Eric Chacón presenta “The Flute Guy” junto a Pedro Eustache como antesala de su nuevo álbum Southern Breeze

El flautista y saxofonista venezolano Eric Chacón cerrará el año 2025 con un movimiento clave en su carrera: el estreno del sencillo “The Flute Guy”, una colaboración con el prestigioso maestro Pedro Eustache que servirá como adelanto de su próximo álbum solista, Southern Breeze, previsto para mediados de 2026 bajo el sello Acrylic Label. El tema debutará oficialmente el viernes 12 de diciembre en todas las plataformas digitales.

Una producción de alto nivel con músicos destacados

Chacón, formado en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela y ex integrante de la Sinfónica Simón Bolívar, encara un 2026 cargado de proyectos artísticos y presentaciones. En ese contexto, The Flute Guy se perfila como la primera pieza revelada de su octavo trabajo discográfico, marcando la línea estética y sonora que caracterizará el álbum.

El single reúne a un elenco de músicos de trayectoria internacional: Abelardo Bolaño (batería), Diego Cuta (bajo), Santiago Bosch (teclados) y José Miguel Frías (percusión), además de las intervenciones de Chacón y Eustache en las flautas. La producción estuvo a cargo del propio Chacón, mientras que el ingeniero Vladimir Quintero asumió la mezcla y masterización, consolidando un sonido moderno y pulido.

Una colaboración profundamente significativa para Chacón

En declaraciones sobre el lanzamiento, Chacón explicó que el tema nació con una intención estilística clara y con la presencia de Eustache como figura inspiradora.

“The Flute Guy es un tema con clara influencia del funky y del smooth jazz, con una atmósfera moderna y elegante. Lo compuse pensando especialmente en Pedro Eustache e incluye un guiño melódico inspirado en una de las primeras obras que escuché de él como solista. Trabajar con él ha sido profundamente significativo. Más allá de su virtuosismo excepcional, valoro su calidad humana, su entrega y la inspiración constante que ha representado para mí durante muchos años. Es una figura clave en mi formación musical y personal”, destacó Chacón.

La presencia de Eustache aporta peso internacional al proyecto. El flautista venezolano, uno de los miembros pioneros de El Sistema, fue solista de la Sinfónica Simón Bolívar, la Sinfónica de Venezuela, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta de la Academia Santa Cecilia en Roma. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas como Paul McCartney, Yanni, Ravi Shankar, Alex Acuña, Frank Quintero, Dave Grusin y Don Henley, además de su participación en bandas sonoras de gran alcance, como La Pasión de Cristo.

Un álbum que integrará ritmos latinos, jazz contemporáneo y elementos venezolanos

Con siete discos solistas, tres EP y múltiples colaboraciones con destacados músicos latinoamericanos, Chacón ha construido una discografía sólida y diversa. Sobre Southern Breeze, el artista adelanta que será un proyecto con gran variedad estética y musical.

Asegura que se trata de “un proyecto que une composiciones originales, invitados de alto nivel más una estética musical fresca, con influencias del jazz contemporáneo, ritmos latinos, elementos venezolanos, el funk y la música latinoamericana”.

La producción del álbum reunió a un line-up de primer nivel, entre ellos César Orozco (piano), David Chacarri (piano), Santiago Bosch (piano), Abelardo Bolaño (batería), Anderson Quintero (batería), Héctor Molina (cuatro), Edward Ramírez (cuatro), Gerardo Chacón (bajo), Diego Cuta (bajo), José Miguel Frías (percusión), José Gregorio Hernández (percusión) y Tony Succar (percusión / timbal). La participación de estos músicos amplía la paleta sonora y da forma a una propuesta orientada tanto al mercado del jazz contemporáneo como a audiencias de música latina y fusión.

Un lanzamiento con proyección internacional

Con The Flute Guy, Eric Chacón abre una nueva etapa en su carrera que combina tradición venezolana, influencias globales y una estética moderna. El proyecto refuerza su posicionamiento dentro del panorama musical latinoamericano y promete ampliar su alcance internacional en 2026, año en el que verá la luz Southern Breeze.