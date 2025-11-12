BYD entrega al Inter de Milán la edición especial SEALION 7 INTER EDITION y fortalece su presencia en Europa

Milán.– El fabricante chino BYD consolidó su presencia en el mercado europeo con la entrega oficial de una nueva flota de vehículos al FC Internazionale Milano, como parte de su alianza estratégica de tres años con el club italiano en calidad de socio automovilístico global. El evento, realizado el 12 de noviembre en la ciudad de Milán, marcó la presentación oficial del SEALION 7 INTER EDITION, una edición especial limitada que celebra la identidad del equipo “nerazzurro” y la combina con la sofisticación tecnológica de BYD.

Una ceremonia con figuras del Inter y representantes de BYD

La actividad contó con la participación de Alfredo Altavilla, asesor especial de BYD para Europa, así como de los jugadores Lautaro Martínez, Marcus Thuram y Luis Henrique, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y recibir los vehículos asignados. El encuentro subrayó la relevancia de la colaboración entre el club y el fabricante, destacando la apuesta de BYD por vincular su tecnología con el mundo deportivo.

El SEALION 7 INTER EDITION: identidad deportiva y diseño exclusivo

El protagonista de la jornada fue el SEALION 7 INTER EDITION, una serie especial de producción limitada desarrollada a partir de la asociación entre BYD y el Inter de Milán. El modelo introduce una reinterpretación automotriz de la identidad “nerazzurra”, integrando elementos visuales y detalles exclusivos que conectan directamente con el universo del club.

El vehículo incorpora una carrocería en negro metalizado y un interior completamente negro, complementado con detalles en azul Inter. El logotipo oficial del club está integrado en la base de carga inalámbrica, mientras que los reposacabezas delanteros y traseros exhiben un bordado en alto relieve en hilo técnico gris claro, elaborado con precisión artesanal.

Detalles estéticos inspirados en el Inter

El habitáculo del SEALION 7 INTER EDITION destaca por su refinamiento y coherencia estética. Las costuras azules recorren el salpicadero, el volante, el túnel central y los paneles de las puertas, mientras que los asientos y las alfombrillas incorporan acabados exclusivos y una franja central “negrazul” en cada asiento. Las pinzas de freno en azul aportan un último toque de color que refuerza la estética del equipo.

El diseño exterior se complementa con llantas diferenciadas según la versión: 21 pulgadas para la Excellence AWD y 20 pulgadas para la Comfort RWD. Al encender el sistema de infoentretenimiento, una animación visual dedicada al Inter recibe al conductor, reforzando la personalidad única de esta edición.

Tecnología y rendimiento característicos de BYD

Más allá del diseño, el SEALION 7 INTER EDITION mantiene todas las capacidades tecnológicas que han posicionado a BYD como líder en el mercado global de vehículos de nueva energía. El SUV ofrece un rendimiento fluido, autonomía ampliada, carga rápida y sistemas avanzados de asistencia a la conducción. La experiencia a bordo también destaca por su comodidad, combinando innovación, eficiencia y manejo intuitivo.

El modelo estará disponible en dos variantes: Comfort RWD, enfocada en un rendimiento equilibrado, y Excellence AWD, con tracción total para quienes buscan mayor potencia y estabilidad.

Edición limitada y beneficios para los aficionados

El fabricante anunció que esta serie especial constará inicialmente de 250 unidades, concebidas para garantizar exclusividad. Sin embargo, BYD dejó abierta la posibilidad de ampliar la producción en función de la demanda entre los seguidores del Inter.

Adicionalmente, se confirmó una oferta especial destinada a los socios del Inter Club, fortaleciendo la conexión con la comunidad de aficionados y ampliando el alcance del proyecto más allá del ámbito deportivo.

Una estrategia que impulsa la presencia de BYD en Europa

La presentación del SEALION 7 INTER EDITION no solo refuerza la alianza entre BYD y el Inter de Milán, sino que también forma parte de la estrategia del fabricante asiático para fortalecer su posición en Europa, un mercado clave para la expansión internacional de los vehículos eléctricos.

Con un producto estilizado, tecnológicamente competitivo y respaldado por una marca deportiva icónica, BYD apuesta por atraer a consumidores que buscan exclusividad, rendimiento y una conexión emocional con su equipo.