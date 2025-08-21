Resmed consolida su liderazgo en innovación con premios Red Dot y 10.000 patentes

Caracas — Venezuela Business Desk | La multinacional de tecnología médica Resmed (NYSE: RMD, ASX: RMD), reconocida por su enfoque en soluciones para el sueño, la respiración y la atención domiciliaria, anunció la obtención de dos premios Red Dot en la categoría Product Design 2025. El galardón recayó sobre la máscara nasal AirTouch™ N30i, destacada tanto en la categoría de Innovative Products como en Medical Design & Healthcare.

Con este reconocimiento, la compañía reafirma su liderazgo en innovación y su compromiso con el desarrollo de tecnologías que mejoren la calidad de vida de pacientes en todo el mundo.

Un diseño centrado en la comodidad del paciente

La AirTouch N30i, lanzada en octubre de 2024, introduce la primera almohadilla nasal de Resmed elaborada con tela fusionada con silicona. Esta innovación busca combinar rendimiento clínico con una experiencia más natural y confortable, facilitando la adherencia de los pacientes a la terapia de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).

El dispositivo integra la tecnología patentada ComfiSoft™, un cojín de tela que, junto a un armazón recubierto, aporta suavidad y transpirabilidad sin comprometer la eficacia. Su diseño en capas está pensado para liberar calor y humedad, a la vez que mantiene un sellado seguro, garantizando así la efectividad terapéutica.

Como parte de la categoría Freedom de Resmed, la máscara incorpora una conexión de manguera en la parte superior de la cabeza y una articulación giratoria de 360 grados, lo que otorga mayor libertad de movimiento durante el sueño.

El impacto global de la apnea obstructiva del sueño

La apnea obstructiva del sueño (AOS) afecta a más de mil millones de personas a nivel mundial, de acuerdo con estimaciones publicadas en The Lancet Respiratory Medicine. Esta condición crónica no solo interrumpe la vida diaria, sino que incrementa el riesgo de hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Resmed ha enfatizado que innovaciones como la AirTouch N30i son esenciales para aumentar la adherencia de los pacientes a la terapia, cerrando brechas en la atención médica. Una investigación multicéntrica en Estados Unidos con 120 usuarios experimentados de CPAP calificó el dispositivo con 10 sobre 10 en aspectos como frescura, suavidad, transpirabilidad y reducción de sudoración en comparación con sus máscaras habituales.

Una estrategia que combina innovación y experiencia del usuario

Justin Leong, director de producto de Resmed, subrayó el valor de este reconocimiento internacional: “At Resmed, we design with the patient experience at the center—where clinical performance and human-centered design intersect. This recognition reinforces our belief that patients shouldn’t have to compromise between therapy efficacy and comfort. When we create technology that patients love to use, we can help drive higher adherence, better outcomes, and ultimately, healthier lives.”

La declaración refleja la visión estratégica de la empresa: colocar la experiencia del paciente como eje central, sin sacrificar eficacia terapéutica.

Patentes y diseño: un portafolio de 10.000 registros

Además de los premios Red Dot, Resmed celebró haber alcanzado un hito de 10.000 patentes y diseños concedidos o en trámite a nivel mundial. Este volumen no solo refuerza su posición en el sector de la salud respiratoria y del sueño, sino que también subraya su inversión en tecnologías que benefician a pacientes y proveedores.

La compañía ha descrito esta cifra como un reflejo de su estrategia de largo plazo: impulsar la innovación, proteger sus soluciones esenciales y expandir el acceso global a sus tecnologías, asegurando que lleguen a quienes más las necesitan.

Reconocimientos internacionales al diseño

El premio Red Dot es evaluado por un jurado independiente compuesto por 43 expertos de 21 países, que valoran a los productos bajo criterios de calidad funcional, atractivo, usabilidad y responsabilidad.

Este no es el primer galardón para la AirTouch N30i. En septiembre de 2024, la máscara obtuvo el Australian Good Design Award en la categoría Product Medical and Scientific, uno de los programas de diseño más antiguos y prestigiosos del mundo. Este premio celebra productos que no solo mejoran la calidad de vida, sino que también impulsan la innovación en sus respectivos campos.

Perfil corporativo

Resmed opera en más de 140 países, desarrollando tecnologías médicas que integran dispositivos conectados a la nube, soluciones de salud digital impulsadas por inteligencia artificial y software inteligente para la atención domiciliaria.

La visión de la empresa es clara: lograr que cada persona alcance su máximo potencial a través de un mejor descanso y una respiración saludable, con cuidados accesibles desde el hogar.

Con este nuevo logro, la firma no solo fortalece su presencia global, sino que también refuerza la percepción de que la innovación en salud puede y debe estar al servicio del paciente, combinando efectividad clínica con un diseño que inspire confianza y comodidad.