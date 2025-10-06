Heineken® transforma pubs en “The Office” para impulsar la conexión laboral en Reino Unido

En medio del debate sobre el regreso al trabajo presencial cinco días a la semana, Heineken® ha lanzado una ingeniosa campaña que combina humor, mercadeo y tradición social británica. La reconocida cervecera neerlandesa ha decidido rebautizar varios pubs del Reino Unido con el nombre “The Office” (La Oficina), en una movida que busca resaltar una de las mejores partes del día laboral: el momento de socializar con los colegas después del trabajo.

Un regreso con un giro refrescante

Según datos recientes, un tercio de los trabajadores del Reino Unido ha modificado sus patrones laborales durante los últimos seis meses para pasar más tiempo en la oficina. En este contexto, Heineken® propone un giro inesperado: convertir el regreso al trabajo en una experiencia más placentera.

La marca ofrece a los 22 millones de británicos que frecuentan pubs después del trabajo la oportunidad de disfrutar una pinta gratuita de Heineken® Original o Heineken® 0.0, la cerveza sin alcohol de la compañía. El beneficio puede canjearse con colegas de lunes a viernes a partir de las 4:59 p.m. en más de 1.000 establecimientos de todo el país.

Heineken® explica que la campaña busca celebrar el valor del contacto humano tras años de trabajo remoto e interacciones virtuales. El 46% de los trabajadores híbridos reconoce que extraña las conversaciones informales fuera del entorno laboral, un espacio que, según la marca, resulta esencial para fortalecer los vínculos entre compañeros.

El valor económico y social del “after work”

El nuevo informe del Centre for Economics and Business Research (CEBR) respalda la idea de que el tiempo social posterior al trabajo es mucho más que una tradición: es un motor económico. El estudio calcula que la socialización después de la jornada laboral generará un impacto de £28,9 mil millones en la economía británica durante 2025, y que cada £10 gastadas en lugares como los pubs aportan £13,40 adicionales a las arcas del país.

Además, se estima que el sector sostiene más de 300.000 empleos equivalentes a tiempo completo, subrayando la relevancia económica de los encuentros sociales en el ámbito laboral.

Sin embargo, el hábito ha sufrido una leve contracción. Aunque 22 millones de personas en el Reino Unido continúan reuniéndose con sus colegas tras la jornada laboral, esta cifra representa una disminución del 5% respecto a los niveles previos a la pandemia. Entre los trabajadores jóvenes, el cambio es aún más notorio: 58% de los empleados híbridos de la Generación Z admite que nunca ha conocido en persona a algunos de sus compañeros, a pesar de que 72% considera que el mejor lugar para construir relaciones laborales es fuera de la oficina.

Donde nacen las ideas y las conexiones

El estudio también refleja que los pubs siguen siendo un espacio clave para la creatividad y el bienestar. El 78% de los trabajadores encuestados considera que las reuniones después del trabajo son una buena oportunidad para conocer nuevos contactos y ampliar redes profesionales. Además, 32% afirma que tiene sus conversaciones más honestas en el pub, mientras que 74% de los jóvenes de la Generación Z asegura que sus mejores ideas laborales surgen no en la oficina, sino durante el encuentro posterior en el bar.

Más allá de la productividad, estos espacios fortalecen los lazos humanos. El 45% de los empleados considera que conocer a su jefe en un ambiente más relajado mejora sus perspectivas de desarrollo profesional, y 59% señala que sería menos propenso a renunciar si mantiene relaciones sólidas con sus compañeros.

Una campaña que celebra la conexión humana

Al presentar la iniciativa, Nabil Nasser, Global Head de Heineken®, afirmó:

«The return-to-oﬃce chat continues to stir up debate. After years of video calls and virtual cheers it’s safe to say that while we might not miss the oﬃce, we’ve certainly missed those real, in-person laughs with our colleagues. At Heineken, we’ve always believed the best moments happen when people get together, so this month we’re raising our pints to ‘circling back’ to our colleagues – at the pub.»

La campaña no solo rebautiza algunos pubs como “The Office”, sino que también invita a los trabajadores a redescubrir la alegría de compartir en persona. En Inglaterra, los interesados pueden registrarse en línea para obtener un vale digital que se comparte con hasta tres colegas (una pinta por persona). En Escocia y Gales, los consumidores pueden escanear un código QR en el pub o ingresar al sitio web después de las 4:59 p.m. para participar en sorteos de artículos de edición limitada de Heineken.

Un brindis por los colegas

Con esta acción, Heineken® refuerza su mensaje central: las mejores conexiones no suceden frente a la pantalla ni en el escritorio, sino en los momentos reales de encuentro y conversación. En un clima donde el equilibrio entre trabajo remoto y presencial sigue en discusión, la compañía convierte el regreso a la oficina en una excusa para celebrar, compartir y brindar.