¿Aprobado por Miranda Priestly? El momento más viral de «El Diablo Viste a la Moda 2» en la CDMX

Ciudad de México. — La capital mexicana se convirtió en un punto estratégico para el lanzamiento global de El Diablo Viste a la Moda 2, en un evento que combinó promoción cinematográfica, exposición mediática y activación de marca. La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway no solo impulsó la visibilidad del proyecto, sino que generó un momento viral que amplificó el alcance digital de la franquicia a nivel internacional.

El episodio más destacado no ocurrió durante la proyección o entrevistas formales, sino en la alfombra roja, donde el periodista de entretenimiento Mihael Denichi, de Spoiler.mx, protagonizó un intercambio inesperado con las actrices. En un video que acumuló millones de reproducciones en pocas horas, Streep, en su icónico rol de Miranda Priestly, realizó un comentario directo sobre el atuendo del reportero: “Mírate con esa jacket naranja con pequeños botones plateados, ¿qué te da placer?”.

El momento fue reforzado por Hathaway, quien mantuvo el tono característico del universo narrativo de la saga y añadió: “Felicidades por no romper en llanto”. La interacción, lejos de generar incomodidad, derivó en una respuesta positiva del público digital, consolidándose como uno de los contenidos virales más relevantes asociados al lanzamiento.

Desde una perspectiva de negocio, este tipo de activaciones evidencia la capacidad de la franquicia para generar conversación orgánica y engagement en plataformas digitales, un factor clave en la estrategia de marketing contemporánea para la industria cinematográfica. La escena no solo apeló a la nostalgia de la audiencia, sino que también reforzó los elementos distintivos de la marca: moda, autoridad y humor incisivo.

Marketing experiencial y posicionamiento de marca en la industria del entretenimiento

El evento en Ciudad de México marcó el inicio del tour mundial de promoción, posicionando a la ciudad como un hub relevante dentro del circuito internacional de lanzamientos. Para 20th Century Studios, filial de Disney, esta estrategia responde a la creciente importancia de los mercados latinoamericanos en términos de taquilla y consumo de contenido audiovisual.

El fenómeno viral generado durante la alfombra roja también pone en evidencia el valor del marketing experiencial. La interacción directa entre talento y prensa permitió recrear, en tiempo real, la dinámica que hizo exitosa a la primera entrega, trasladando la narrativa de la pantalla a un entorno físico y digital simultáneamente.

Analistas de la industria señalan que este tipo de momentos contribuyen a extender el ciclo de vida promocional de una película, al transformar un evento puntual en contenido replicable y escalable en redes sociales. En este caso, la combinación de celebridades, humor y referencias internas de la historia funcionó como catalizador para la viralización.

Asimismo, la presencia de figuras adicionales en el elenco, como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux y B.J. Novak, amplía el atractivo comercial del proyecto, diversificando su alcance hacia distintos segmentos de audiencia. La dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna, basados en la obra de Lauren Weisberger, refuerzan la continuidad creativa de la franquicia.

Más allá del componente viral, el evento subraya el posicionamiento de “El Diablo Viste a la Moda 2” como un producto que trasciende el cine, integrándose en la conversación cultural y en la industria de la moda. El vestuario, elemento central de la narrativa, se mantiene como un recurso de poder simbólico que conecta con audiencias globales.

La película tiene previsto su estreno en cines el próximo 30 de abril, en una ventana clave para la temporada de primavera. Con una estrategia que combina nostalgia, expansión de elenco y activaciones mediáticas de alto impacto, el proyecto se perfila como una de las apuestas comerciales más relevantes del calendario cinematográfico.

En un entorno donde la atención del público es un recurso cada vez más competitivo, la capacidad de generar momentos virales como el ocurrido en Ciudad de México podría ser determinante para consolidar el desempeño en taquilla y el posicionamiento de la franquicia en su nueva etapa.