Corona celebra 100 años y 100 limpiezas de playas con un evento histórico en Chicago

Caracas, Venezuela Business Desk – La reconocida marca de cerveza Corona conmemoró este 27 de agosto dos hitos significativos: su centenario y la culminación de la campaña número 100 de limpieza de playas en Estados Unidos. El festejo se llevó a cabo en Chicago, donde la marca organizó una velada exclusiva que unió sostenibilidad, comunidad y un brindis por el futuro.

Una entrada singular: basura convertida en boleto

El evento no fue una celebración convencional. Los asistentes mayores de 21 años debían presentar un residuo recolectado ese mismo día en North Avenue Beach como “boleto” de ingreso. Con este gesto, Corona convirtió la conciencia ambiental en el centro de la experiencia, permitiendo a los invitados acceder a una noche única dedicada a festejar la trayectoria de la marca y su compromiso con el medioambiente.

La actividad formó parte del programa Protect Our Beaches, una iniciativa que, desde 2020, se fijó la meta de limpiar 100 playas y retirar un millón de libras de plástico antes de 2025, coincidiendo con el cumpleaños número 100 de Corona Extra.

Protect Our Beaches: resultados que superaron la meta

La alianza entre Corona y la organización Oceanic Global ha generado un impacto tangible en las costas estadounidenses. Más de 3.500 voluntarios y 51 organizaciones locales y sin fines de lucro se unieron durante los últimos cinco años para cumplir con la meta.

Los resultados excedieron las expectativas: se alcanzó y superó el objetivo inicial, logrando remover más de un millón de libras de plástico. Además, Corona USA implementó medidas internas para reducir los plásticos de un solo uso. Bajo los estándares del programa Blue Standard de Oceanic Global, la compañía evitó por sí sola el consumo de 1,1 millones de libras de plástico, cifra que se suma a un total de 1,2 millones de libras mitigadas gracias a toda la campaña.

Una relación centenaria con la playa

Desde que se elaboró la primera botella de Corona Extra en México en 1925, la playa ha sido parte inseparable de la identidad de la marca. Este espacio natural no solo aparece en su publicidad, sino que también simboliza la filosofía de disfrutar el presente y compartir momentos memorables.

En palabras de Rob Nelson, vicepresidente de marketing de marca en Corona USA:

«Across our 100-year history, the beach has become more than just a place to enjoy a Corona – it’s an unwavering symbol of the brand’s optimism and mindset of being present in the moment. We’re honored to have been a part of so many fiestas, anniversaries, but also the everyday moments that matter to our fans over the last century. So, celebrating these two milestones with those who made Corona the number one most loved beer brand in the country made it that much sweeter. Salud to the next 100 years!”

Esta declaración refleja la visión de Corona: la playa como emblema de optimismo y estilo de vida, y la celebración como homenaje a sus consumidores.

Un concurso para extender la celebración

El centenario no termina en Chicago. Corona lanzó un sorteo nacional que llevará a un ganador y a un acompañante a la playa de su elección dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos.

Para participar, los residentes legales de los 50 estados y del Distrito de Columbia, mayores de 21 años, deben inscribirse en CoronaUsa.com/100 antes del 10 de septiembre de 2025. El concurso, patrocinado por Crown Imports LLC, no requiere compra para participar y no incluye alcohol en los premios. Las bases completas se encuentran en el mismo portal oficial.

Impacto empresarial y proyección hacia el futuro

Más allá de la celebración, este hito representa una estrategia de negocio. En un mercado cervecero altamente competitivo, Corona busca consolidar su reputación como la cerveza más querida en Estados Unidos y, al mismo tiempo, proyectar una imagen alineada con causas ambientales.

El éxito de Protect Our Beaches refuerza la narrativa de sostenibilidad, mientras que el sorteo conecta directamente con los consumidores, ofreciendo experiencias en lugar de simples productos. Esta combinación de compromiso social y fidelización de clientes fortalece la posición de la marca de cara a las próximas décadas.

La celebración en Chicago no fue únicamente un evento simbólico. Fue también un punto de partida que subraya la voluntad de Corona de mantener su identidad vinculada a la playa, al disfrute responsable y a la conciencia ambiental. Con un siglo de historia, la marca levanta su botella para brindar por los próximos cien años.