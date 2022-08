Todos los juegos, trailers y trailers de apertura Night Live – Nerd4.life

allá Gamescom 2022 Se abrió con una explosión, de hecho conNoche de Apertura en Vivo: El programa presentado por Geoff Keighley sin duda cumplió con las expectativas, y aquí hay un resumen rápido Todos los juegos, avances y anuncios. de la tarde

Para desbloquear los bailes, se ha revelado Everywhere, el ambicioso proyecto de los anteriores Leslie Benzies de Rockstar Games, que se muestra con el primer tráiler y el período de lanzamiento: el juego debutará en algún momento alrededor de 2023, aunque aún no está claro. en cualquier plataforma.

Luego vino Dune Awakening, el nuevo juego de Funcom inspirado en la famosa saga, y The Callisto Protocol, que aparece con un nuevo tráiler de juego que es aún más inquietante y aterrador, tal como lo fue la revelación de Dying Light 2. .: Relaciones de sangre.

Una atmósfera completamente diferente la que encontramos en el tráiler de DualSense Edge, la consola profesional para ps5 Esto te permitirá tener una experiencia de juego más precisa, interactiva y sobre todo personalizada gracias a las diferentes soluciones de grosor.

Lies of P se confirmó el primer día en Xbox Game Pass, pero el tan esperado Hogwarts Legacy también llegó durante el programa con un nuevo avance del juego y toda la magia del juego. Mundo mágicoUna marca con millones y millones de fans en todo el mundo.

En un resumen rápido, vimos Moving Out 2, Sonic Frontiers (con fecha de lanzamiento confirmada) y New Tales of the Borderlands, una aventura narrativa basada en la franquicia de Gearbox Software. Entonces se le dio un espacio decente para volver a Monkey Island, con la fecha de lanzamiento y el tráiler.



Vuelve a Monkey Island, uno de los escenarios del juego.

Goat Simulator 3 se ha mostrado en vídeo y se ha vuelto aún más loco, Under the Waves es un nuevo juego de Quantic Dream y Moonbreaker también se ha anunciado con el tráiler y la historia: el nuevo título de los autores de Subnautica debutará el 29 de septiembre en Early Acceso en Steam.

Tras el anuncio de Stranded: Alien Dawn y Atlas Fallen, hemos vuelto a ver la jugabilidad de Homeworld 3 y las novedades de Genshin Impact 3.0, pero también el próximo proyecto de miHoYo, Honkai: Star Rail con un nuevo tráiler.

Las secuencias de juego también son para Scars Above y High on Life, mientras que The Expanse: A Telltale Series se presenta con un nuevo video, antes de Killer Klowns del espacio exterior.



Caballeros de Gotham, Batichica

El tráiler del juego Gotham Knights revela a Harley Quinn y al Dr. Freeze y Clayface se encuentran entre los villanos que aparecen en el juego, después de lo cual se presentó Wyrdsong y hubo espacio para una aparición especial de Hideo Kojima, quien anunció el podcast Brain Structure.

Las etapas finales del programa incluyeron el nuevo tráiler de Warhammer 40,000: Darktide, el tráiler de The Outlast Trials, Blacktail one y finalmente la revelación del nuevo Dead Island 2 con fecha de lanzamiento y secuencias de juego.