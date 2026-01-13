Acer sube la apuesta en pantallas gaming con un monitor Predator capaz de llegar a 1000 Hz

Acer anunció en Madrid una nueva ofensiva de productos enfocada en el alto rendimiento para videojuegos y creación de contenido, con el lanzamiento de cuatro monitores y un proyector láser RGB diseñado para cine en casa y gaming. La propuesta combina tasas de refresco extremas, paneles de última generación y resoluciones que alcanzan el 6K, en una estrategia que apunta tanto al mercado competitivo de esports como a profesionales creativos.
La compañía presentó tres monitores premium para gamers —Predator XB273U F6, Predator X34 F3 y Nitro XV270X P— junto al monitor Acer ProDesigner PE320QX para creadores. A esta oferta se suma el proyector Acer Vero HL1820, un modelo 4K UHD con soporte HDR que, según la marca, incorpora un diseño ecológico y tecnología de láser RGB.
El movimiento refleja cómo el segmento de pantallas se ha convertido en un terreno clave dentro de la industria tecnológica, impulsado por la demanda de experiencias más fluidas, mayor precisión visual y mejor respuesta en títulos competitivos.
Predator XB273U F6: el salto a los 1000 Hz para esports
El anuncio más llamativo es el Predator XB273U F6, un monitor de 27 pulgadas que integra AMD FreeSync Premium y apuesta por una tasa de refresco ultrarrápida. Acer informó que el panel puede operar a 500 Hz en resolución QHD (2560 x 1440), y activar el modo Dynamic Frequency and Resolution (DFR) para llegar a 1000 Hz a 1280 x 720, un nivel orientado a jugadores profesionales donde cada milisegundo puede marcar la diferencia.
La compañía sostiene que este rendimiento permite una reproducción más limpia de los movimientos, con menor desenfoque y mejor control en escenas de alta velocidad. Acer también remarcó que el equipo utiliza tecnología IPS avanzada para mantener una buena fidelidad visual.
» Predator XB273U F6 representa la próxima frontera en las pantallas de videojuegos», dijo Charles Wang, Director Senior de Gestión de Producto y Pantallas Digitales en Acer. «Con su tasa de refresco de 500 Hz, tecnología IPS avanzada y modo dinámico de 1000 Hz, ofrece tanto velocidad como fidelidad visual que redefinen lo que los gamers pueden esperar de un monitor.»
El Predator XB273U F6 cuenta con un panel QHD IPS calibrado para cubrir 95% del espacio DCI-P3 y 99% de sRGB. Además, ofrece relación de contraste nativa de 2.000:1, brillo de 350 nits y ángulos de visión de 178 grados, características pensadas para mantener consistencia de imagen incluso desde posiciones laterales.
En conectividad, incorpora dos puertos HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 con salida de audio y altavoces dobles de 2 vatios. El monitor incluye soporte ergonómico con inclinación, giro, pivote y ajuste de altura, además de compatibilidad con montaje VESA. La marca también añadió control mediante Acer Smart Dial en un mando a distancia para ajustar brillo, volumen y accesos rápidos.
Predator X34 F3: QD-OLED curvo a 360 Hz para gaming y contenido
Acer también presentó el Predator X34 F3, un monitor de 34 pulgadas con panel curvo QD-OLED que busca combinar velocidad y calidad de imagen. Este modelo alcanza una tasa de refresco de 360 Hz y ofrece resolución nativa de 3440 x 1440, con soporte de altas tasas mediante DisplayPort 1.4 y dos conexiones HDMI 2.1.
En desempeño, Acer indicó un tiempo de respuesta mínimo GTG de 0,03 ms, lo que reduce desenfoque y ghosting, mientras que AMD FreeSync Premium Pro apunta a una experiencia sin cortes de imagen.
El monitor destaca por su relación de contraste ACM de 1.000.000.000:1 y brillo máximo de 500 nits, junto con 99% de cobertura DCI-P3 y soporte de color de 1,07 mil millones (10 bits mediante dithering). Incluye ajustes ergonómicos de inclinación, giro y altura, además de altavoces dobles de 5 vatios.
Nitro XV270X P: resolución 5K con modo competitivo a 330 Hz
En la línea Nitro, Acer lanzó el XV270X P, un monitor IPS de 27 pulgadas que combina resolución 5K (5120 x 2880) con enfoque competitivo. Según la empresa, puede operar a 165 Hz en 5K vía HDMI 2.1 o DisplayPort 1.4, y activar DFR para alcanzar 2560 x 1440 a 330 Hz.
El modelo incluye AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta mínimo GTG de 0,5 ms y contraste nativo reportado de 1.000.000.000:1. Con certificación Acer HDR400, ofrece hasta 400 nits de brillo máximo y 95% de cobertura DCI-P3. También integra dos HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, salida de audio y altavoces dobles de 2 vatios, además de soporte ergonómico completo.
ProDesigner PE320QX y proyector Vero HL1820: 6K y láser RGB 4K
Para creadores, Acer anunció el ProDesigner PE320QX de 31,5 pulgadas, con resolución 6016 × 3384 a 60 Hz disponible en HDMI, DisplayPort y USB Type-C. El monitor cubre 99% Adobe RGB y 98% DCI-P3, soporta 1.070 millones de colores (8 bits + FRC) y cuenta con VESA DisplayHDR y modo HDR600.
En proyectores, el Acer Vero HL1820 incorpora láser RGB, resolución 4K UHD con HDR y 5500 lúmenes. La marca afirma que cubre 106% BT.2020, con contraste de 3.500.000:1, además de soporte 1080p a 240 Hz y latencia de 4,2 ms. Incluye altavoz de 15 vatios, zoom óptico 1,6x, corrección trapezoidal y proyección 360 grados, con un diseño libre de mercurio y chasis con 50% de materiales reciclados post-consumo.
Precios y disponibilidad en España
Acer informó que el Predator XB276U F6 llegará en el tercer trimestre desde 899 euros, mientras que el Predator X34 F estará disponible también en el tercer trimestre desde 1.199 euros. El Nitro XV270X P se ubicará desde 899 euros y el ProDesigner PE320QX desde 1.499 euros, ambos en el tercer trimestre. En el caso del proyector Vero HL1820, estará disponible a partir de marzo desde 1.499 euros, según el precio recomendado por el fabricante.