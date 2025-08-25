Margarita recibe a 21 delegaciones en el 56º Campeonato Nacional de Béisbol Menor

Antolín del Campo– La isla de Margarita se convirtió este fin de semana en epicentro del deporte menor en Venezuela, con la inauguración del 56º Campeonato Nacional de Béisbol Menor “Margarita 2025”, categoría Prejunior, un evento que reúne a jóvenes promesas provenientes de 21 estados del país.

La jornada inaugural se celebró este sábado 23 de agosto en el estadio “Ángel Brito” de El Cardón, municipio Tcnel. Francisco Antolín del Campo. El recinto deportivo se vistió de gala para dar inicio a una competencia que se perfila como una de las más vibrantes y concurridas de los últimos años en la disciplina.

Una fiesta deportiva nacional

El campeonato, organizado por la Corporación Criollitos de Venezuela, contó con el respaldo de la Alcaldía de Antolín del Campo, a cargo del alcalde David Caraballo, así como del Instituto de Deportes del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (Iasdebne) y el Instituto Municipal de Deporte de Antolín del Campo (Indemac). Estas instituciones garantizaron la logística, la seguridad y el recibimiento de las delegaciones que buscarán alzarse con el título nacional.

Durante su discurso, el alcalde Caraballo subrayó la importancia del evento como motor de integración y vitrina para el talento deportivo emergente. «Hoy, los verdaderos protagonistas son nuestros atletas, estos jóvenes que con esfuerzo, disciplina y pasión ponen en alto el nombre de cada estado de nuestra patria; bajo el liderazgo visionario de nuestra Gobernadora, Marisel Velásquez de Millán, celebramos este evento y reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando el deporte en el estado. Es solo el comienzo, vendrán muchos más encuentros nacionales e internacionales que posicionarán a nuestra isla como un referente deportivo. El futuro del deporte en Margarita es prometedor y juntos lo hacemos posible», expresó el alcalde David Caraballo.

Ceremonia con tradición y entusiasmo

La inauguración fue más allá del protocolo deportivo y se convirtió en un espectáculo cultural y comunitario. La ceremonia contó con la participación de autoridades regionales y locales, concejales, entrenadores, familiares y vecinos, quienes disfrutaron de un programa cargado de música, bailes tradicionales y presentaciones artísticas.

Uno de los momentos más emotivos fue la lectura de la Oración de Criollitos de Venezuela a cargo del pelotero Rodrigo Hidalgo. Posteriormente, la joven Jhoskeily Mavares fue electa madrina del campeonato, mientras que Valentina Armas interpretó un tema musical que animó al público asistente.

La presencia de figuras destacadas del béisbol venezolano también marcó la jornada. El expelotero de Grandes Ligas Francisco “Kid” Rodríguez, actual integrante del cuerpo técnico del equipo de Monagas, fue recibido con una fuerte ovación, demostrando el arraigo de este deporte en la identidad nacional.

Competencia de alto nivel

En esta edición del campeonato, los 21 equipos participantes arribaron con sus mejores exponentes en la categoría Prejunior. La expectativa es que los encuentros no solo exhiban un alto nivel competitivo, sino que también promuevan valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la superación personal.

Los organizadores destacaron que la justa será una vitrina para que los jóvenes talentos se midan en igualdad de condiciones, mostrando no solo destrezas individuales, sino también la capacidad de representar a sus estados con orgullo y compromiso.

Compromiso institucional con el deporte

La Alcaldía de Antolín del Campo, junto al Indemac y el Iasdebne, reafirmó su voluntad de seguir apostando por el desarrollo deportivo en la región insular. Desde la logística hasta la seguridad y las condiciones de juego, las autoridades aseguraron que los atletas tendrán el entorno adecuado para desplegar todo su potencial.

El campeonato, que se extenderá durante varios días, representa una oportunidad para impulsar la economía local, con la llegada de delegaciones, familiares y visitantes, dinamizando sectores como el turismo, la hotelería y el comercio en Margarita.

Una cita para los amantes del béisbol

El inicio del 56º Campeonato Nacional de Béisbol Menor marca un nuevo capítulo en la historia deportiva del país y refuerza la imagen de Nueva Esparta como un escenario ideal para grandes competencias.

El béisbol menor, considerado la cuna de futuras estrellas, vive su gran fiesta en Margarita. Con el entusiasmo de atletas, familias y autoridades, El Cardón se convierte en el punto de encuentro donde el talento juvenil brilla con luz propia.