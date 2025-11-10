Sonoco reestructura su negocio global de empaques de consumo bajo dos regiones y anuncia nuevos líderes para EMEA/APAC y las Américas

HARTSVILLE, S.C., – La multinacional estadounidense Sonoco Products Company (NYSE: SON), reconocida por su liderazgo mundial en soluciones de empaque sostenibles, anunció una reestructuración estratégica de su segmento de empaques de consumo. A partir de ahora, la compañía consolidará sus divisiones de Metal Packaging y Rigid Paper Containers bajo una estructura unificada basada en dos grandes geografías: Consumer Packaging EMEA/APAC y Consumer Packaging Americas.

Según informó la empresa en un comunicado difundido por GlobeNewswire, la medida busca simplificar la organización y fortalecer la integración operativa entre sus negocios clave, impulsando una gestión más eficiente y enfocada en la innovación.

“Our Consumer Packaging segment will be one can business representing steel, aluminum and paper cans, closures and components,” señaló Howard Coker, presidente y director ejecutivo de Sonoco. “This new structure will create a much simpler and more efficient operating model that will also allow our teams to be agnostic about the substrates we offer to our customers. I truly believe this integrated structure – driven geographically – will lead to further innovation, collaboration and growth opportunities.”

Nueva estructura y liderazgo regional

En el marco de esta reestructuración, Howard Coker anunció el nombramiento de nuevos líderes para dirigir las operaciones de empaques de consumo en ambas regiones.

Seán Cairns fue designado Presidente de Consumer Packaging, EMEA/APAC, y asumirá la responsabilidad de todas las operaciones de empaques metálicos y de papel rígido en Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico. Cairns reportará directamente a Coker.

Por su parte, Ernest Haynes ocupará el cargo de Presidente de Consumer Packaging, Americas, liderando las operaciones en América del Norte y del Sur, también con reporte directo al director ejecutivo.

Cairns se desempeñaba desde abril de 2022 como Presidente Global de Rigid Paper Containers, supervisando las operaciones en América, Europa y Asia. Desde su ingreso a Sonoco en 2008, ha desempeñado un papel clave en el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de la empresa.

Con más de tres décadas de experiencia en la industria del empaque, Cairns posee una sólida formación técnica adquirida en su paso por la marina mercante. Antes de unirse a Sonoco, trabajó durante 13 años en Crown’s Metal Packaging EMEA, donde ocupó diversos cargos, desde gerente de fábrica hasta director de unidad de negocio. Es ingeniero mecánico egresado de la University of Wales College, Cardiff, cuenta con un MBA Ejecutivo de la Manchester Business School, y es miembro del Institute of Mechanical Engineers.

Trayectoria y liderazgo de Ernest Haynes en las Américas

Ernest Haynes fue anteriormente Presidente de Sonoco Metal Packaging North America, una de las principales fabricantes de envases de acero para alimentos y aerosoles, cierres y componentes en América del Norte. Asumió el cargo en 2022 tras la adquisición de Ball Metalpack, y bajo su liderazgo, la compañía experimentó un importante crecimiento en rentabilidad y capacidad operativa.

Desde su incorporación a Sonoco en 1997, Haynes ha desempeñado numerosos cargos de liderazgo en los segmentos de consumo e industrial. Entre 2018 y 2022 fungió como Vicepresidente de División y Gerente General de Rigid Paper Containers North America, y previamente como Vicepresidente de Operaciones para Tubes and Cores U.S./Canada. También presidió el Corporate Quality Council de Sonoco, demostrando su compromiso con la excelencia operativa y la calidad.

Haynes es reconocido por fomentar una cultura de innovación y garantizar estándares de manufactura y servicio técnico de clase mundial. Además, promueve activamente el impacto social a través del servicio comunitario. Actualmente, forma parte del directorio de la Clemson University Foundation Board y es miembro vitalicio de la fraternidad Omega Psi Phi. Posee un Executive General Management Program de la Wharton School y una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Clemson University.

Continuidad operativa y agradecimientos a Rodger Fuller

Como parte del proceso de transición, Rodger Fuller continuará como Director de Operaciones (COO) de Sonoco, tras haber ejercido temporalmente como CEO interino de Metal Packaging EMEA durante el verano de 2025. Fuller apoyará la integración de la región EMEA y la transición de liderazgo, además de mantener su participación en la gestión de clientes clave.

“I want to personally thank Rodger for stepping into the Interim CEO role for Metal Packaging EMEA this summer following the sudden passing of Tomas Lopez,” expresó Coker. “His stabilizing leadership has been invaluable and has placed us on strong footing to implement the next steps in our business transformation.”

Segmentos no afectados y calendario de implementación

Sonoco precisó que esta reorganización no afecta su segmento Industrial Paper Packaging, que continuará bajo la dirección de James Harrell, presidente del área.

La empresa anticipa que la transición de su segmento de empaques de consumo concluirá durante el primer trimestre de 2026.

Con esta nueva estructura, Sonoco refuerza su posición como proveedor líder de soluciones sostenibles de empaque a nivel mundial, apostando por un modelo operativo más simple, integrado y geográficamente alineado con las demandas de sus mercados internacionales.