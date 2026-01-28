Ticketmaster reitera su compromiso con los fans y advierte sobre la reventa ilegal

Ciudad de México. La venta de boletos para los conciertos de BTS en México volvió a evidenciar los retos estructurales que enfrenta la industria del entretenimiento ante eventos de alta demanda. Ticketmaster México salió a aclarar el proceso de comercialización, los criterios de precios y su postura frente a la reventa ilegal, luego de que millones de fans intentaran sin éxito asegurar una entrada para las tres fechas anunciadas.

De acuerdo con la empresa, el interés generado por la gira alcanzó niveles históricos. “Ticketmaster reconoce la enorme expectativa que genera un tour de la magnitud de BTS y la relevancia que este momento tiene para la comunidad de fans. Sabemos que el proceso de venta generó entusiasmo, pero también dudas y frustración entre muchas personas, y consideramos importante compartir información clara y puntual”.

Durante el proceso de preventa y venta general, más de 2,1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma con la intención de comprar boletos. En los momentos de mayor actividad, la fila virtual llegó a concentrar a más de 1,1 millones de personas de manera simultánea, una cifra sin precedentes para el sistema de venta digital de la compañía.

Sin embargo, esta demanda masiva contrastó con una oferta limitada. En total, estuvieron disponibles 136.400 boletos correspondientes a tres fechas, las cuales fueron definidas previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, tomando en cuenta la configuración del escenario y la capacidad del recinto. Según Ticketmaster, esta diferencia estructural entre el número de interesados y la cantidad de entradas disponibles explica por qué fue imposible satisfacer la totalidad de la demanda.

Precios fijos y venta exclusivamente digital

Uno de los principales cuestionamientos por parte del público estuvo relacionado con los precios de los boletos. Ante ello, Ticketmaster México subrayó que no emplea precios dinámicos ni algoritmos que ajusten los costos durante el proceso de venta. Los precios, afirmó la empresa, fueron establecidos con antelación por el artista, su equipo y el promotor, de acuerdo con la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios tanto en la preventa como en la venta general.

Asimismo, la compañía precisó que durante ninguna de las etapas del proceso se emitieron boletos físicos. Toda la comercialización se realizó exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, mediante sistemas diseñados para garantizar la trazabilidad, el control y la seguridad de cada transacción.

Advertencia sobre la reventa ilegal

En su comunicado, Ticketmaster adoptó una postura firme contra la reventa ilegal, a la que calificó como una práctica que perjudica directamente a los fans y distorsiona el acceso equitativo a los eventos. La empresa alertó que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos cuya existencia no es verificada, e incluso ofrecen entradas que aún no han sido adquiridas.

La compañía enfatizó que ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria, lo que incrementa el riesgo para los consumidores que recurren a estos canales alternativos.

Un desafío para toda la industria

Ticketmaster reconoció que la reventa ilegal no es un problema aislado, sino un desafío que afecta a toda la industria del entretenimiento a nivel global. En ese contexto, destacó la necesidad de esfuerzos coordinados entre autoridades, promotores y plataformas tecnológicas para combatir prácticas abusivas y fortalecer los mecanismos de protección al consumidor.

La empresa señaló que mantiene una colaboración constante con las autoridades, a quienes reconoce y apoya en su labor de protección a los usuarios, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y reforzar la seguridad de los procesos de venta.

Llamado a los consumidores

Como cierre, Ticketmaster reiteró que su prioridad es brindar mayor certeza, transparencia y tranquilidad a los fans, y contribuir a que los procesos de venta sean claros, seguros y confiables. En esa línea, hizo un llamado directo al público a no adquirir boletos a través de plataformas no oficiales ni mediante ofertas de reventa, ya que ello implica un riesgo para la validez de las entradas y fomenta prácticas que afectan tanto a los consumidores como a la industria en su conjunto.

El caso de BTS en México deja en evidencia el impacto económico y operativo que generan los grandes espectáculos internacionales, así como la necesidad de seguir perfeccionando los modelos de venta y control en un mercado cada vez más digital y altamente demandado.