EIN Presswire y The National Law Review anuncian alianza para ampliar el alcance de los comunicados empresariales

En un movimiento que consolida su liderazgo en el sector de distribución de noticias corporativas, EIN Presswire anunció una nueva alianza estratégica con The National Law Review (NLR), un reconocido medio digital especializado en información legal y empresarial. El acuerdo permitirá que los comunicados emitidos por los clientes de EIN Presswire lleguen a una audiencia aún más amplia, conformada por profesionales del derecho, líderes de negocios y tomadores de decisiones.

Un canal directo hacia una audiencia profesional

Con más de un siglo de historia editorial, The National Law Review ha lanzado una sección dedicada exclusivamente a los comunicados de EIN Presswire, creando así un canal directo hacia un público altamente especializado y comprometido con la actualidad jurídica y empresarial.

“The National Law Review’s press release section is now a leading destination for thousands of regular press release issuers to feature their breaking developments and key announcements, reaching the NLR’s vast on-line audience and social media following,”

declaró Gary Chodes, director ejecutivo de The National Law Review.

El ejecutivo agregó:

“Reporters and journalists around the globe track NLR stories, alerts and posts, including our press releases. With the recent addition of dedicated newsfeeds from EIN Presswire, the NLR now provides unparalleled exposure for small and mid-sized businesses, which are often neglected by other news outlets.”

Según los representantes de ambas organizaciones, esta nueva sección refuerza el compromiso del NLR de ofrecer información relevante y actualizada, al tiempo que amplía el alcance de las empresas que buscan visibilidad en medios confiables.

Expansión de alcance y visibilidad digital

La alianza se sustenta en la extensa red de medios, bases de datos y plataformas digitales que ya posee EIN Presswire. Actualmente, los comunicados difundidos por la compañía alcanzan a casi 200 millones de visitantes mensuales, y con la incorporación del NLR, ese número promete aumentar significativamente.

Para los clientes, la integración representa una mayor exposición ante profesionales del derecho, líderes empresariales y analistas de políticas públicas, que consultan el NLR para obtener información confiable y análisis oportunos.

De acuerdo con datos de la compañía, el sitio principal del National Law Review registró más de siete millones de visitas por mes durante el primer trimestre de 2025, además de distribuir cerca de un millón de boletines electrónicos mensuales a través de 30 newsletters especializadas.

El medio, conocido por su cobertura de temas legales, también ofrece contenido relevante sobre el sector empresarial, con artículos firmados por líderes de opinión en gestión de inversiones, capital privado, capital de riesgo, administración de oficinas familiares, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología legal.

Una alianza para fortalecer la presencia informativa

El acuerdo refleja el compromiso continuo de EIN Presswire, perteneciente al grupo Newsmatics, con la misión de ayudar a sus clientes a maximizar la exposición de sus noticias en plataformas reconocidas y confiables.

“Partnering with the National Law Review strengthens our ability to deliver client press releases to the right audience, at the right time,”

afirmó Jeremy Fields, vicepresidente de desarrollo corporativo en Newsmatics.

“EIN Presswire’s client base relies on trusted publications to maximize visibility and engagement, and this collaboration ensures our clients’ stories are seen in a highly credible environment.”

Reconocida como la plataforma número uno de distribución de comunicados para pequeñas y medianas empresas, EIN Presswire garantiza una amplia cobertura a través de canales de alto perfil como Google News y The Associated Press.

Inteligencia artificial y nuevas oportunidades de difusión

En el contexto actual, donde la inteligencia artificial influye en la manera en que las audiencias descubren información, los comunicados de prensa juegan un papel clave en los resultados de búsqueda y en los sistemas de respuesta automatizada.

“Striking this partnership with the NLR now is highly beneficial to EIN clients in this current age of AI, in which AI algorithms dictate much of what is seen by online readers,”

agregó Chodes.

Una de las principales ventajas competitivas de EIN Presswire es su red propia de más de 3.900 sitios de noticias seleccionados, organizados por temas o regiones y distribuidos a través de Affinity Group Publishing, una división del grupo Newsmatics.

Este ecosistema permite que las noticias corporativas lleguen a públicos específicos en cientos de mercados globales, reforzando la relevancia y el impacto de cada comunicado emitido.

Impulso a la comunicación empresarial en la era digital

Con esta alianza, EIN Presswire y The National Law Review consolidan su papel como aliados estratégicos en la difusión de información empresarial y jurídica. Ambas organizaciones buscan ofrecer a sus clientes una mayor visibilidad, credibilidad y retorno de comunicación, en un entorno mediático cada vez más competitivo y dominado por la inteligencia artificial.

La colaboración marca un paso adelante en la integración entre medios tradicionales y plataformas digitales, abriendo nuevas oportunidades para que las empresas —desde startups hasta corporaciones consolidadas— proyecten su mensaje ante audiencias globales de alto nivel profesional.