Syncron renueva contrato estratégico con Ford Motor Company y refuerza su liderazgo global en gestión inteligente del ciclo de vida del servicio

Syncron, líder mundial en soluciones inteligentes de Service Lifecycle Management (SLM), anunció la renovación de su contrato con Ford Motor Company, uno de los fabricantes de automóviles más reconocidos a nivel internacional. El acuerdo amplía el apoyo de Syncron al programa de gestión de inventario minorista (RIM) de Ford, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de repuestos, optimizar los inventarios de los concesionarios y mejorar los niveles de servicio mediante la solución Dealer Parts Planning (DPP).

Esta herramienta tecnológica, impulsada por analítica avanzada, inteligencia artificial (IA) y automatización, permite gestionar de manera más eficiente la cadena de suministro de piezas, reduciendo costos y tiempos de entrega. Con este nuevo contrato, Ford busca maximizar la eficiencia de sus operaciones de posventa y ofrecer un servicio más ágil y confiable a sus clientes a nivel mundial.

Beneficios para la red global de concesionarios Ford

Con la renovación del acuerdo, los concesionarios Ford de todo el mundo se beneficiarán de una optimización más precisa del inventario, una mejora en el rendimiento del servicio y una reducción significativa en la complejidad operativa. En un mercado automotriz cada vez más competitivo, la capacidad de garantizar la disponibilidad de piezas críticas representa una ventaja estratégica que impacta directamente en la satisfacción del cliente y la lealtad hacia la marca.

El anuncio refuerza la posición de Syncron como socio estratégico en la digitalización del ecosistema de posventa, un área que representa una fuente clave de ingresos para los fabricantes. Mediante el uso de tecnologías predictivas y automatización inteligente, la compañía busca transformar la manera en que los fabricantes y sus redes de distribuidores gestionan la demanda, el inventario y la experiencia del cliente.

Declaraciones oficiales

Claire Rychlewski, directora de ingresos (Chief Revenue Officer) de Syncron, subrayó la importancia del acuerdo como una muestra del crecimiento sostenido y la confianza de sus socios estratégicos.

“This renewal is an important milestone for Syncron,” dijo Rychlewski. “It validates not only the strength of our dealer parts planning solution, but also our ability to scale and expand with one of the world’s most iconic manufacturers. We’re proud to deepen our partnership and continue enabling superior aftermarket performance that drives long-term customer loyalty.”

La ejecutiva destacó que la renovación no solo reafirma la eficacia de la solución DPP, sino también la capacidad de Syncron para escalar sus operaciones y adaptarse a las necesidades de los fabricantes globales.

Impulso tecnológico y expansión global

La renovación del contrato entre Syncron y Ford Motor Company pone de relieve el crecimiento sostenido de la empresa sueca en el mercado de soluciones tecnológicas para la industria automotriz. Su plataforma SLM combina analítica avanzada, IA y automatización para ofrecer a los fabricantes herramientas que garantizan la disponibilidad de repuestos, optimizan inventarios y mejoran los márgenes de rentabilidad.

En el caso de Ford, la colaboración busca reforzar su red global de posventa, asegurando que los concesionarios puedan anticipar necesidades de mantenimiento y contar con los componentes necesarios en el momento oportuno. Esta capacidad predictiva se traduce en mayor eficiencia operativa, reducción de costos y mejor experiencia para el cliente final.

Sinergia entre tecnología e industria automotriz

El acuerdo se alinea con las tendencias actuales del sector, donde la digitalización, la automatización y el análisis de datos son pilares fundamentales para el crecimiento. Según analistas del sector, el mercado de posventa automotriz es uno de los segmentos más rentables para los fabricantes, y soluciones como las de Syncron resultan esenciales para mantener la competitividad.

Syncron, con sede en Estocolmo y presencia internacional, ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen planificación de repuestos, precios dinámicos y análisis predictivo de servicios. Su enfoque integral permite a los fabricantes mejorar la eficiencia y fortalecer la relación con sus redes de concesionarios.

Un paso más hacia la excelencia posventa

El comunicado destaca que esta renovación con Ford Motor Company consolida la posición de Syncron como socio de confianza para los fabricantes de equipos originales (OEMs). A través de la innovación tecnológica, la empresa continúa impulsando el desarrollo de herramientas que permiten maximizar el rendimiento de los servicios posventa y garantizar la satisfacción del cliente a largo plazo.

En palabras de los analistas de la industria, esta alianza reafirma el compromiso de ambas compañías con la transformación digital y la excelencia operativa.