Caracas — Venezuela Business Desk — En una nueva muestra de cómo la tecnología y el deporte convergen en el ámbito empresarial, Juventus Football Club y Picus Security, compañía líder mundial en validación de exposición cibernética, anunciaron una alianza estratégica de dos años destinada a fortalecer la defensa digital del club italiano. El acuerdo convierte oficialmente a Picus en el Socio Oficial de Validación de Exposición de la institución turinesa.

El anuncio fue realizado desde San Francisco, a través de GlobeNewswire, el 9 de octubre de 2025. Esta asociación se construye sobre la experiencia previa del club con la plataforma Picus Exposure Validation Platform, utilizada para reforzar la resiliencia cibernética de la organización y evaluar su capacidad de respuesta ante ataques reales.

Una defensa digital inspirada en el fútbol

El concepto de validación de exposición que desarrolla Picus se asemeja a la disciplina defensiva que caracteriza al Juventus: entrenar constantemente ante escenarios reales. A través de su tecnología, la empresa somete las defensas digitales a pruebas que simulan ciberataques auténticos, lo que permite detectar y corregir vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas por actores maliciosos.

Esta colaboración refleja valores compartidos entre ambas organizaciones, como el rendimiento, la resiliencia y la innovación, pilares que sustentan tanto el éxito deportivo del club como el liderazgo tecnológico de Picus. Con esta alianza, Juventus reafirma su compromiso con la excelencia dentro y fuera del campo.

Dos referentes en sus respectivos campos

Juventus, uno de los clubes más exitosos del mundo y protagonista constante en los torneos europeos, es reconocido por su férrea tradición defensiva. Por su parte, Picus ha sido pionera en la validación de exposición, un enfoque que permite a las empresas anticiparse a las amenazas cibernéticas mediante la simulación de miles de escenarios de ataque reales.

“Juventus is one of the most famous clubs in the world, with a rich history of excellence both on and off the pitch,” declaró Alper Memis, cofundador y director ejecutivo de Picus Security. “Both organizations are truly committed to performance and resilience. Just as Juventus trains endlessly to gain the upper hand over other clubs, Picus continuously validates and reinforces cyber defenses so organizations can gain the upper hand by focusing their resources on real risks instead of just theoretical ones.”

La plataforma de Picus, reconocida internacionalmente, ayuda a organizaciones de todo el mundo a identificar y priorizar exposiciones, validar los controles de defensa y reducir los riesgos mediante información basada en evidencia. Además, ofrece a los equipos de seguridad una visión clara sobre las amenazas más relevantes y orientaciones prácticas para mitigarlas.

Compromiso con la seguridad del club y sus aficionados

Desde la dirección de tecnologías de Juventus, la ciberseguridad se considera una prioridad estratégica. “Measuring the exposure of the attack surface is an important part of safeguarding our club, our fans and our future,” expresó Mirko Rinaldini, jefe de TIC del club. “By partnering with Picus Security, we gain a trusted leader whose innovative approach ensures our digital operations remain strong and resilient.”

El club busca garantizar que tanto su infraestructura como la experiencia de sus seguidores permanezcan protegidas en un entorno cada vez más digitalizado. En los últimos años, las entidades deportivas han enfrentado un incremento en los ataques cibernéticos, por lo que la alianza con Picus llega en un momento clave para establecer un nuevo estándar de seguridad digital en el fútbol profesional.

Presencia global y beneficios compartidos

Además del componente tecnológico, el acuerdo ofrece una dimensión de visibilidad global. Picus llevará su marca a millones de aficionados de Juventus en todo el mundo a través de experiencias exclusivas, colaboraciones y eventos especiales. Estas iniciativas buscarán resaltar la importancia de la ciberseguridad como una parte esencial de la gestión moderna de las organizaciones deportivas.

Con esta alianza, Juventus refuerza su compromiso con la innovación y la protección digital, mientras que Picus Security amplía su presencia internacional, vinculando su misión tecnológica a una de las instituciones más emblemáticas del deporte mundial.

La colaboración entre estos dos campeones —uno del campo de juego y otro del ámbito de la ciberseguridad— marca un paso decisivo hacia una nueva era de resiliencia digital en el deporte.