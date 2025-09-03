Spirit de Ascent AeroSystems se consolida como referente en la lista Blue UAS de EE. UU.

Wilmington, Massachusetts. — La empresa Ascent AeroSystems, reconocida como líder mundial en la fabricación de sistemas aéreos no tripulados (UAV) coaxiales y de alta resistencia, anunció la incorporación de su plataforma Spirit™ al Blue UAS Framework de la Defense Innovation Unit (DIU) como componente aprobado.

Este hito refuerza el posicionamiento de la compañía en el competitivo ecosistema de defensa de Estados Unidos, ya que Spirit había sido previamente incluido en la Blue UAS Cleared List como un sistema completo. Con esta actualización, se convierte en el único fuselaje reconocido simultáneamente en ambas listas aprobadas por la DIU.

Un reconocimiento dual con impacto estratégico

La inclusión de Spirit en las dos categorías refleja más que un logro corporativo: simboliza la validación de un concepto central para la estrategia del Departamento de Defensa de EE. UU.: la escalabilidad de arquitecturas abiertas.

Peter Fuchs, cofundador y director ejecutivo de Ascent AeroSystems, destacó la importancia de este doble reconocimiento:

“The Spirit is now the only UAV approved by DIU as both a complete system and as a component,” señaló. “This distinction demonstrates not only the reliability of the aircraft as delivered, but also how its architecture reflects the Department of Defense’s emphasis on modular, open systems that can evolve with mission requirements.”

Innovación técnica al servicio de la defensa

El Spirit™ está diseñado con un formato coaxial compacto, una interfaz modular de carga útil con anillo de conexión rápida y una estructura robusta de grado aeronáutico. Estas características permiten a integradores y operadores disponer de una base confiable para el desarrollo de sistemas conformes con la National Defense Authorization Act (NDAA), preparados no solo para las misiones actuales, sino también para los desafíos futuros.

La empresa subraya cuatro beneficios clave de esta evolución:

Alineación con prioridades del Departamento de Defensa: la arquitectura abierta y modular de Spirit refleja el llamado de la DIU a contar con sistemas escalables e interoperables. Simplificación de adquisiciones: agencias federales y unidades del Pentágono pueden adquirir Spirit de manera directa bajo las pautas del programa Blue UAS, ya sea como sistema completo o integrado en una arquitectura mayor. Flexibilidad de integración: al ser un componente aprobado, Spirit brinda a los integradores la libertad de diseñar soluciones UAV personalizadas, evitando procesos redundantes de evaluación. Diseño con visión de futuro: su forma coaxial, la interfaz modular y la arquitectura abierta amplían las posibilidades para enfrentar perfiles de misión cambiantes y nuevos marcos regulatorios.

El papel del programa Blue UAS

El Blue UAS Cleared List ofrece a los usuarios del gobierno estadounidense acceso inmediato a sistemas de aeronaves no tripuladas que ya han superado procesos de validación de seguridad y rendimiento. En paralelo, el Blue UAS Framework establece un catálogo de componentes conformes que aceleran el diseño de arquitecturas seguras y escalables.

En este contexto, Spirit ocupa un lugar singular al figurar en ambos listados, ofreciendo una plataforma probada que facilita tanto el ensamblaje de sistemas completos como la labor de integradores que buscan innovar con soluciones de nueva generación.

Para Fuchs, esta novedad podría redefinir el propio programa:

“This could be the most significant change to the Blue program yet,” aseguró. “As Congress advances the national strategy for Drone Dominance, operators need platforms that are not only innovative, but also proven, compliant, and ready for scale. Ascent is delivering those capabilities today — and ensuring our customers are positioned to lead the next chapter of U.S. drone adoption.”

Exhibición en la feria UAV Expo 2025

Spirit, producto insignia de Ascent AeroSystems desde su introducción, será presentado en la Commercial UAV Expo 2025 en Las Vegas, entre el 2 y el 4 de septiembre. La compañía tendrá presencia en el stand #727, donde mostrará las capacidades de la plataforma a integradores, agencias y potenciales socios estratégicos.

La participación en esta feria especializada no solo busca visibilidad comercial, sino también consolidar la reputación de Spirit como plataforma confiable, conforme y lista para escalar en un momento en que la estrategia de Drone Dominance avanza en el Congreso estadounidense.

Un paso adelante en la adopción de drones en EE. UU.

Con este reconocimiento dual, Ascent AeroSystems reafirma su papel en la definición de los estándares de la industria de drones en Estados Unidos. Al integrar innovación tecnológica con cumplimiento regulatorio, la compañía no solo responde a las necesidades actuales del Departamento de Defensa, sino que se posiciona como socio estratégico en la construcción del futuro de la movilidad aérea no tripulada.