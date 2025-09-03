nCino lanza ProBanker by FullCircl en el Reino Unido para transformar la gestión del riesgo y las oportunidades crediticias

Londres. – La firma tecnológica financiera nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), reconocida globalmente por sus soluciones bancarias inteligentes, anunció la disponibilidad general de ProBanker by FullCircl, una nueva herramienta diseñada para ayudar a los prestamistas británicos a identificar oportunidades y gestionar riesgos en sus carteras de negocio.

El lanzamiento ocurre en un contexto donde la industria de servicios financieros enfrenta presiones crecientes para tomar decisiones de crédito más rápidas y precisas. La dependencia exclusiva de los datos internos ya no resulta suficiente, y las instituciones financieras buscan aliados tecnológicos capaces de ofrecer información integral y en tiempo real que sustente decisiones estratégicas.

Una herramienta respaldada por Experian

ProBanker forma parte de la suite Smart Solutions de nCino y fue desarrollada en colaboración con Experian, empresa líder en información crediticia. El sistema se alimenta de datos comerciales de la oficina de crédito de Experian y pone a disposición de los prestamistas visibilidad casi en tiempo real sobre el estatus crediticio, la asequibilidad y la liquidez de empresas en todo el Reino Unido.

Con esta información, las instituciones financieras pueden monitorear riesgos y oportunidades a nivel de cartera e individual, una capacidad crucial en el actual clima económico.

Durante un programa piloto con un banco británico de gran tamaño, ProBanker permitió detectar riesgos crediticios en promedio seis meses antes que los procesos tradicionales, además de ayudar a identificar clientes elegibles para extensiones o nuevos productos de financiamiento.

Acceso a datos más amplios

La herramienta se apoya en un conjunto de datos de gran alcance: alrededor de 18 millones de cuentas de crédito comercial en el Reino Unido, además de información de cuentas corrientes empresariales que supera a los bancos regulados bajo la obligación CMA9.

Con ello, ProBanker ofrece a los proveedores de crédito la posibilidad de:

Acceder a una visión total del mercado y multibanco de la exposición crediticia del cliente.

Rastrear la asequibilidad y liquidez casi en tiempo real.

Fortalecer la salud de las carteras mediante la identificación temprana de señales de alerta de estrés financiero.

Acelerar los tiempos de acceso a financiamiento.

Mejorar la experiencia del cliente con un compromiso proactivo y comunicaciones personalizadas.

Declaraciones de nCino y Experian

Immy Tugcu, Associate Director – Product Management en nCino, explicó que la innovación responde a un desafío central para los prestamistas: “This isn’t theoretical – it’s about solving the fundamental problem every commercial lender faces: How do you assess true customer risk and identify opportunity when you only see part of their financial picture? ProBanker represents a timely and transformational capability for both traditional and alternative funding providers looking to improve portfolio performance, retain market share and meet growing expectations around speed, compliance and customer experience.”

Por su parte, David Gallihawk, Chief Product Officer de Business Information Services en Experian UK&I, subrayó la importancia de contar con información confiable y de calidad en tiempo real: “In today’s fast-paced and increasingly complex lending environment, real-time, high-quality data and insight are the bedrock of being able to make confident, informed decisions at speed. ProBanker delivers exactly that. Our collaboration with nCino will bring greater transparency and help modernise lending opportunities, allowing clients to unlock deeper value from their portfolios.”

Impacto esperado en el sector financiero

El lanzamiento de ProBanker coincide con un período de incertidumbre económica en el Reino Unido, donde la salud de las carteras crediticias se encuentra bajo una presión constante. La posibilidad de contar con información transversal y multibanco ofrece a los prestamistas una ventaja competitiva clave: anticipar problemas, reducir riesgos y, al mismo tiempo, fortalecer la relación con sus clientes mediante propuestas de valor más oportunas.

Con esta apuesta, nCino busca consolidar su presencia en Europa tras la adquisición de FullCircl el año pasado, y posicionarse como un socio estratégico para la modernización del ecosistema financiero británico.

En definitiva, ProBanker promete no solo acelerar la toma de decisiones crediticias, sino también redefinir la manera en que los prestamistas equilibran riesgo y oportunidad en un entorno cada vez más exigente.