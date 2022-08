Novedades del mercado de fichajes del 23 de agosto

Con el final de la sesión del mercado de fichajes acercándose, todas las negociaciones sufrirán inevitablemente una aceleración, especialmente aquellas que se han prolongado durante varios días. Y por eso hoy la Juve debe decidirse sobre el papel de suplente de Vlahovic: hay que elegir entre la marcha de Depay al Barcelona y la de Milek, con quien ya se ha llegado a un acuerdo. También un día crucial para el Milan, que parece haber elegido finalmente al último centrocampista para cederle a Pioli: tras derribar a Onedica, los rossoneri llegaron a un acuerdo con el bordelés Jean Onana y hoy harán el estreno del Girondin. Tras limitar las ventas de Félix al Cremonese y de Kluivert al Fulham, la Roma por fin podrá anunciar el fichaje de Belotti, que ya lleva un tiempo sancionado por los giallorossi que aún tendrán que volver al mercado por el centrocampista tras el de Wijnaldum lesión. El Inter, que ya ha llegado a un acuerdo con Acerbi e intenta conseguir las mejores condiciones económicas posibles con la Lazio, está cerca de anunciar la pieza final. Las negociaciones duales entre Napoli y PSG todavía están en marcha, con Napoli queriendo traer a Navas bajo el Vesubio, mientras que los parisinos apuntan a Fabián Ruiz.

