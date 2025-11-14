FLYR consolida expansión en Arabia Saudita con la apertura de su sede regional en Riad

FLYR, proveedor líder en tecnología de comercialización de viajes basada en el modelo “Offer & Order”, oficializó la apertura de su sede regional en Arabia Saudita, fortaleciendo una presencia que ya suma casi dos años de trabajo conjunto con Riyadh Air. El anuncio, realizado desde Riad, subraya la estrategia de la compañía para apoyar la transformación del sector turístico y aeronáutico del Reino bajo los objetivos de su Visión 2030.

La empresa, que ha recaudado US$500 millones desde su fundación, ha invertido una parte sustancial de ese capital en su colaboración con Riyadh Air, donde ha desplegado más de 200 especialistas para construir la que será la primera aerolínea de servicio completo en el mundo operando sin sistemas heredados. Con la nueva sede, FLYR pretende reforzar su capacidad de implementación tecnológica en todo el ecosistema de viajes saudí.

En palabras de su fundador y CEO, Alex Mans: «Being embedded with Riyadh Air in the Kingdom has been nothing short of extraordinary,» afirmó. «At Riyadh Air, we’re not just building an airline-as incredible as that opportunity is-we’re contributing to Vision 2030’s transformation of the Kingdom and its tourism drive. Being part of a project of that scale and ambition is exhilarating for me and the whole team.»

Tecnología para un ecosistema de viajes integrado

La colaboración entre FLYR y Riyadh Air se ha convertido en un caso emblemático de cómo la industria aérea puede evolucionar hacia un modelo de venta minorista sofisticado gracias a las tecnologías impulsadas por la IATA. La plataforma Offer & Order permite a las aerolíneas personalizar productos, empaquetar servicios y ofrecer experiencias fluidas a los viajeros en todos los puntos de contacto, superando las limitaciones de los sistemas tradicionales centrados únicamente en vuelos.

La compañía destaca que su solución ofrece un “carrito de compra unificado”, donde los usuarios pueden diseñar viajes completos —desde vuelos y alojamiento hasta actividades y servicios complementarios— sin abandonar una única interfaz. Esta arquitectura abre oportunidades para que comercios turísticos, hoteles y proveedores locales se integren directamente en el proceso de reserva.

Mans profundizó sobre el impacto potencial en el mercado local: «This unified commerce approach has transformative potential for Saudi Arabia’s tourism sector,» señaló. Añadió: «Imagine a traveler booking a complete Saudi experience – flights on Riyadh Air, accommodations through local hospitality partners, cultural experiences through the Saudi Tourism Authority, and transportation services – accessed through a unified shopping cart that’s present wherever customers want to buy. That’s the future we’re building.»

Arabia Saudita como nuevo centro mundial de aviación

La estrategia de expansión de FLYR se produce en un contexto de grandes ambiciones nacionales para convertir a Arabia Saudita en un hub mundial del transporte aéreo. Como muestra de este interés creciente, Mans participó en un foro privado organizado por el Fondo de Inversión Pública (PIF), donde coincidió con los directores ejecutivos de Delta Air Lines, Riyadh Air y Saudia.

El encuentro ocurrió junto con el anuncio de nuevos vuelos directos entre Estados Unidos y Riad. Rafat Ali, CEO de Skift y moderador de la sesión, señaló: «The vision for Saudi Arabia’s aviation future is exceptionally bold and exciting,» destacando que «Bringing it to life will require exactly the kind of forward-thinking leadership we saw in that room. These are executives willing to challenge conventions and build something transformative.»

Innovación impulsada por la colaboración directa

Desde FLYR, se afirma que el trabajo codo a codo con Riyadh Air ha sido clave para sostener el ritmo acelerado del proyecto. Barry Rodgers, vicepresidente de entrega de programas, señaló: «There’s no substitute for being in the same room when you’re building something this transformative. Working side-by-side with the Riyadh Air team every day allows us to move at the speed this project demands. We can solve challenges and pivot toward opportunities immediately. This level of collaboration and embedded partnership is what makes ambitious timelines achievable.»

Por su parte, Tony Douglas, director ejecutivo de Riyadh Air, reafirmó la apuesta de la aerolínea por redefinir la experiencia del pasajero: «At Riyadh Air, innovation is at the core of everything we do. We are not just launching an airline; we are launching a new era of air travel. Our partnership with FLYR empowers us to harness the latest technologies to deliver a truly personalized and seamless travel experience, exceeding expectations at every step of the journey and offering our guests a virtually unlimited range of options at every touchpoint.»

Un paso estratégico en la transformación del comercio de viajes

Con su nueva sede regional en Riad, FLYR refuerza su papel como socio clave en el desarrollo de un ecosistema de viajes altamente integrado y moderno, alineado con la visión de largo plazo del Reino. La compañía prevé que su tecnología permitirá a aerolíneas, proveedores turísticos y comercios locales expandir su alcance y ofrecer experiencias completas a los viajeros, consolidando así el avance de Arabia Saudita hacia una nueva era de innovación aeronáutica y turística.