Gobierno impulsa en Macanao nueva jornada del Plan de Amor y Prosperidad Alimentaria

Península de Macanao – El Gobierno Bolivariano avanzó este jueves en su política de atención alimentaria mediante el despliegue de la Feria del Campo Soberano en la población de El Manglillo, parroquia San Francisco, como parte del Plan de Amor y Prosperidad Alimentaria. La actividad, organizada por la Misión Alimentación, tuvo como objetivo reforzar el acceso a productos esenciales para las familias del municipio Península de Macanao, especialmente en vísperas de la temporada navideña.

Alta afluencia y amplia oferta de productos

La jornada reunió a numerosos habitantes que acudieron desde tempranas horas para adquirir alimentos de la cesta básica, productos de limpieza y proteínas a precios solidarios. Autoridades locales destacaron que este tipo de operativos se ha convertido en una herramienta clave para estabilizar la oferta alimentaria en comunidades rurales y pesqueras, donde las opciones comerciales suelen ser limitadas.

El alcalde Carlos Sulbarán calificó el despliegue como un logro para la gestión local y resaltó la masiva participación de los vecinos. «Esta jornada ha sido un éxito por la numerosa asistencia de vecinos que que tomaron la oportunidad para adquirir alimentos, productos de limpieza y la proteína, además, tenemos el camión con pescado para la distribución gratuita. Es la tercera jornada que realizamos en este municipio, hoy estamos en la población de El Manglillo que ya se prepara para las festividades navideñas en paz y con felicidad como lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro», afirmó.

Además de la venta a precios solidarios, la distribución gratuita de pescado representó uno de los principales atractivos de la jornada, reforzando el vínculo entre las políticas alimentarias y la identidad pesquera de la región.

Autoridades locales destacan coordinación institucional

Sulbarán subrayó que estas jornadas han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre los entes del Ministerio de Alimentación, la Gobernación de Nueva Esparta y las autoridades municipales. Enfatizó que la articulación institucional ha permitido fortalecer la economía local y mejorar la atención a los habitantes de zonas periféricas.

El alcalde reiteró su agradecimiento a las autoridades regionales y nacionales, y expresó que la prioridad es seguir ampliando la cobertura del plan. «Estamos trabajando para llevar felicidad y alegría al último rincón de este noble pueblo de pescadores, fortalecer la economía local y garantizar la alimentación de las familias», sostuvo.

Comunidad reconoce impacto positivo del programa

La comunidad de El Manglillo manifestó su satisfacción por la actividad, señalando que estas iniciativas alivian la carga económica de los hogares y permiten el acceso a alimentos que, de otro modo, resultarían más costosos en el mercado convencional.

Gregoria Romero de León, vecina del sector, destacó la importancia de esta jornada para las familias de la zona. «Estamos muy agradecidos por esta jornada. Aquí en El Manglillo la gente está contenta porque podemos acceder a la cesta básica a precios moderados, además de recibir proteínas como pollo y pescado; el ambiente es de alegría y satisfacción, especialmente porque nos acompaña nuestro alcalde Carlos Sulbarán», comentó.

Por su parte, la líder de Calle Verónica Marín resaltó el valor social y comunitario del operativo. «Agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra gobernadora Marisel Velásquez y especialmente, a nuestro alcalde Carlos Sulbarán, por tomarnos en cuenta. Hoy, nuestra comunidad celebra esta jornada que trae alegría y bienestar a nuestro pueblo pesquero», afirmó.

Continuidad del programa alimentario en la región

Con esta tercera jornada ejecutada en el municipio, las autoridades locales anticipan ampliar la frecuencia de los operativos en los meses siguientes para garantizar que más sectores reciban atención directa. La iniciativa forma parte del esfuerzo gubernamental por consolidar mecanismos alternativos de distribución alimentaria y disminuir el impacto económico que enfrentan las comunidades.

El despliegue en El Manglillo refuerza, además, la presencia institucional en zonas costeras de la Península de Macanao, donde la combinación de actividades pesqueras y programas sociales busca impulsar la estabilidad económica y el bienestar de las familias.