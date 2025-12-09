Soucream impulsa la expansión global del funk brasilero en español y marca un nuevo hito para la música venezolana

Caracas / Venezuela Business Desk.—El talento venezolano continúa consolidando su presencia en la escena musical internacional con propuestas que trascienden fronteras y diversifican el panorama sonoro latino. Entre estos nuevos exponentes destaca Soucream, artista venezolano radicado en Miami, quien se ha posicionado como una de las voces más frescas del funk brasileño en español y como un referente en la creación de un movimiento cultural que ya resuena en distintos países.

Con un estilo propio, una estética definida y un crecimiento sostenido en plataformas digitales, Soucream ha logrado capturar la atención de audiencias internacionales. Su proyecto avanza de la mano de su equipo de trabajo conformado por Dímelo Dante (@dimelodante), productor y mánager, y JackÖ (@JackÖ), director creativo, quienes han contribuido al desarrollo de una identidad artística con potencial de expansión global.

Un tema viral que impulsó un fenómeno internacional

La trayectoria reciente del artista tomó un giro ascendente tras el lanzamiento del tema “So Putaria No Baile” junto a DJ Guuh y MC GW. La colaboración se viralizó rápidamente, circuló en redes sociales, clubes y en distintas comunidades musicales, generando un alcance inesperado que superó las expectativas del equipo.

El impacto del tema llamó la atención del reconocido DJ Gordo, productor de talla mundial y colaborador habitual del artista Drake. Impresionado por la energía del proyecto, Gordo creó una versión electrónica de la canción, la cual ha llevado a escenarios internacionales de gran convocatoria. La pieza ha sido presentada en festivales y tarimas masivas en territorios como Portugal, Dubái, Australia y Los Ángeles, donde se ha posicionado como una de las canciones más dinámicas del momento.

Un hito venezolano en Art Basel Miami 2025

El creciente reconocimiento del proyecto culminó en un momento histórico durante Art Basel Miami 2025, uno de los eventos culturales más importantes del año. En una acción que significó un antes y un después para la música venezolana, DJ Gordo invitó a Soucream a subir al escenario frente a más de 3.000 personas para interpretar juntos la versión electrónica de “So Putaria No Baile”.

Este hecho convierte al artista en el primer venezolano que hace funk brasilero en colaborar en tarima con DJ Gordo en un evento de tal magnitud. La presentación no solo validó la relevancia internacional del proyecto, sino que también evidenció el potencial del funk brasilero en español como un género exportable desde la región.

Una proyección que apunta al liderazgo del género

Con este nuevo logro, la proyección de Soucream se fortalece, posicionándolo como la figura que podría liderar la expansión del funk brasilero en el mercado hispanohablante. Su propuesta no se limita al entretenimiento; funciona como un vehículo cultural que conecta influencias de Brasil, Estados Unidos y América Latina bajo un mismo concepto artístico.

El comunicado original describe esta identidad con claridad:

“Hoy, más que un artista, Soucream representa un sonido, un estilo, una cultura. Él y su equipo ya no solo son parte del movimiento: ellos son ‘El Funk de Tu País’.”

El avance del proyecto refleja una tendencia en la que la música latina continúa ampliando sus fronteras estilísticas y generando espacios para nuevos géneros. En este contexto, Soucream emerge como un caso ejemplar del talento venezolano capaz de integrarse y destacar en circuitos globales donde la innovación sonora es cada vez más valorada.

Un futuro que promete expansión internacional

Con una audiencia en crecimiento, oportunidades de colaboración y un interés creciente en mercados internacionales, Soucream se posiciona para un año de expansión estratégica. Su presencia en festivales, la visibilidad en plataformas digitales y el respaldo de figuras de renombre fortalecen la perspectiva de que el funk brasilero en español seguirá conquistando nuevos territorios con sello venezolano.

La trayectoria reciente del artista representa un paso adelante para la industria musical del país y un indicio claro del potencial creativo que Venezuela continúa aportando al panorama cultural global.