“Open Closet” celebra 12 temporadas consolidándose como un referente del entretenimiento hispano en Miami

Caracas/Miami. – El programa “Open Closet”, producido en Miami y con un enfoque dirigido a la comunidad hispana y LGBTQ+, celebra el inicio de su temporada número doce. Con más de cuatro años de transmisiones y un historial de 182 episodios disponibles en su canal de YouTube, el proyecto se ha consolidado como un espacio innovador dentro del entretenimiento digital en español.

La nueva etapa llega con novedades importantes, entre ellas la incorporación del periodista y animador venezolano Enrique Rodríguez, mejor conocido como “Pacho”. Su llegada fue recibida con entusiasmo por parte de la audiencia y del conductor principal, Carlos Juárez, quien destacó la relevancia de sumar una figura de amplia trayectoria en medios de comunicación.

Una propuesta que evoluciona

Desde su primera emisión, “Open Closet” ha estado bajo la conducción de Carlos Juárez, quien ha imprimido su sello personal en cada episodio. Para esta nueva temporada, Juárez no solo mantiene el rol protagónico, sino que también celebra la llegada de Rodríguez como coanfitrión, reconociendo que su incorporación añade dinamismo y valor a la producción.

El programa ha pasado por diversos cambios de estructura, con nuevos segmentos y un contenido que sus propios creadores califican como “más honesto”. Según Juárez, esta transformación responde a la necesidad de mantener una conexión real con la audiencia y reforzar el compromiso de respeto hacia la comunidad LGBTQ+, un segmento que los ha respaldado desde los primeros capítulos.

(Carlos) “Con cambios de estructuras, nuevos segmentos, y un contenido ‘más honesto’ (según Carlos), ‘Open Closet’ sigue apostando al realce y el respeto de la comunidad LGBTQ+, un campo en donde ellos han transitado desde el primer episodio del Podcast y en donde han encontrado el éxito de su transmisión.”

Proyección internacional

El programa se graba principalmente en Miami, ciudad con una gran concentración de público hispano, pero no descarta la posibilidad de realizar entregas en otros países. En el pasado ya lo hicieron en Venezuela, con una experiencia que, según Juárez, fue enriquecedora y les permitió acercarse a celebridades locales.

“Y es que aprovechamos esa visita a nuestra tierra para conectar con algunas celebridades, y esas ediciones fueron grandiosas. Por eso, no echamos a un lado la idea de volver y grabar en Caracas, o en otros destinos del mundo; pero el tiempo es quién decide”, expresó Juárez.

Este interés por ampliar la geografía de grabaciones responde a la estrategia de crecimiento de un producto que, aunque se origina en Miami, aspira a consolidarse como un espacio con proyección internacional dentro del ecosistema digital hispano.

Invitados y sorpresas

Uno de los atractivos de “Open Closet” es la variedad de invitados especiales que se suman en cada temporada. El programa ha recibido a artistas y personalidades de alto perfil, generando conversaciones sobre temas de actualidad, virales y de interés social.

En los últimos episodios han participado figuras como Giovanny Laguna, Osmariel Villalobos, Juliet Lima y Marjorie Magri, lo que ha contribuido a mantener la atención de la audiencia y aumentar la relevancia de la propuesta.

Sobre los próximos invitados, el equipo prefiere mantener la expectativa.

(“Pacho”) “Tienen que estar muy atentos. Eso lo manejamos con sorpresas…”

Diferenciación en el mercado

Juárez subraya que la clave del éxito ha sido haber abierto camino como uno de los primeros podcasts en Miami enfocados en el público hispanohablante. Esta visión temprana, señala, les permitió ganarse el respeto de la audiencia y generar un estilo único en la forma de entrevistar y abordar los temas.

(Carlos) “Pienso que fuimos el primer Podcast en Miami dirigido al público de habla hispana; eso nos dio el respeto y además llenamos las pantallas con entrevistas divertidas, pero a la vez, manejadas con mucha educación y sentido de orientación; gracias a ese buen tratamiento la comunidad LGBTQ+ nos recibió de forma amigable y aún seguimos manejando esa fórmula, mezclando temas de interés con artistas de nivel.”

Disponibilidad y alcance

Cada episodio de “Open Closet” tiene una duración aproximada de 30 minutos y puede disfrutarse en el canal de YouTube Open Closet Channel. Desde su inicio, la producción ha logrado captar la atención de una audiencia diversa, que valora tanto la calidad de las entrevistas como el respeto con que se abordan los temas.

Con doce temporadas cumplidas, un coanfitrión de trayectoria y una estrategia de expansión que apunta a nuevos territorios, “Open Closet” se reafirma como un referente en el entretenimiento digital hispano, demostrando que la innovación y la autenticidad son claves para sostener proyectos exitosos en la era de los contenidos en línea.