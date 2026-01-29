Indurex inicia operaciones con una propuesta de seguridad y resiliencia para sistemas ciberfísicos

Madrid, España.— La empresa tecnológica Indurex anunció oficialmente el inicio de sus operaciones con el objetivo de contribuir a la seguridad y la resiliencia cibernética de los sistemas ciberfísicos (CPS), utilizados de forma intensiva en sectores como la energía, los servicios públicos y la industria manufacturera.

La compañía se posiciona en el ámbito de la seguridad industrial mediante una plataforma basada en inteligencia artificial con intervención humana, diseñada para apoyar a las organizaciones en la gestión de entornos operativos cada vez más conectados. Su enfoque combina la seguridad de los procesos industriales con capacidades de ciberseguridad, con el fin de ofrecer una visión integrada de los riesgos operativos y digitales.

Indurex fue fundada por un equipo de profesionales con experiencia en tecnología operativa (OT), ciberseguridad y sistemas de seguridad de procesos. Según la empresa, su propuesta responde a la creciente interconexión entre los sistemas físicos y digitales en entornos industriales, un fenómeno que ha incrementado la complejidad de la gestión de la seguridad y la continuidad operativa.

En este contexto, los operadores industriales afrontan escenarios caracterizados por una mayor dependencia de sistemas automatizados, flujos de datos en tiempo real y entornos distribuidos. Estas condiciones hacen necesario disponer de herramientas capaces de ofrecer información clara, contextualizada y útil para la toma de decisiones relacionadas con la seguridad y la operación.

Un enfoque integrado para entornos industriales complejos

Indurex plantea que uno de los retos actuales en la gestión de sistemas industriales es la necesidad de integrar información procedente de distintos dominios técnicos, como la ingeniería de procesos, la seguridad funcional y la ciberseguridad. La compañía propone abordar esta complejidad mediante una plataforma interoperable y nativa de inteligencia artificial que correlaciona datos operativos y de seguridad.

Este enfoque, definido por la empresa como “ingeniería de ciberinteligencia”, busca transformar grandes volúmenes de señales industriales en información estructurada y evaluada por inteligencia artificial, complementada con supervisión humana. El objetivo es facilitar una comprensión más clara del estado de los sistemas y apoyar la toma de decisiones informadas en entornos críticos.

De acuerdo con Indurex, la plataforma está orientada a ofrecer beneficios en distintas áreas operativas. Entre ellos se incluyen el fortalecimiento de la integridad de la seguridad, una mayor capacidad de respuesta ante incidentes y el apoyo a los procesos de cumplimiento normativo mediante informes automatizados y documentación estructurada del riesgo.

La solución también está diseñada para proporcionar una visión unificada de los entornos físicos y digitales, permitiendo a los equipos técnicos evaluar eventos y condiciones operativas dentro de su contexto industrial específico.

«Para las empresas de servicios públicos, los operadores energéticos y los centros de datos, Indurex sustituye las herramientas fragmentadas y las alertas ruidosas por una visión unificada y basada en la inteligencia artificial», afirma Jalal Bouhdada, fundador y director ejecutivo de Indurex. «Nuestra plataforma convierte las alarmas y los eventos dispersos en información significativa impulsada por la inteligencia artificial, lo que permite tomar decisiones más rápidas, reducir el ruido y obtener ganancias cuantificables en tiempo de actividad, seguridad y cumplimiento normativo».

Experiencia técnica aplicada a la resiliencia operativa

El equipo fundador de Indurex cuenta con trayectoria en proyectos relacionados con infraestructuras críticas, fabricantes de equipos, organismos de normalización y entornos industriales de alta exigencia. La empresa destaca que esta experiencia ha influido en el diseño de su plataforma y en su enfoque hacia la seguridad y la resiliencia operativa.

Bouhdada y el cofundador Maarten Oosterink han participado en iniciativas vinculadas a la seguridad industrial, el diseño de sistemas confiables y la mejora de prácticas operativas en entornos complejos. Con este respaldo técnico, Indurex inicia su actividad con la intención de colaborar con organizaciones industriales que buscan reforzar la protección de sus sistemas y optimizar la gestión de riesgos en contextos altamente conectados.

Con su lanzamiento, la compañía se suma al ecosistema de empresas que desarrollan soluciones tecnológicas orientadas a la protección y sostenibilidad de las infraestructuras críticas, un ámbito que continúa ganando relevancia en la agenda empresarial y operativa a nivel global.