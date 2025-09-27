Sumitomo Electric selecciona a Kinectrics para pruebas de puesta en servicio en el proyecto subterráneo de transmisión A-Nord HVDC

Caracas — La compañía japonesa Sumitomo Electric Industries (SEI) anunció la selección de la canadiense Kinectrics, división de BWX Technologies Inc. (NYSE: BWXT), para realizar las pruebas de puesta en servicio del ambicioso proyecto de transmisión subterránea de energía A-Nord en Alemania. El comunicado rectifica una nota emitida el 23 de septiembre, en la que se mencionaba erróneamente que la culminación sería en 2030. La nueva fecha confirmada es 2027, además de añadirse una sección de declaraciones prospectivas.

Un corredor estratégico para la transición energética alemana

El corredor A-Nord es uno de los proyectos más relevantes dentro del plan de modernización de la infraestructura eléctrica de Alemania. Se trata de un sistema de cables subterráneos de corriente continua de 525 kV, diseñado para transportar energía limpia generada en el Mar del Norte hasta la región de Renania del Norte-Westfalia, uno de los principales polos industriales del país.

El proyecto, desarrollado conjuntamente con el operador de servicios de transmisión alemán Amprion, se espera esté concluido en 2027. Una vez en funcionamiento, permitirá reforzar la integración de fuentes renovables en la red nacional y reducirá de manera significativa las emisiones de CO₂, un objetivo central de la política energética alemana.

Responsabilidades de Sumitomo Electric y Kinectrics

En este esquema, Sumitomo Electric desempeña un papel clave como socio tecnológico y proveedor principal del corredor A-Nord. Su responsabilidad abarca el diseño, la fabricación, la logística, la instalación y la puesta en servicio de aproximadamente 300 kilómetros de ruta de cable.

Como parte del contrato, Kinectrics asumirá la ejecución de pruebas de alta tensión en segmentos de 40 kilómetros. Para ello empleará hasta 14 sistemas móviles de resonancia (RTS) equipados con tecnología de medición de descargas parciales distribuidas, que permiten identificar defectos en las etapas iniciales de instalación. Este enfoque busca reducir riesgos y garantizar un mayor nivel de fiabilidad en la infraestructura.

Además, Kinectrics será la encargada de realizar la prueba final de corriente continua de alta tensión (HVDC) en el proyecto, lo que permitirá verificar la integridad del sistema y asegurar que los cables estén aptos para la operación comercial.

Experiencia técnica y presencia global

La canadiense Kinectrics posee la mayor flota independiente de equipos RTS de alta tensión a nivel mundial, además de contar con décadas de experiencia en la medición de descargas parciales en campo. Gracias a esta trayectoria, la empresa se posiciona como un socio integral para la puesta en servicio de proyectos de transmisión eléctrica tanto en tierra como en el mar.

Su historial incluye pruebas de campo en más de 15.000 kilómetros de cables de transmisión y subtransmisión de clase dieléctrica sólida, apoyando procesos de puesta en marcha y evaluaciones de condición de infraestructura eléctrica. La compañía asegura que su equipo internacionalmente reconocido de especialistas puede detectar defectos que afectan la vida útil de los sistemas, reduciendo el riesgo de costosas fallas en servicio.

Declaraciones de la empresa

El director ejecutivo de Kinectrics, David Harris, subrayó la importancia de la colaboración en este proyecto clave para Alemania:

“Kinectrics is looking forward to providing experienced HV cable commissioning testing for the A-Nord project with Sumitomo,” afirmó Harris. “Testing at the early stages of the project reduces the risk of late-stage failures and will ensure that critical functions are validated under real-world conditions. With the expanded capacity of our RTS fleet, our team can leverage its experience operating these units, helping to meet the demands of highly complex transmission projects, as well as reduce the wait and lead times for testing.”

Implicaciones para el mercado energético europeo

La designación de Kinectrics pone de relieve la creciente demanda de soluciones técnicas de alta confiabilidad en proyectos de transmisión eléctrica de gran escala. Alemania, que persigue la neutralidad climática para mediados de siglo, depende de corredores HVDC como A-Nord para canalizar la energía renovable de los parques eólicos marinos hacia los centros urbanos e industriales.

El éxito de esta alianza entre Sumitomo Electric y Kinectrics permitirá que la infraestructura energética alemana avance hacia mayores niveles de seguridad, eficiencia y sostenibilidad. Al mismo tiempo, servirá de referencia para futuros proyectos de interconexión y transmisión en toda Europa, donde la transición energética se ha convertido en una prioridad estratégica.

Con esta corrección oficial, se confirma que el proyecto estará en operación en 2027, reafirmando el compromiso de Alemania con la descarbonización de su sistema eléctrico y el fortalecimiento de su seguridad energética.