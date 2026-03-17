Análisis del rating de los Oscar y cómo recuperaron su brillo y audiencia en plena era digital

Ciudad de México — El Premios Oscar, entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, siguen siendo uno de los eventos más emblemáticos de la industria cinematográfica mundial. Sin embargo, el desempeño de su ceremonia televisiva ha enfrentado importantes desafíos en la era digital, donde las audiencias demandan contenido inmediato y formatos más dinámicos.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la transmisión del evento llegó a registrar audiencias de hasta 55.2 millones de espectadores en Estados Unidos, cifras que reflejaban el enorme interés global por la gala del cine. Hoy, aunque los números son más modestos, un análisis reciente de la plataforma de entretenimiento Spoiler.mx indica que la ceremonia ha comenzado a recuperar terreno tras un periodo de fuerte caída en audiencia.

Los organizadores han introducido diversos cambios en el formato del evento para atraer a nuevas generaciones. Aspectos como la duración del programa, la elección de los presentadores, los momentos musicales y la conversación generada en redes sociales se han convertido en factores clave para revitalizar el interés del público.

Del mínimo histórico en 2021 a la recuperación gradual

El punto más bajo de la audiencia reciente se registró en 2021. La 93ª edición de los Oscar, celebrada el 25 de abril de ese año, tuvo apenas 10.4 millones de espectadores, la cifra más baja de la historia moderna del evento.

La ceremonia se realizó fuera de su fecha habitual debido a la pandemia de COVID-19. El evento fue transmitido en Estados Unidos por ABC, producido por Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh, y dirigido a distancia por Glenn Weiss. En esa ocasión no hubo presentador oficial y la realización de la gala estuvo en duda en varias ocasiones.

La película ganadora a Mejor Película fue Nomadland, en una ceremonia marcada por restricciones sanitarias y una producción adaptada a las circunstancias globales.

2022: el incidente que dominó la conversación global

En 2022 la audiencia se recuperó hasta 16.6 millones de espectadores. La ceremonia fue conducida por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, mientras que la película ganadora fue CODA.

El momento más comentado de la noche ocurrió cuando el actor Will Smith golpeó al comediante Chris Rock tras una broma sobre su esposa, Jada Pinkett. Minutos después, Smith recibiría su primer Oscar y ofrecería disculpas públicas durante su discurso.

El incidente generó una enorme conversación mediática que dominó titulares globales. Tras una pausa comercial, Schumer retomó el evento con humor al decir: ‘¿De qué me perdí?’

2023 y 2024: emociones, cultura pop y taquilla récord

En 2023, la audiencia siguió en ascenso con 18.8 millones de espectadores, con el presentador Jimmy Kimmel al frente de la ceremonia. La gran ganadora de la noche fue Todo, en todas partes, al mismo tiempo.

La gala estuvo marcada por momentos emotivos, incluidos los premios para Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y el regreso de Brendan Fraser. Uno de los discursos más recordados fue el del actor Ke Huy Quan, quien ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto.

“Estuve a punto de rendirme con el mío. Para todos allá afuera, por favor mantengan su sueño vivo”, expresó.

En 2024, los Oscar alcanzaron 19.5 millones de espectadores. La ceremonia estuvo impulsada por el fenómeno cultural conocido como “Barbenheimer”, generado por el estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer.

Durante la gala, el actor Ryan Gosling, quien interpretó a Ken en Barbie, protagonizó uno de los momentos musicales más comentados con su interpretación del tema “I’m Just Ken”.

2025 y 2026: el cine independiente y nuevas figuras

La audiencia continuó creciendo en 2025 hasta 19.7 millones de espectadores, con Conan O’Brien como anfitrión. La película Anora fue la gran ganadora de la noche, consolidando el impacto del cine independiente en la industria.

“A todos los soñadores y jóvenes cineastas allá afuera, cuenten las historias que quieren contar, las que los muevan. Les prometo que jamás se van a arrepentir”, compartió Samantha Quan, co productora de la película.

“Quiero agradecer a la Academia, por reconocer una película realmente independiente. Este filme fue hecho con sangre, sudor y lágrimas de artistas independientes increíbles”, agregó Sean Baker, su director.

En 2026, la gala volvió a ser conducida por O’Brien. La película Una Batalla Tras Otra se llevó el premio a Mejor Película. La ceremonia también destacó por premios históricos, como el de Mejor Fotografía para Autumn Durald Arkapaw por Pecadores, el de Mejor Actriz para Jessie Buckley por Hamnet, y el de Mejor Actriz de Reparto para Amy Madigan por Weapons, quien obtuvo la estatuilla cuatro décadas después de su primera nominación.

Nuevas audiencias en la era digital

El estudio de Spoiler.mx señala que la ceremonia, que este año alcanzó su 98ª edición, está logrando atraer nuevamente a audiencias jóvenes. Datos recientes de Nielsen indican que una parte significativa de los espectadores actuales tiene entre 18 y 49 años, muchos de los cuales siguen el evento a través de teléfonos inteligentes y tablets.

Aun así, los niveles actuales de audiencia permanecen lejos de los registros históricos alcanzados en los años setenta, cuando las transmisiones superaban con frecuencia los 46.2 a 55.2 millones de espectadores.

Para los organizadores, el desafío continúa siendo equilibrar tradición e innovación, manteniendo el prestigio del evento mientras se adapta a una industria y una audiencia cada vez más digitalizadas.