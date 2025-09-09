BYD refuerza su presencia en Europa con nuevos modelos, fábrica en Hungría e innovación en carga rápida

Múnich, Alemania – Durante la feria IAA Mobility 2025 en Múnich, la compañía china BYD volvió a captar la atención del sector automotriz mundial al presentar nuevos modelos, confirmar la instalación de su primera planta de producción en Europa y exhibir avances tecnológicos que, según la empresa, marcan un hito en la industria de vehículos eléctricos.

Una apuesta por diversificar el portafolio

En su intervención, la vicepresidenta senior de BYD, Stella Li, anunció el lanzamiento del Seal 6 DM-I Touring, el primer station wagon de la marca. Este modelo, según la ejecutiva, combina la eficiencia de largo alcance con la practicidad que buscan las familias europeas.

Con un rendimiento superior a los 1.300 kilómetros de autonomía, el Seal 6 DM-I promete extender los límites de movilidad gracias a la tecnología híbrida DM de BYD. La empresa precisó que, bajo condiciones óptimas, el vehículo puede alcanzar hasta 1.500 kilómetros de recorrido, lo que lo ubica como uno de los modelos más competitivos dentro de la categoría híbrida.

Producción europea: un paso estratégico

Li también confirmó un paso clave en la estrategia de internacionalización de la compañía: la construcción de una fábrica en Hungría, que comenzará a producir a finales de 2025.

“This is real evidence of BYD staying in Europe,” afirmó la ejecutiva, destacando que la decisión no es coyuntural sino parte de una visión de largo plazo.

La instalación se apoyará en una red de cientos de proveedores locales, con el objetivo de consolidar una cadena de suministro europea y reducir la dependencia de importaciones asiáticas. El primer vehículo en salir de la línea de ensamblaje húngara será el Dolphin Surf, recientemente galardonado como World Urban Car of the Year.

Reconocimiento en seguridad para el Dolphin Surf

Además de su proyección industrial, BYD celebró un nuevo hito para uno de sus modelos más accesibles. El Dolphin Surf obtuvo la máxima calificación de seguridad, con cinco estrellas en las pruebas del organismo europeo Euro NCAP.

“This rare achievement for a compact, accessible car shows our commitment to raising safety standards,” subrayó Li, resaltando que la seguridad no debe ser un lujo reservado a los vehículos de alta gama.

La red de carga rápida: la próxima gran jugada

Otro de los anuncios relevantes fue el despliegue de la red Flash Charging en Europa, prevista para comenzar operaciones masivas en los próximos meses. Según BYD, la meta es instalar entre 200 y 300 estaciones de carga de aquí al segundo trimestre de 2026.

La tecnología, explicó Li, tiene la particularidad de requerir únicamente entre 50 y 100 kilovatios de potencia de la red eléctrica, mientras que un sistema de almacenamiento con baterías integradas eleva la salida hasta un megavatio.

“This is the game-changer” in EV industry, aseguró la ejecutiva, al señalar que este avance permitirá que la carga ultrarrápida sea más accesible y asequible para los usuarios en general.

Con este desarrollo, la compañía busca eliminar una de las principales barreras para la adopción masiva de vehículos eléctricos en Europa: la falta de infraestructura de carga de alto rendimiento.

Impacto para el mercado europeo y perspectivas

La estrategia de BYD, presentada en Múnich, refleja un enfoque integral: ampliar la oferta de modelos adaptados a las preferencias locales, garantizar la producción en territorio europeo y acompañar la expansión con soluciones de infraestructura energética.

Para analistas del sector, el movimiento responde a la creciente presión de competidores globales y europeos, así como a las exigencias regulatorias de la Unión Europea en materia de sostenibilidad. La fábrica en Hungría podría convertirse en una plataforma de exportación hacia mercados vecinos, mientras que la tecnología de carga rápida posiciona a BYD en la vanguardia de un segmento que evoluciona con rapidez.

En su discurso, Li insistió en que la compañía busca no solo competir, sino transformar la forma en que los europeos acceden a la movilidad eléctrica. Al combinar vehículos de alta autonomía, producción local y soluciones innovadoras de recarga, BYD pretende consolidarse como uno de los actores principales en la transición energética del continente.