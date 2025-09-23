onsemi fortalece su liderazgo en centros de datos de IA con la adquisición de tecnologías Vcore de Aura Semiconductor

Caracas – La multinacional estadounidense onsemi (Nasdaq: ON) anunció la firma de un acuerdo estratégico con Aura Semiconductor para adquirir los derechos de las tecnologías de energía Vcore, incluyendo licencias de propiedad intelectual asociadas. Con esta operación, la compañía busca ampliar su capacidad para ofrecer soluciones diferenciadas a lo largo de toda la cadena energética de los centros de datos de inteligencia artificial (IA), desde la red eléctrica hasta el núcleo de procesamiento.

Una jugada estratégica en un mercado en expansión

La inteligencia artificial está generando una presión sin precedentes sobre las infraestructuras de cómputo, con centros de datos que consumen cada vez más energía para soportar el entrenamiento y operación de modelos de gran escala. En este contexto, la eficiencia energética se convierte en un factor crítico tanto desde la perspectiva de costos como de sostenibilidad.

«This acquisition underscores our commitment to solving the energy and efficiency demands of tomorrow’s AI data centers by offering a full range of differentiated intelligent power solutions,” señaló Sudhir Gopalswamy, presidente del grupo Intelligent Sensing and Analog and Mixed-Signal de onsemi. “Integrating these technologies into our broader power management portfolio will enable us to deliver solutions with superior power density, efficiency and thermals and enable more compute capacity per rack.»

El directivo destacó que la incorporación de las tecnologías Vcore permitirá a onsemi no solo fortalecer su portafolio de gestión de energía, sino también ofrecer soluciones capaces de mejorar la densidad de potencia, la eficiencia térmica y, en consecuencia, la capacidad de cómputo por rack en los centros de datos de nueva generación.

Innovación con base en silicio y carburo de silicio

onsemi cuenta con décadas de experiencia en innovación en semiconductores, especialmente en tecnologías de silicio y carburo de silicio (SiC). Su portafolio actual incluye transformadores de estado sólido, unidades de suministro de energía, distribución de 800 voltios en corriente continua y sistemas de entrega de energía al núcleo.

La integración de las tecnologías Vcore de Aura Semiconductor reforzará este portafolio, posicionando a la compañía como una de las pocas en el mercado capaz de cubrir los exigentes requisitos energéticos de la infraestructura moderna de IA con diseños escalables, prácticos y adaptados a las necesidades de eficiencia.

Impacto financiero y condiciones del acuerdo

En términos financieros, onsemi proyecta que la transacción tendrá un impacto mínimo sobre sus ganancias por acción (tanto GAAP como no GAAP) en el primer año fiscal posterior al cierre. Sin embargo, se espera que la operación sea acretiva a partir de ese momento, es decir, que contribuya de forma positiva a los resultados netos de la empresa.

La compañía indicó que la transacción está prevista para cerrarse en el cuarto trimestre de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de acuerdos. Asimismo, aclaró que la descripción incluida en el comunicado no es exhaustiva y que los detalles completos se encuentran en el Current Report on Form 8-K presentado por onsemi ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Implicaciones para la industria de centros de datos

La operación se enmarca en un contexto global donde la demanda de capacidad de cómputo para IA crece de manera exponencial. Los centros de datos, considerados la columna vertebral de esta transformación, requieren soluciones energéticas más eficientes que permitan maximizar el rendimiento sin comprometer los costos operativos ni los objetivos de sostenibilidad ambiental.

Expertos del sector coinciden en que la eficiencia energética ya no es un aspecto opcional, sino un diferenciador clave en la competencia por liderar el mercado de infraestructura para IA. Las empresas que logren mejorar la densidad de energía y la gestión térmica de sus soluciones estarán mejor posicionadas para captar la creciente demanda de clientes corporativos y proveedores de servicios en la nube.

Perspectiva

Con esta adquisición, onsemi busca consolidar su liderazgo en un segmento donde convergen innovación tecnológica, sostenibilidad y eficiencia de costos. La integración de las tecnologías Vcore de Aura Semiconductor no solo expande su portafolio, sino que le otorga una ventaja competitiva en un momento crucial para la industria de la IA.

El cierre esperado de la operación en el último trimestre de 2025 marcará un nuevo capítulo en la estrategia de onsemi, que se perfila como un jugador clave en la construcción de los centros de datos del futuro, donde cada vatio de energía cuenta.