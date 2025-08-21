General Fusion asegura financiamiento de US$22 millones y fortalece su junta directiva con nuevos miembros

Caracas – General Fusion, la compañía canadiense que impulsa la energía de fusión como fuente limpia y segura para el futuro, anunció el cierre de una ronda de financiamiento por 22 millones de dólares estadounidenses (30 millones de dólares canadienses). Los fondos estarán dirigidos al desarrollo y consolidación de su programa de demostración Lawson Machine 26 (LM26), considerado un hito en el camino hacia la energía de fusión práctica y comercial.

La operación, que estuvo sobresuscrita, contó con la participación de reconocidos inversionistas institucionales y fondos especializados en energía limpia. Entre los aportantes se encuentran Segra Capital, PenderFund, Chrysalix Venture Capital, MILFAM LLC, JIMCO (brazo inversor de la familia Jameel), Gaingels, Thistledown Capital, Presight Capital y Hatch Ltd..

Como parte de este acuerdo, Segra Capital y PenderFund se sumarán a la junta directiva de General Fusion, representados por Adam Rodman y Kelly Edmison, respectivamente.

Avances hacia la energía de fusión comercial

General Fusion, con sede en Richmond, Columbia Británica, lleva más de dos décadas de investigación y desarrollo en su innovador modelo de Magnetized Target Fusion (MTF). A diferencia de otras propuestas en el sector, el enfoque de MTF utiliza compresión mecánica en pulsos cortos para generar condiciones de fusión, evitando el uso de costosos láseres o imanes superconductores.

Su instalación insignia, Lawson Machine 26 (LM26), constituye la primera máquina de gran escala de demostración MTF en la industria. Diseñada, construida y puesta en marcha en menos de dos años, LM26 busca validar la viabilidad técnica de la fusión mediante hitos que incluyen alcanzar 10 millones de grados Celsius (1 keV), 100 millones de grados Celsius (10 keV) y, finalmente, el punto de equilibrio científico equivalente al 100% Lawson.

El equipo de General Fusion celebró a finales de 2024 el ensamblaje de LM26, logrando en febrero de 2025 el primer plasma, seguido en abril del mismo año por la primera compresión de plasma. Ahora, con este nuevo financiamiento, la empresa apunta a sostener la aceleración de su programa de ensayos.

Nuevas incorporaciones a la junta directiva

La compañía también aprovechó el anuncio para reforzar su estructura de gobierno corporativo.

Adam Rodman, fundador y Director de Inversiones de Segra Capital, es reconocido por sus más de 17 años de experiencia en finanzas y energía. Su firma, con enfoque ESG y tecnologías limpias, administra el mayor fondo dedicado a inversiones en energía nuclear en mercados públicos y privados.

Por su parte, Kelly Edmison, presidente y fundador de PenderFund Capital Management Ltd., cuenta con un extenso historial en derecho y finanzas. Con más de 30 años de trayectoria, ha ejercido cargos de dirección en compañías de tecnología, productos y servicios, y salud, principalmente en Columbia Británica.

Voces de los protagonistas

El cierre de la ronda fue acompañado de declaraciones que resaltan la confianza en la estrategia de General Fusion:

“The strong economics and commercialization advantages underpinning General Fusion’s elegant MTF approach are a big part of why Segra continues to invest in the company. I look forward to also representing Segra on their Board of Directors at an exciting time in their bold LM26 program, which has great momentum toward achieving new technical milestones that will drive significant value for investors.”

— Adam Rodman, Founder and Chief Investment Officer, Segra Capital

“Pender invests in companies that aim to positively impact the world – and we’re proud to support the bold work General Fusion is doing. Fusion has the potential to power our clean energy future. Pender looks forward to further supporting their mission on the Board of Directors and providing strategic guidance on financing the company through the next critical phases of commercialization.”

— David Barr, CEO de PenderFund, Portfolio Manager del Pender Small Cap Opportunities Fund, y CEO y Portfolio Manager de Pender Growth Fund Inc

“We’re driving forward to achieve transformational technical results with LM26. This new funding from a strong mix of existing and new shareholders is a group that deeply supports our mission to transform the world with practical MTF. This financing is not only a vote of confidence in our technology but our extraordinary team, who designed, built, and began operating our world-first machine in less than two years, which speaks to the depth of their experience and dedication to our mission.”

— Greg Twinney, CEO, General Fusion

Perspectivas

General Fusion se plantea alcanzar en la mitad de la década de 2030 el objetivo de entregar electricidad de fusión a la red eléctrica. Este horizonte se sustenta en un portafolio de inversionistas internacionales de alto nivel y el respaldo del gobierno canadiense, así como en la capacidad probada de su equipo para ejecutar proyectos complejos en tiempos récord.

La energía de fusión es vista por la comunidad científica y empresarial como la “solución definitiva” en materia energética, al replicar en la Tierra el mismo proceso que alimenta al sol y las estrellas. Si General Fusion logra demostrar con LM26 la viabilidad de su propuesta, se abriría una nueva etapa en la transición hacia un suministro eléctrico limpio, seguro y libre de carbono.

Con este paso financiero y estratégico, la compañía reafirma su papel como uno de los líderes mundiales en la carrera por convertir la fusión nuclear en una realidad comercial.