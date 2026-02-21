“Pola Weiss”, el documental que impulsa el valor económico y cultural del videoarte mexicano, estrena el 5 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO — El largometraje documental “Pola Weiss”, dirigido por Alejandra Arrieta, llegará a salas comerciales y recintos culturales el próximo 5 de marzo, en un lanzamiento que no solo busca rescatar la memoria de una artista clave, sino también fortalecer el circuito económico vinculado al cine documental, los espacios culturales y las industrias creativas en México.

El estreno se realizará en complejos de Cinemex, así como en instituciones culturales como la Filmoteca de la UNAM y el Museo del Chopo, como parte de una estrategia de exhibición expandida que combina el circuito comercial con el cultural, un modelo cada vez más utilizado para maximizar audiencias y sostenibilidad financiera en el sector audiovisual.

La producción presenta la vida y obra de Pola Weiss, considerada la primera artista en México en desarrollar videoarte y en titularse en la Universidad Nacional Autónoma de México mediante una tesis en formato de video, un hito que redefinió los límites académicos y artísticos de su época.

Desde la perspectiva económica, el documental también se inserta en el crecimiento de la llamada economía naranja, donde el patrimonio cultural y la producción audiovisual generan valor, empleo y nuevas oportunidades de circulación internacional.

La directora explicó el alcance contemporáneo de la obra y su relevancia social: “Personalmente, creo que hay algo muy poderoso en la historia de Pola que conecta con las mujeres a un nivel de sororidad y espero que, a través del documental, nuevas generaciones encuentren inspiración en su vida, obra y convicciones”, afirma la directora Alejandra Arrieta.

Un proyecto que amplía su impacto con la videoinstalación “Mi corazón”

Como parte de su estrategia de lanzamiento, el proyecto incorpora la recreación de “Mi corazón”, la videoinstalación más emblemática de Weiss, que será presentada inicialmente en el Centro de Cultura Digital del 24 de febrero al 1 de marzo, con planes de itinerancia en otros recintos del país.

Esta pieza conecta el terremoto de 1985 en Ciudad de México con experiencias personales de la artista, integrando elementos autobiográficos y sociales. La recreación fue posible gracias a la recuperación de archivos originales, lo que implicó un proceso de investigación que añade valor histórico y curatorial al proyecto.

Desde el punto de vista del sector cultural, este formato híbrido —que combina cine e instalación— representa una estrategia de diversificación de ingresos y audiencias, permitiendo extender el ciclo comercial más allá de las salas de cine tradicionales.

Especialistas del sector señalan que este tipo de iniciativas contribuye a dinamizar la actividad económica de museos, centros culturales y espacios independientes, que dependen en gran medida de la innovación en contenidos para atraer visitantes.

Estrategia de estreno y proyección en el mercado cultural

El documental tendrá su estreno oficial el 5 de marzo, tras una premiere programada el 26 de febrero en el Centro de Cultura Digital, que incluirá una sesión de preguntas y respuestas con la directora, así como actividades de promoción con medios.

El lanzamiento simultáneo en múltiples sedes responde a una estrategia orientada a maximizar el alcance nacional, al tiempo que posiciona la obra para futuras ventanas de distribución, incluyendo festivales, plataformas digitales y mercados internacionales.

El rescate de la figura de Weiss también ocurre en un contexto donde el mercado global del arte y el audiovisual ha incrementado su interés en obras pioneras vinculadas al videoarte, un segmento que ha ganado relevancia entre coleccionistas, instituciones y plataformas de contenido.

Además de su valor cultural, el documental contribuye a fortalecer el posicionamiento de México como un referente en innovación artística en América Latina, con potencial impacto en turismo cultural, formación académica y exportación de contenidos.

Con esta producción, el legado de Pola Weiss no solo se reactiva en el plano artístico, sino también como un activo dentro de la economía cultural contemporánea, un sector que continúa expandiendo su peso dentro de las industrias creativas de la región.