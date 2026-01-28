María Soto es reelegida al frente del Comité Olímpico Venezolano para el período 2026-2030

María Soto fue reelegida como presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV) para el período 2026-2030, tras recibir el respaldo mayoritario de las federaciones deportivas nacionales durante el proceso electoral celebrado en la sede del organismo. La reelección consolida la continuidad de la actual gestión y refuerza la estabilidad institucional del máximo ente rector del olimpismo en el país.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Prensa del Comité Olímpico Venezolano, la plancha encabezada por Soto obtuvo 47 votos válidos y dos votos nulos, dentro de un universo de 56 votantes, que incluyó la participación del representante de la Comisión de Atletas. El resultado ratifica el apoyo de las organizaciones afiliadas a la conducción que ha ejercido la dirigente durante su primer período.

Con esta reelección, Soto se convierte nuevamente en la principal figura de la estructura olímpica nacional, acompañada por una junta directiva conformada por dirigentes provenientes de diversas disciplinas deportivas. Arnaldo Sánchez asumirá el cargo de Primer Vicepresidente, seguido por Alejandra Benítez como Segunda Vicepresidenta, José Barreto como Tercer Vicepresidente y Aracelis León como Cuarta Vicepresidenta.

La estructura ejecutiva se completa con Katiuska Santaella como Secretaria General y Zobeira Hernández en la Tesorería. Como directores fueron designados Hanthony Coello, Dhayisbel Torrealba y Miguel Obando, mientras que Nayiveth López y Darío Alvarado ocuparán los cargos de Primer y Segundo Suplente, respectivamente. La conformación refleja un equilibrio entre federaciones tradicionales y disciplinas emergentes, un aspecto que ha sido destacado por los actores del sector deportivo como clave para la gobernanza del sistema olímpico.

Durante el acto de proclamación, Soto se dirigió a los representantes federativos con un mensaje centrado en la unidad y el trabajo colectivo dentro del movimiento olímpico. “Cumplimos hoy (martes) con el deber de expresarnos dentro del movimiento olímpico. Con bastante pasión y mucho esfuerzo como cada uno de nosotros lo hacemos en nuestros respectivos deportes. Estamos comprometidos para que esta casa sea de todos y de todas, para que cada uno venga a poner su granito de arena. Es un trabajo en conjunto que solo juntos podemos lograr. ¡Qué viva el movimiento olímpico venezolano!”, expresó ante los presentes en el auditorio del COV, donde se desarrolló la votación.

Órganos de control y primeras decisiones de gestión

En el mismo proceso electoral también quedaron conformados los órganos de control y ética del Comité Olímpico Venezolano. El Consejo de Honor será presidido por Efraín Velásquez, acompañado por Laura Pérez y Eduardo Robayo como miembros principales, mientras que Oscar Ruíz y Daniel Crespo ejercerán como miembros suplentes. Esta instancia obtuvo 49 votos válidos y un voto nulo.

Por su parte, el Consejo Contralor quedó integrado bajo la presidencia de Felipe Rodríguez, junto a César Rondón, Gerardo Trotta, Agustín De Faría y Carlos Rojas como miembros principales, también con un resultado de 49 votos válidos y uno nulo. Soto anunció que los presidentes tanto del Consejo de Honor como del Consejo Contralor tendrán voz y voto dentro de la junta directiva, una medida que apunta a fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia interna.

A pocos minutos de finalizado el proceso, la nueva junta directiva adoptó sus primeras decisiones estratégicas vinculadas a la representación internacional. Miguel Obando fue designado jefe de misión de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, mientras que Aracelis León y Felipe Rodríguez asumirán como jefe y subjefe de misión, respectivamente, de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante la jornada, la doctora Elida Párraga agradeció públicamente su nombramiento como Miembro Honorario del COV, distinción que comparte con Flor Isava, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo del olimpismo venezolano.

El proceso electoral estuvo a cargo de la comisión integrada por Javier Cardozo, Oscar Izaguirre y Nataly Sánchez, con la participación como testigos de Antonio Castillo, representante del golf, y Omar Bastardo, del hockey, garantizando la formalidad y legitimidad del acto.

La reelección de María Soto y la conformación de la nueva junta directiva marcan el inicio de un nuevo ciclo de gestión que deberá enfrentar retos vinculados al financiamiento, la preparación de atletas y la proyección internacional del deporte venezolano, en un contexto económico y organizativo complejo para el país.