Call of Duty: Mobile lanza “Va De Crews”, un evento que integra a creadores latinoamericanos dentro del juego

Call of Duty: Mobile anunció el lanzamiento de “Va De Crews”, un evento in-game disponible en Latinoamérica del 28 de enero al 25 de febrero, que busca integrar de forma directa a creadores de contenido y a sus comunidades dentro de la experiencia del videojuego. La iniciativa permite a los jugadores unirse al crew de su creador favorito, completar misiones especiales y desbloquear recompensas exclusivas diseñadas para representar la identidad de cada comunidad.

El evento cuenta con la participación de Rey Tamalero, OqueiOquei, TTGirl, LoboJZ y Vic Medina, cinco creadores que han desarrollado comunidades activas en torno a Call of Duty: Mobile en la región. Con esta propuesta, el juego incorpora una dinámica centrada en la participación colectiva, donde los seguidores pueden representar a su creador dentro del universo del título.

“Formar parte del juego de una forma tan directa representa para mí un gran logro personal y también para mi comunidad, porque por primera vez tendremos algo que nos identifique dentro del juego”, comentó TTGirl, creadora de contenido de “Va de Crews” de Call of Duty: Mobile.

Una experiencia basada en comunidad e identidad

“Va De Crews” se plantea como un evento que busca reforzar el vínculo entre jugadores y creadores mediante una experiencia interactiva. Durante el periodo de activación, los usuarios podrán elegir a uno de los creadores participantes y unirse a su crew para acceder a retos específicos dentro del juego. Al completar las misiones, se desbloquearán recompensas de identidad, pensadas para que los jugadores puedan mostrar símbolos visuales relacionados con la comunidad seleccionada.

“Esta colaboración representa una forma muy especial de conectar con mi audiencia y mostrar quién soy y lo que representa mi comunidad”, señaló Vic Medina, creadora de contenido participante de Va De Crews.

De acuerdo con la información del evento, el objetivo principal es que los jugadores puedan participar de forma organizada junto a otros miembros del mismo crew, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la visibilidad de cada comunidad dentro del juego.

Cómo participar en “Va De Crews”

Para integrarse al evento, los jugadores deberán elegir a uno de los creadores participantes y seguir su contenido en redes sociales. A través de esas plataformas, cada creador compartirá los códigos necesarios para acceder y avanzar dentro de “Va De Crews”.

El esquema contempla tres códigos distintos por creador, liberados en diferentes periodos. Cada código desbloquea una nueva etapa del evento y permite que las comunidades progresen de forma conjunta:

Código 1: del 28 de enero al 1 de febrero

Código 2: del 2 de febrero al 7 de febrero

Código 3: del 8 de febrero al 13 de febrero

Los códigos estarán disponibles exclusivamente en el contenido publicado por cada creador. Para ubicar el evento dentro del juego, los usuarios pueden ingresar a Call of Duty: Mobile y buscar “Va De Crews” en el banner de eventos.

Recompensas visuales para representar a cada crew

Las recompensas del evento fueron diseñadas para reflejar la identidad de cada comunidad y no tienen impacto en la jugabilidad ni otorgan ventajas competitivas. Se trata de elementos cosméticos que permiten a los jugadores expresar apoyo al creador que eligieron.

Cada creador contará con tres recompensas únicas que se desbloquean al avanzar en las misiones del evento:

Avatar exclusivo

Calling Card tematizado

Spray exclusivo

“Ver mi imagen reflejada dentro del juego es algo que nunca imaginé, y compartirlo con mi comunidad lo hace aún más especial”, agregó Vic Medina.

Creadores participantes y diversidad de estilos

El evento reúne a cinco creadores con perfiles distintos dentro del ecosistema de Call of Duty: Mobile en Latinoamérica. Rey Tamalero es creador enfocado en Battle Royale y fundador de la Familia Tamalera, una de las comunidades más activas del juego en México. “’Es un sueño hecho realidad, estar dentro del juego que me ayudó a conectar con tantas y tan hermosas personas.’’ Expresó Rey Tamalero”.

OqueiOquei, también conocido como “El Oso”, es reconocido por su estilo creativo en Battle Royale y por liderar a La Manada, una comunidad altamente participativa. “Que la Manada tenga algo dentro del juego hace que todo el esfuerzo valga la pena. Esto es para ellos”, señaló OqueiOquei.

TTGirl, exjugadora competitiva y streamer destacada por su habilidad con snipers en Multijugador, ha desarrollado una comunidad que supera los 380 mil seguidores. “Este logro no es solo mío, es de todos los que han estado conmigo desde el inicio.” señaló TTGirl.

LoboJZ se enfoca en noticias y análisis de Call of Duty: Mobile, con una audiencia superior a 1 millón de seguidores. “Yo nunca pensé llegar hasta aquí, y eso demuestra que cualquiera dentro de la comunidad puede lograrlo”, menciona LoboJZ.

Vic Medina, creadora de Battle Royale y líder de la comunidad Los Vitacilinos, destaca por el enfoque comunitario de su contenido. “La originalidad y la esencia que cada uno tenemos nos puede llevar a hacer la diferencia en esta comunidad tan grande de creadores, siempre con energía y sobre todo amor a lo que hacemos.”, agregó Vic Medina.

Un evento regional con enfoque en participación

Con “Va De Crews”, Call of Duty: Mobile impulsa una experiencia que busca hacer más visible la relación entre jugadores, creadores y comunidades dentro del juego. La propuesta se centra en la identidad colectiva y en la participación a través de retos, códigos y recompensas visuales.

“Este tipo de iniciativas demuestran que la comunidad importa y que lo que construimos juntos puede llegar muy lejos”, señaló LoboJZ.

Para conocer actualizaciones sobre “Va De Crews”, los jugadores pueden seguir las redes sociales oficiales de Call of Duty: Mobile Latam y el contenido de los creadores participantes, donde se compartirá información relacionada con el evento.