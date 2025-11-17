Venezuela afina su ofensiva rumbo a los Juegos Bolivarianos 2025: el balonmano masculino listo para competir en Lima

Caracas — Con determinación y una preparación rigurosa, la selección venezolana de balonmano masculino se alista para representar al país en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025, que se desarrollarán del 2 al 6 de diciembre en la ciudad de Lima, Perú. La delegación nacional viajará con 14 atletas, listos para defender el tricolor en una de las competencias multidisciplinarias más importantes del deporte regional.

Una delegación sólida y experimentada

La Federación Venezolana de Balonmano (FVB) anunció oficialmente la nómina que competirá en el Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Lima. El equipo estará integrado por Edwuard Suárez, Juan Villalobos, Albert Goitia, José Salazar, Dairo López, Edgar Soto, Ednelson Noel, Wilmer Toledo, Ramsés Brizuela, Elías Guzmán, Helson Noel, Drubil Silva, Carlos Cañate y Jhonny Peñaloza.

El secretario general de la FVB y director técnico nacional, Gilbert Guarecuco, explicó que el grupo cuenta con una combinación equilibrada de atletas experimentados y jóvenes promesas, lo que fortalece las aspiraciones del conjunto en la cita bolivariana.

“Debo destacar que el equipo actual que asistirá a la cita bolivariana, cuenta con un 60% de atletas adultos, que han participado en varios ciclos olímpicos en eventos panamericanos, centroamericanos, suramericanos y bolivarianos. El que más destaca es Johnny Peñaloza, quien viene de participar en la liga internacional en Chile, donde hay un gran nivel. El resto del 40%, son atletas junior quienes también participaron en eventos internacionales con experiencia internacional como la IHF Trophy y campeonatos mundiales”, expresó Guarecuco.

Preparación intensiva en territorio larense

La selección venezolana realizó su preparación en el estado Lara, donde completó un ciclo intensivo de entrenamientos enfocados en el ritmo, la cohesión de juego y el desarrollo táctico. Durante este proceso, el equipo nacional contó con un sparring internacional de alto nivel, al enfrentar a la selección de Cuba en una serie de encuentros amistosos celebrados entre el 12 y el 19 de noviembre.

Los partidos se llevaron a cabo en los gimnasios Los Horcones de Barquisimeto y Aquilino Juárez de Cabudare, proporcionando un entorno competitivo y exigente que permitió evaluar el desempeño de los jugadores venezolanos frente a un rival de jerarquía continental.

“Actualmente estamos en la ciudad de Barquisimeto, donde hemos realizado encuentros con la selección nacional de Cuba, quienes están ubicados de primero en el ranking del continente norte de centroamérica y del caribe, equipo que ha estado presente en campeonatos mundiales y citas olímpicas. Lo que estamos haciendo, es un evento de modelaje deportivo, que nos prepara de excelente manera para enfrentar eventos internacionales”, afirmó el entrenador nacional.

Este proceso no solo fortaleció la parte física y táctica del equipo, sino que también sirvió como plataforma de intercambio deportivo entre federaciones, consolidando los lazos de cooperación entre Venezuela y Cuba y promoviendo el desarrollo regional del balonmano.

Un proyecto deportivo con visión integral

Guarecuco destacó que, por primera vez, el balonmano masculino venezolano cuenta con una planificación completa que abarca todas las áreas del rendimiento deportivo. Esta estructura, impulsada con el respaldo del Comité Olímpico Venezolano (COV) y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, ha permitido dotar al equipo de las herramientas necesarias para competir al máximo nivel.

“Tenemos un gran reto por delante y estamos muy confiados en la preparación de nuestros muchachos, ya que por primera vez en la historia nos han otorgado una preparación para poder desarrollar el equipo. No solamente tuvimos las herramientas para trabajar el aspecto físico, sino también en el aspecto técnico y táctico, tuvimos todo lo que necesitamos para poder lograr los objetivos en la cita multidisciplinaria en Perú. Agradecemos al Comité Olímpico Venezolano y al Ministerio del Poder Popular para el Deporte por hacerlo posible”, indicó Guarecuco.

El entrenador subrayó que este plan de trabajo representa un paso importante hacia la consolidación de una estructura sostenida para el balonmano venezolano, basada en la formación, la planificación técnica y el fortalecimiento del talento nacional.

Historial bolivariano y aspiraciones de podio

El balonmano masculino venezolano ha mantenido una presencia constante en el medallero bolivariano durante la última década, mostrando un crecimiento sostenido en cada edición. El equipo obtuvo oro en Trujillo 2013 (Perú), bronce en Santa Marta 2017 (Colombia) y plata en Valledupar 2022 (Colombia).

Con este historial, la delegación criolla llega a Lima con la mira puesta en recuperar el título de campeón bolivariano, respaldada por un proceso de preparación sin precedentes y una plantilla con experiencia internacional.

Más allá de las medallas, el objetivo del cuerpo técnico y de la Federación es seguir impulsando el desarrollo del balonmano nacional, posicionando a Venezuela como una potencia emergente en el continente y fortaleciendo su participación en los próximos ciclos olímpicos.

Conclusión

Con una mezcla de juventud, experiencia y preparación integral, la selección venezolana de balonmano masculino encara los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 con ambición y compromiso. El trabajo realizado en los últimos meses refleja una estrategia sólida que busca no solo resultados inmediatos, sino también sentar las bases para el futuro del balonmano en el país.