalizar una dinámica que ya ocurre en el entorno digital.

«Muchas personas descubren qué comprar gracias a creadores en los que confían. Con el Programa de Influencers, buscamos que esas recomendaciones tengan un espacio natural dentro de Amazon, haciendo más fácil pasar de la inspiración a la compra. Es una forma de acercar a creadores, marcas y clientes de manera auténtica, fácil y confiable,”, señaló Juan José Sancho, Director de Marketing para Amazon México.

Otro componente destacado es la automatización de procesos administrativos. Amazon indicó que el sistema gestionará la emisión mensual de facturas y procesará pagos de forma automática, eliminando cargas operativas para los creadores y facilitando el acceso a ingresos recurrentes.

Influencers como canal clave para el comercio electrónico

El modelo refleja una tendencia global en la que las plataformas de comercio electrónico integran cada vez más contenido generado por usuarios para impulsar ventas y mejorar la experiencia del cliente.

Desde la perspectiva de los consumidores, la compañía sostiene que el programa permitirá descubrir productos a través de voces confiables dentro de un entorno seguro y respaldado por la infraestructura de Amazon.

Durante el evento, Paola Alberdi compartió su experiencia en el mercado estadounidense, donde el programa ya forma parte de su modelo de ingresos.

“Para mí, recomendar algo siempre ha sido una extensión de mi día a día. El Programa de Influencers de Amazon me permitió llevar eso a un espacio donde mi contenido no se queda solo en inspiración, sino que realmente se traduce en resultados. Es una forma muy clara y honesta de vivir de lo que ya haces, sin forzar nada.”

El lanzamiento en México refleja el crecimiento sostenido de la economía de creadores en la región, donde cada vez más personas generan ingresos a partir de contenido digital. Para Amazon, la iniciativa también representa una estrategia para fortalecer la relación entre creadores, marcas y consumidores dentro de su propio ecosistema.

Con esta expansión, la empresa busca posicionarse no solo como una plataforma de comercio electrónico, sino también como un espacio donde el contenido, la influencia digital y las decisiones de compra convergen, consolidando un modelo que redefine la forma en que los usuarios descubren y adquieren productos en línea.