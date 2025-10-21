VoltaGrid y Halliburton anuncian una alianza estratégica para ofrecer soluciones de energía distribuida al sector global de centros de datos

En un movimiento que refuerza la tendencia hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética en la industria tecnológica, VoltaGrid, proveedor líder de soluciones de energía distribuida, y Halliburton (NYSE: HAL), gigante mundial en servicios y tecnología energética, anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración estratégica para desarrollar y desplegar soluciones avanzadas de generación eléctrica dirigidas a centros de datos en todo el mundo. El primer despliegue comercial está previsto para la región del Medio Oriente.

Una alianza para impulsar la energía sostenible

De acuerdo con el comunicado oficial, el acuerdo busca combinar las fortalezas complementarias de ambas compañías con el objetivo de diseñar, implementar y operar sistemas de generación eléctrica avanzados, eficientes y sostenibles, utilizando turbinas, motores de combustión recíproca y la plataforma propietaria QPac de VoltaGrid.

El propósito principal de esta colaboración es responder a la creciente demanda de infraestructuras energéticas confiables y de bajas emisiones, un desafío cada vez más relevante en el contexto de la expansión de los centros de datos y la digitalización industrial a escala global.

Fortalezas complementarias

En el marco de esta alianza, Halliburton aprovechará su presencia operativa global, su infraestructura local y su experiencia en regulación regional, mientras que VoltaGrid aportará su ingeniería de diseño, innovación tecnológica y capacidades de adquisición.

Juntas, las empresas planean ofrecer soluciones llave en mano de generación de energía distribuida, adaptadas a las necesidades de los centros de datos regionales y basadas en una plataforma comprobada.

La colaboración también permitirá a los clientes actuales de VoltaGrid —principalmente operadores de centros de datos a gran escala— acceder a una huella global mediante la red operativa de Halliburton, reconocida por su excelencia en ejecución, confiabilidad y rendimiento.

Declaraciones de los líderes empresariales

El presidente y director ejecutivo de Halliburton, Jeff Miller, destacó la importancia de esta iniciativa como parte de la estrategia de innovación sostenible de la compañía:

“We are pleased to partner with VoltaGrid in bringing innovative power generation technologies to Halliburton’s global marketplace,” said Jeff Miller, President and CEO at Halliburton. “This initiative underscores Halliburton’s efforts to enable sustainable energy solutions through strong collaboration and operational expertise.”

Por su parte, el director ejecutivo de VoltaGrid, Nathan Ough, subrayó que el acuerdo representa un paso determinante en la expansión internacional de la empresa:

“This collaboration with Halliburton represents a significant milestone in VoltaGrid’s global strategy and builds off a trusting and well-established relationship between the companies,” said Nathan Ough, CEO of VoltaGrid. “By combining our advanced distributed power systems with Halliburton’s global scale and operational excellence, we are well-positioned to deliver reliable and efficient energy solutions in key emerging markets.”

Perspectivas globales y regionales

El crecimiento acelerado del sector de centros de datos —impulsado por la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y el procesamiento de grandes volúmenes de información— ha incrementado la demanda mundial de energía confiable y de bajas emisiones de carbono. En este contexto, las soluciones modulares y distribuidas de generación eléctrica surgen como una alternativa eficiente y escalable frente a los modelos energéticos tradicionales.

La decisión de iniciar la implementación en el Medio Oriente refleja el interés de ambas compañías en aprovechar mercados emergentes con alto potencial de expansión tecnológica y energética. Además, esta región ofrece condiciones favorables para la adopción de tecnologías híbridas que combinan energía convencional con fuentes más limpias y sostenibles.

Impacto estratégico en la transición energética

Para Halliburton, la asociación refuerza su posición como actor clave en la transición energética global, al ampliar su portafolio más allá de los servicios tradicionales del sector petrolero. Para VoltaGrid, la colaboración representa una expansión internacional significativa, al integrar su tecnología en una red operativa de alcance mundial respaldada por décadas de experiencia.

Ambas compañías coinciden en que esta alianza tiene el potencial de transformar el suministro energético de los centros de datos, ofreciendo mayor seguridad, eficiencia y sostenibilidad a una industria que se consolida como pilar del crecimiento digital global.

Con esta iniciativa, Halliburton y VoltaGrid se posicionan a la vanguardia de la innovación energética, impulsando una nueva generación de soluciones distribuidas que equilibran la demanda tecnológica, la rentabilidad y la responsabilidad ambiental.