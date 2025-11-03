Activistas venezolanos denuncian en Buenos Aires la persecución del régimen de Maduro contra la comunidad LGBTI+

Por tercer año consecutivo, la asociación civil Alianza por Venezuela participó este sábado en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, una de las movilizaciones más importantes de América Latina en defensa de los derechos LGBTI+. En esta edición, la organización reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la visibilización de las violencias que enfrentan las personas LGBTI+ en Venezuela.

Durante la jornada, los activistas venezolanos aprovecharon la visibilidad del evento para denunciar la persecución sistemática del régimen de Nicolás Maduro contra la comunidad LGBTI+, un fenómeno que —según señalaron— se caracteriza por la impunidad, el silenciamiento de organizaciones sociales, el exilio forzado de defensores y la negación de derechos fundamentales como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.

Denuncias de persecución y exilio

La delegación venezolana estuvo integrada por jóvenes migrantes, defensores de derechos humanos y líderes sociales que hoy forman parte de la diáspora en Argentina. Portando pancartas y banderas, los manifestantes exigieron justicia y libertad para las víctimas de violencia estatal, recordando casos emblemáticos que ilustran los riesgos de militarización y represión dentro del país.

Entre los nombres mencionados figuraron el del activista Koddy Campos, quien sufrió un intento de allanamiento ilegal en su vivienda tras las elecciones presidenciales de 2024; y el de Yendri Velásquez, quien fue víctima de detención arbitraria, desaparición temporal y exilio forzado, y que recientemente sobrevivió a un atentado sicarial en Colombia, donde recibió ocho disparos de bala.

“Desde Alianza por Venezuela marchamos por los derechos de las personas LGBTI+ migrantes, por la libertad y la igualdad y para denunciar los atropellos de un régimen que viola sistemáticamente los derechos fundamentales de todos los venezolanos,” expresó Maxroberth Graterol, coordinador de Juventud de la ONG.

Cifras alarmantes sobre impunidad y violencia

Durante la movilización, los activistas recordaron datos y reportes internacionales que documentan la gravedad de la situación en Venezuela. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 138 asesinatos de personas trans en el país permanecen impunes.

Asimismo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha registrado múltiples casos de violencia basada en orientación sexual percibida, negación de atención médica y torturas durante detenciones arbitrarias, especialmente contra personas detenidas por motivos políticos o por su activismo en temas de diversidad sexual.

Estas cifras reflejan un panorama de vulneración estructural de derechos, agravado por la falta de políticas públicas y la criminalización de la disidencia. Para los activistas, la ausencia de mecanismos judiciales eficaces y la represión a organizaciones de la sociedad civil mantienen a las víctimas en una situación de desprotección.

La diáspora como espacio de resistencia

La participación de Alianza por Venezuela en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires también tuvo como objetivo fortalecer la solidaridad entre las comunidades migrantes y las organizaciones argentinas que trabajan por la igualdad de derechos. La ONG, creada por venezolanos en el exilio, ha mantenido una activa presencia en espacios internacionales y foros regionales de derechos humanos, donde busca generar conciencia sobre la situación de las personas LGBTI+ en Venezuela.

Desde su fundación, la organización ha enfocado sus esfuerzos en construir redes de apoyo para los migrantes venezolanos pertenecientes a la comunidad LGBTI+, así como en documentar denuncias de persecución y violencia dentro del país. Con sede en Buenos Aires, Alianza por Venezuela ha consolidado un trabajo de incidencia política y acompañamiento a víctimas, al tiempo que promueve campañas de sensibilización sobre la diversidad sexual y de género.

Un llamado internacional a la justicia

La presencia de activistas venezolanos en la Marcha del Orgullo reafirmó el rol de la diáspora como voz de denuncia ante la comunidad internacional. Los manifestantes exigieron que los gobiernos latinoamericanos y los organismos multilaterales mantengan la presión diplomática sobre el régimen de Maduro, para que cesen las violaciones a los derechos humanos y se garantice la protección de las minorías sexuales.

Con consignas como “Justicia para las víctimas de odio” y “Libertad para los perseguidos”, la movilización concluyó con un llamado a la acción colectiva, recordando que la defensa de los derechos humanos no tiene fronteras.

La comunidad venezolana en el exterior —coincidieron los organizadores— seguirá alzando su voz hasta que se reconozcan los derechos de todas las personas, sin discriminación, y hasta que se ponga fin a la persecución, la impunidad y la violencia institucional que persisten en el país.