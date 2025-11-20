Medela reúne expertos en tres continentes para impulsar avances en salud materna e infantil

Baar, Suiza. — Medela, líder global en tecnología de salud y soluciones para leche materna, culminó en 2025 una nueva edición del Global Breastfeeding & Lactation Symposium Series, un ciclo internacional que reunió a más de 5.000 profesionales en Asia, Norteamérica y Europa. La 17ª edición de esta serie reafirmó el compromiso de la compañía con la investigación, la educación clínica y la mejora de los resultados de salud para madres y recién nacidos.

Desde su creación en 2006, los simposios de Medela se han convertido en una referencia mundial para investigadores, clínicos y responsables de políticas públicas interesados en profundizar el conocimiento sobre la lactancia humana, la fisiología mamaria y las mejores prácticas en atención neonatal y hospitalaria.

“El liderazgo que ha mantenido Medela durante años se basa en una misión que integra ciencia, innovación y cuidado humano”, expresó su director ejecutivo, Thomas Golücke. “At Medela, our mission has always been to unite science, compassion, and innovation to improve lives, and these symposiums embody that purpose. Across every continent, one truth unites the conversations from Shanghai to Chicago to Lisbon: when science and care come together, lives change. By bringing together leading minds from every corner of the world, we help turn evidence into action and create a network of facilitators to support mothers and new families and help their babies to benefit from the best possible start in life.”

Una agenda global para fortalecer la ciencia de la lactancia

Uno de los aportes más destacados provino de la profesora Donna Geddes, directora del Geddes Hartmann Human Lactation Research Group de la Universidad de Australia Occidental. La científica subrayó la necesidad de mayor inversión y cooperación internacional en un campo que, pese a su importancia, sigue siendo poco explorado. “Lactation science remains a niche and often overlooked field, and despite its profound impact on human health, we know surprisingly little about a process that is so fundamental to life. Human milk lays the foundation for a healthy start in life and may even hold answers to preventing or treating other illnesses. Advancing this science requires ongoing research, but just as importantly, collaboration to ensure discoveries truly reach mothers and babies. When researchers, clinicians, and industry leaders like Medela come together, we strive to accelerate progress from the lab bench to the bedside.”

Shanghái: inicio de la serie con más de 3.400 asistentes

El ciclo abrió en mayo en Shanghái, China, con más de 3.400 participantes en formato presencial y virtual bajo el lema “Improving Lactation Support, Turning Science into Care”. El encuentro fue dirigido por la profesora Zhang Huayan y la profesora Zhang Ting, e incluyó ocho ponencias sobre fisiología de la lactancia, detección de factores de riesgo y mejores prácticas clínicas. Los resultados se compartieron posteriormente en congresos nacionales de enfermería y lactancia en China, ampliando su impacto educativo.

Chicago: enfoque en el fortalecimiento de los equipos perinatales

La segunda etapa se realizó en septiembre en Chicago, sede norteamericana de Medela. Más de 600 profesionales participaron en conferencias y talleres centrados en “Empowering Perinatal Teams”. Las sesiones abordaron nuevos datos sobre nutrición neonatal, composición de la leche humana y fisiología materna, así como metodologías para impulsar prácticas equitativas basadas en evidencia.

La ubicación también permitió a los asistentes visitar la Mothers’ Milk Bank of the Western Great Lakes, el único banco de leche no lucrativo de la región. Esta experiencia ofreció una visión directa de cómo la leche donada se procesa y distribuye para bebés prematuros o críticamente enfermos.

En este marco, el profesor Sertaç Arslanoğlu, de la Universidad Medeniyet de Estambul, destacó: “Human milk is not only nutrition, but also medicine, particularly for this fragile population. To unlock its full potential, we must ensure an equitable access to human milk across NICUs. That begins with promoting and supporting lactation to help parents understand and achieve full mother’s own milk as a priority and then integrating donor human milk as a complement for mothers who have not yet established lactation.”

Lisboa: cierre europeo con más de 1.000 profesionales

El simposio final se celebró en Lisboa, Portugal, en noviembre, reuniendo a más de 1.000 profesionales de Europa y otros continentes. Esta edición profundizó en estrategias para optimizar volúmenes de leche materna en poblaciones de riesgo, avanzar hacia el uso exclusivo de leche humana y fortalecer la atención centrada en la familia dentro de los equipos perinatales.

Durante el evento, Medela anunció el comité evaluador encargado de seleccionar un proyecto que recibirá un aporte de CHF 20.000 en 2026, como parte de la iniciativa “With You, Every Step of the Way”, destinada a fortalecer ecosistemas de lactancia en comunidades diversas.

Entre las sesiones más relevantes estuvo la de la profesora Paula Meier, de Rush University Medical Center, quien presentó nuevas evidencias sobre la activación secretora y la transición hacia leche madura. “Understanding the complex lactation physiology during this early postpartum window provides the opportunity to design, test and evaluate evidence-based interventions that optimize milk provision throughout the NICU hospitalization,” explicó. “Leveraging the biology of this critical time frame ushers in a new era of replacing the generic recommendation for ‘extra maternal support’ with specific diagnostics, toolkits and algorithms.”

Acceso abierto y educación continua

Medela informó que todas las presentaciones estarán disponibles gratuitamente en Medela University, su plataforma educativa. Asimismo, continuará ofreciendo seminarios en línea para apoyar la adopción de prácticas basadas en evidencia.

Con más de 5.000 participantes en todo el año, la edición 2025 del Global Symposium Series consolida a Medela como un actor central en la conexión entre ciencia, política sanitaria y práctica clínica, reafirmando el valor de la leche humana como una de las intervenciones médicas más poderosas para la salud neonatal.