Call of Duty: Mobile arranca 2026 con “Frozen Abyss” y refuerza su estrategia de contenido por temporadas

Call of Duty: Mobile inicia el calendario de 2026 con el lanzamiento de su Temporada 1, titulada Frozen Abyss, una actualización que combina contenido jugable, eventos temáticos y nuevas ofertas dentro de la tienda, en una apuesta por sostener el engagement de su base de usuarios y dinamizar el consumo de ítems digitales durante el primer trimestre del año.

El anuncio llega en un momento en el que los juegos móviles de servicio continuo mantienen su crecimiento a través de ciclos de temporadas, pases de batalla y colaboraciones con franquicias reconocidas. En este caso, la nueva temporada se apoya en un enfoque invernal y en el regreso de contenido de alto valor para jugadores coleccionistas.

La compañía resume el tono de la actualización con el mensaje promocional: “Prepárate para un año épico de contenido por temporadas, ya que 2026 arranca con Season 1, que incluye al nuevo Codename: Lazarus — Cosmic Wrath Mythic Operator, un Pase de batalla con temática invernal que presenta el LC10 SMG y el Inflatable Decoy, además de una gran cantidad de nuevos eventos y desafíos con todo tipo de recompensas para calentar las frías noches que se avecinan.”

Mythic Draw y relanzamientos: la tienda se convierte en el centro de la temporada

El principal atractivo comercial de la Temporada 1 es el lanzamiento de un nuevo sorteo Mythic y el retorno de un contenido previamente votado por la comunidad. Según el comunicado, “Un nuevo año marca una renovación de temporadas con la llegada de Call of Duty®: Mobile Season 1. Comenzamos 2026 con fuerza, ya que Codename: Lazarus regresa de entre los muertos en un nuevo Mythic Draw. Además, relanzamos por tiempo limitado el Grim Ending Mythic Draw, ganador del evento Mythic Voting que comenzó en Season 10 el año pasado.”

El nuevo contenido Mythic está encabezado por Codename: Lazarus — Cosmic Wrath, descrito como un operador de alto nivel dentro del ecosistema de recompensas premium. En el apartado de tienda se detalla: “Entra en combate con el nuevo Codename: Lazarus — Cosmic Wrath Mythic Operator Skin, un soldado demoníaco que regresa de entre los muertos, listo para unirse a la batalla a pesar de haber perdido gran parte de su torso.” El paquete también incorpora recompensas adicionales, incluyendo el Legendary FAL — Aether Fracture Weapon Blueprint.

En paralelo, la temporada marca el cierre del evento de votación de armas Mythic. La publicación indica: “Season 1 marca la culminación del evento Mythic Weapon Voting que ha estado activo durante las últimas temporadas. Nos complace anunciar que el ganador del evento es el Grim Ending — Mythic Draw, que presenta el AK117 — Grim Ending, el cual regresa a la tienda el 23 de enero (UTC) por tiempo limitado.”

Eventos de temporada: Street Fighter y contenido invernal para impulsar participación

La Temporada 1 incorpora un paquete de eventos diseñados para mantener actividad constante dentro del juego. Entre ellos destaca la continuidad de la colaboración con Street Fighter. El comunicado explica: “La pelea continúa, ya que la colaboración con Street Fighter trae un segundo evento temático que llega con el nuevo año, ofreciendo nuevos desafíos y recompensas, incluyendo destacados como el M4 — Vulcan Blast Weapon Blueprint, el Charm — Charming Guile y la recompensa principal: el Prizefighters — Ryu’s Gloves Melee Weapon Blueprint.”

Además, Frozen Abyss introduce múltiples actividades con estética de invierno, incluyendo un evento de deportes de nieve con recompensas como el AS Val — Ski Slope y el Otter — Slope Drifter.

También se añade una mecánica de recuperación de recompensas para usuarios rezagados. El comunicado indica: “¡Y eso no es todo! Busca el nuevo Secret Cache Catch-Up Event, que les dará a los jugadores la oportunidad de obtener recompensas de Secret Cache que se hayan perdido.”

Pase de batalla: LC10 SMG, Inflatable Decoy y beneficios de suscripción

El Pase de batalla de Frozen Abyss combina niveles gratuitos y premium, con énfasis en nuevas herramientas jugables. La actualización confirma que el contenido incluye el LC10 SMG y el Inflatable Decoy, junto con skins y planos de armas. El comunicado detalla: “Rocía a tus enemigos con el nuevo LC10 SMG, un arma versátil con bajo retroceso y una alta cadencia de fuego para eliminar objetivos rápidamente.”

Para los usuarios que opten por la versión paga, el Premium Pass ofrece operadores como American Bulldog — Polar Explorer y Portnova — Arctic Adventurer, además de planos como Man-O-War — Tidal Lance y LC10 — Tracker.

En cuanto a monetización recurrente, la suscripción Ground Forces añade incentivos como bonificaciones de experiencia y contenido exclusivo, incluyendo el operador Polina — Arctic Shadow.

Fecha de lanzamiento y hora en Venezuela

La nueva temporada ya tiene fecha oficial de despliegue global. El anuncio confirma: “Call of Duty: Mobile Season 1 — Frozen Abyss se lanza el 14 de enero a las 4:00 PM PT.” Para Venezuela, el horario indicado es 8:PM, alineado con el calendario regional de lanzamiento.

Con Frozen Abyss, Call of Duty: Mobile refuerza su modelo de temporadas con contenido jugable, eventos de marca y una oferta de tienda centrada en ítems premium, en una estrategia que apunta a sostener el ritmo comercial y la retención de jugadores durante el inicio de 2026.