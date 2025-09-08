Customs Assured incrementa 30% su productividad gracias a la automatización de declaraciones aduaneras con Descartes y AiDock

Caracas – La consultora aduanera británica Customs Assured ha alcanzado un incremento del 30% en su productividad tras implementar un sistema conjunto desarrollado por Descartes Systems Group y la firma de inteligencia artificial AiDock. El anuncio, realizado desde Londres y Atlanta a través de GlobeNewswire, confirma cómo la automatización y el aprendizaje automático están transformando los procesos de gestión aduanera, tradicionalmente dominados por labores manuales y repetitivas.

Un paso decisivo hacia la digitalización

Customs Assured se especializa en ofrecer asesoría y servicios de despacho aduanero, ayudando a organizaciones a optimizar tiempos y reducir riesgos de error. Para ello, adoptó la plataforma Descartes e-Customs™, una solución en la nube que facilita la presentación de datos ante HM Revenue and Customs (autoridad aduanera del Reino Unido) y otras agencias gubernamentales.

El sistema, al integrarse con la AiDock Web Platform (AWP), ha permitido agilizar la recopilación, validación y transferencia de información sensible en múltiples puntos de la cadena de suministro. Esto ha reducido considerablemente el tiempo destinado a completar declaraciones y ha mejorado la precisión y transparencia del proceso.

Alex Patterson-Vallis, director de Customs Assured, explicó los beneficios alcanzados: “Customs Assured offers a range of customs consulting and clearance services to help organizations save time and increase accuracy when it comes to managing the customs declaration process. Managing the various customs processes for clients includes handling sensitive information and often involves manual and time-consuming processes to obtain, validate and transfer information from across the supply chain into the various key systems. Using automation and AI, we have reduced this pain for staff, increased accuracy and transparency for our clients, and our team is providing even more value-added services to clients. Thanks to Descartes and AiDock, we’ve experienced a 30 percent increase in productivity in a very short period. We have seen productivity continue to increase as the AiDock solution ‘digests’ more and more clearance examples; this means we’re able to take on more clients with a greater focus on compliance.”

Solución adaptable a diferentes necesidades

Descartes e-Customs™ se presenta como una interfaz web segura y flexible, adecuada tanto para pequeñas como grandes operaciones. Entre sus principales características destacan las declaraciones basadas en plantillas, la posibilidad de almacenar datos específicos de cada cliente y la opción de duplicar declaraciones previas. Estas funciones facilitan la gestión de trámites de importación y exportación dentro de una única plataforma avanzada.

La contribución de AiDock resulta clave. Gracias a algoritmos de aprendizaje automático, su asistente virtual analiza documentos y extrae datos esenciales como códigos de productos, cantidades y detalles de envío. Este proceso elimina la necesidad de ingresar datos manualmente, reduce errores y permite que las empresas concentren sus esfuerzos en áreas de mayor valor estratégico.

Innovación con impacto real

Desde AiDock, se subraya que el desarrollo de su inteligencia artificial se centra en servir a las personas y generar beneficios tangibles. “At AiDock, we design AI to serve people and deliver measurable impact through practical innovation,” señaló Tomer Shamir, cofundador y director de operaciones de la compañía. “Our collaboration with Descartes and Customs Assured demonstrates how AI can empower customs professionals to work faster and with greater precision—so they can focus on what truly matters: delivering exceptional service and ensuring compliance.”

Por su parte, Martin Meacock, vicepresidente de gestión de producto en Descartes, celebró el impacto positivo de la solución: “We’re pleased to see the positive results the solution is helping Customs Assured achieve for the business and its team through automation and AI. Our combined solution has been designed to also integrate into customs brokers’ organizations. Together we are enhancing how customs declarations are managed and filed by speeding up the process and making it more accurate, with a focus not just on document-to-data but on compliance as well.”

Implicaciones para el comercio internacional

El caso de Customs Assured refleja una tendencia en expansión dentro del comercio global: la adopción de tecnologías avanzadas para enfrentar la complejidad regulatoria y la presión de tiempos de entrega. En un mercado donde la eficiencia y la precisión son fundamentales, la integración de inteligencia artificial en los procesos aduaneros no solo representa un avance operativo, sino también una ventaja competitiva.

Para países como Venezuela, donde las operaciones de comercio exterior enfrentan desafíos relacionados con la agilidad y la transparencia en la gestión aduanera, experiencias internacionales como esta pueden servir de referencia. La capacidad de aumentar la productividad en un 30% en tan poco tiempo muestra el potencial de la digitalización para transformar sectores estratégicos y aportar mayor confianza en los procesos de cumplimiento normativo.