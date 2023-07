Piero Bello y tinnitus, gira cancelada: ‘Es solo una despedida’

No hay paseos para Piero Pelù. De hecho, durante las pruebas, el rockero florentino de 61 años sufrió «choque acústico» Lo que agravó el problema de los oídos con el que vivía desde hacía tiempo: de ahí la necesidad de parar y cancelar las citas previstas (la primera en Matera, el próximo 7 de julio) para « Máximo Excursiones.

Tinnitus y publicación en Instagram

“Mis niñas”, escribió la ex “Voz” de Litfiba en Instagram, “nunca quise darles esta conexión pero a estas alturas es inevitable. Durante una sesión de grabación en Milán, experimenté un fuerte estallido sónico en mis auriculares.

Esta cosa ha sido perfeccionada Tinnitus con los que ya convivo desde hace muchos años lo que los hace muy agresivos y después de varios exámenes, realizados con los mejores otorrinolaringólogos de Italia, recibí la comunicación unánime de que necesitaré un descanso forzoso para mis oídos rockeros, por lo tanto, la gira «extremo» este verano de 2023 tiene que posponerse unos meses. Son días muy sensibles Para mí que nunca renuncié a un show en vivo, incluso con las costillas rotas después de una caída en el escenario, pero tengo que enfrentar esta nueva realidad con claridad. Atentos, esto no es un adiós a la escena sino un simple veros pronto y saber que aprovecharé este periodo especial para seguir adelante con la composición y producción del nuevo disco que ya me está dando grandes sensaciones. agradezco @empleado, todos los promotores locales y, por supuesto, los miles de ustedes que ya tienen entradas aseguradas para la gira. te prometo que volveremos a abrazarnos lo antes posible».