Convocan consulta pública en Caracas para elaborar una “Proclama por la Vida” en favor de mujeres vinculadas al sistema penitenciario

CARACAS — La Secretaría Femenina del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) convocó a medios nacionales e internacionales a cubrir una consulta pública orientada a recoger propuestas para fortalecer la protección de mujeres privadas de libertad y de aquellas que son familiares de personas detenidas. El encuentro busca abrir un espacio de discusión pública que concluya con la presentación de una declaración denominada “Proclama por la Vida”.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la organización política, la actividad pretende reunir ideas y recomendaciones provenientes de la sociedad civil, especialistas y organizaciones interesadas en el tema, con el objetivo de impulsar medidas de apoyo y protección a mujeres que enfrentan situaciones vinculadas al sistema penitenciario.

“La Secretaría Femenina del partido Un Nuevo Tiempo llevará a cabo una consulta pública destinada a recoger propuestas para la protección de las mujeres privadas de libertad y de las mujeres familiares de personas privadas de libertad. Esta iniciativa culminará con la lectura de una “Proclama por la Vida”, como expresión de respaldo y solidaridad con las mujeres que enfrentan esta situación.”

La actividad se desarrollará en la sede nacional de Un Nuevo Tiempo, ubicada en la Urbanización Los Palos Grandes, 3ra. Avenida con 5ta. Transversal, Quinta Un Nuevo Tiempo, Municipio Chacao, Caracas, y está programada para iniciar a las 11:00 de la mañana.

Espacio de consulta y participación

Según el anuncio, la consulta pública forma parte de una estrategia para visibilizar la situación de mujeres que atraviesan circunstancias relacionadas con la privación de libertad, tanto en calidad de detenidas como en su rol de familiares de personas encarceladas. El partido busca que el encuentro sirva como plataforma para recoger propuestas que puedan contribuir al diseño de iniciativas sociales o políticas públicas orientadas a este grupo.

La convocatoria está dirigida especialmente a representantes de medios de comunicación, organizaciones sociales, expertos en derechos humanos y ciudadanía interesada en participar en el proceso de formulación de propuestas.

En el contexto venezolano, el debate sobre las condiciones del sistema penitenciario y la situación de las personas privadas de libertad ha sido objeto de atención por parte de organizaciones de derechos humanos y actores políticos. Diversos informes regionales han señalado la importancia de desarrollar políticas públicas que garanticen la integridad, seguridad y acceso a derechos básicos para quienes se encuentran en centros de detención, así como para sus familiares.

En ese sentido, la consulta organizada por la Secretaría Femenina de UNT se plantea como una iniciativa de carácter participativo que busca recoger perspectivas diversas y canalizarlas en un documento final que refleje preocupaciones y propuestas de distintos sectores de la sociedad.

Lectura de la “Proclama por la Vida”

Uno de los momentos centrales de la jornada será la lectura pública de la llamada “Proclama por la Vida”, un texto que, según la convocatoria, reflejará el respaldo y la solidaridad hacia mujeres que enfrentan los desafíos asociados a la privación de libertad o a la detención de familiares.

La proclamación pretende sintetizar las ideas, preocupaciones y recomendaciones surgidas durante el proceso de consulta, y presentarlas como una declaración de apoyo y reconocimiento a este sector.

Aunque el documento final será presentado al cierre del evento, los organizadores anticipan que la proclamación buscará enfatizar la importancia de la protección social, la solidaridad y la visibilidad pública de las problemáticas que afectan a estas mujeres.

Convocatoria a la prensa

La invitación destaca el interés del partido en contar con la cobertura de medios nacionales e internacionales para difundir el desarrollo de la actividad y sus conclusiones. Con ello, los organizadores esperan ampliar el alcance del debate y generar mayor atención pública sobre los desafíos que enfrentan las mujeres vinculadas al sistema penitenciario.

El evento se enmarca en una agenda más amplia de discusión social y política en Venezuela sobre derechos humanos, participación ciudadana y el papel de las organizaciones políticas en la promoción de espacios de consulta pública.

Detalles del evento

La convocatoria difundida por la Secretaría Femenina de Un Nuevo Tiempo incluye los siguientes datos para la cobertura periodística:

HORA: 11:00 am

LUGAR: Sede Nacional del partido Un Nuevo Tiempo

Urbanización Los Palos Grandes, 3ra. Av. con 5ta. Transversal, Quinta Un Nuevo Tiempo Municipio Chacao, Caracas.

Con esta actividad, la organización política busca posicionar en la agenda pública la discusión sobre la situación de las mujeres vinculadas al sistema penitenciario y generar propuestas que puedan contribuir a mejorar sus condiciones, visibilidad y acceso a mecanismos de protección social.