“Gran Modelo Venezuela 2025” entra en su etapa cumbre con una Edición Extravaganza

El certamen “Gran Modelo Venezuela 2025” se prepara para su fase decisiva con una gala que promete marcar un hito dentro del calendario nacional de la moda. El próximo 10 de diciembre, el Salón Boyacá del Círculo Militar, en Caracas, será el escenario de la Edición Extravaganza, un evento que coincide con la celebración del 23° aniversario de esta plataforma dedicada a impulsar el talento emergente del modelaje y la alta costura en el país.

Durante más de dos décadas, el concurso ha sido reconocido por su rigor formativo y su impacto en la proyección de nuevos modelos venezolanos. En esta oportunidad, la organización apuesta por un formato que combina espectáculo, creatividad y diseño, con el fin de reforzar la relevancia del sector en un entorno económico y cultural en transformación.

Un inicio cargado de performance, lujo y alta costura

La gala abrirá con un performance diseñado para destacar excentricidades, texturas y elementos visuales de alto impacto. Los ganadores de la edición anterior compartirán la pasarela con los 21 competidores actuales, quienes exhibirán piezas de diseñadores nacionales invitados especialmente para esta edición. La propuesta busca elevar la experiencia escénica y proyectar el dinamismo de la moda venezolana más allá de los códigos tradicionales.

El espectáculo estará acompañado de la evaluación de un Jurado de Expertos, integrado por profesionales de la publicidad, la moda y áreas vinculadas a tendencias de consumo y comunicación visual. Serán ellos quienes seleccionen a los ganadores del certamen en su edición número 23.

En la Categoría Femenina, las participantes son:

Brenda Vanegas, Yannelys Torres, Lisseth Bracamonte, Luisana Torrealba, Luisiana Pérez, Marlin Salcedo, Magdalena Villasmil, Aranxa Rodríguez, Danna Carranza, Samantha Moreno, Karol Marín y Ashley García.

En la Categoría Masculina competirán:

Daniel Valero, Abrahan Pineda, Simón Monroy, Jorge Cinotti, Leo Alcar, Alfredo Vega, Carlos Matute, Oscar Vera y Santiago Pereira.

Un equipo creativo detrás del espectáculo

El “Gran Modelo Venezuela” es dirigido por Alba Achique y José Gregorio Barreto, representantes de la Escuela y Agencia de Modelos “Garbo and Class”. La producción general incluye a JABA como Director Creativo, Gisel Rodríguez como Coordinadora, Junior Díaz como Asistente Visual y Alejandro Martínez Oviedo como Asistente General. La combinación de estos perfiles busca garantizar un certamen sólido en lo visual, lo técnico y lo conceptual.

La visión “Extravaganza”: moda como exceso, riesgo y libertad

La edición 2025 adopta el concepto “Extravaganza” como sello distintivo. Consultado sobre esta elección, JABA explica:

“Este año conceptualizamos el certamen bajo ese sello porque queremos honrar esa cultura de la moda del más es más. En nuestra edición pasada trabajamos un estilo más clásico y tradicional, pero, la moda también es exceso, es riesgo, es libertad.”

La propuesta se alinea con tendencias internacionales donde la moda se asume como plataforma de expresión emocional, cultural y estética. La edición busca, además, celebrar la creatividad venezolana y promover una visión más atrevida del estilo personal.

Sobre el objetivo central de la gala, JABA añade:

“Con esta edición queremos mostrar la otra cara de la moda; un lado más expresivo, más atrevido y auténtico. Para nosotros el vestir es una forma de decir quién eres sin tener que emitir una sola palabra; es sentirte cómodo siendo tú… En consecuencia, hemos notado que en Venezuela tenemos mucho talento, mucha creatividad, pero a veces nos da miedo explorar, todo por el qué dirán.”

Formación integral para potenciar el talento

La edición del “Gran Modelo Venezuela” comenzó en abril y, desde entonces, los participantes han completado un programa intensivo de formación en diversas áreas clave: pasarela, expresión corporal, foto pose, manejo de redes sociales, casting, oratoria, relación con medios, protocolo, etiqueta, moda y estilo, entre otras. Este enfoque multidisciplinario busca preparar a los competidores para los estándares actuales del modelaje profesional.

Un impulso a la industria de la moda en Venezuela

Con su Edición Extravaganza, el “Gran Modelo Venezuela 2025” reafirma su compromiso con la promoción del talento nacional y con la consolidación de la moda como sector productivo con impacto en la cultura, el entretenimiento y la economía. La gala del 10 de diciembre no solo celebrará 23 años de trayectoria, sino que también servirá como plataforma para visibilizar nuevas propuestas y fortalecer el posicionamiento del diseño venezolano en el mercado.