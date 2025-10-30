Miguel Petit y MP Records impulsan la proyección internacional de Sixto Rein

MIAMI, FL — El talento venezolano continúa conquistando escenarios internacionales. En un paso decisivo para su carrera, el cantante urbano Sixto Rein firmó un acuerdo con el sello discográfico MP Records, dirigido por Miguel Petit, con el propósito de fortalecer su proyección global y abrir nuevas oportunidades de colaboración dentro de la industria musical latina.

Con este movimiento, MP Records reafirma su compromiso con la internacionalización del talento venezolano, apostando por artistas que representan innovación, disciplina y autenticidad.

Trayectoria sólida y evolución musical

Reconocido por su estilo fresco y versátil, Sixto Rein ha construido una carrera ascendente desde sus inicios en la agrupación Calle Ciega y el dúo Gustavo & Rein, hasta consolidarse como solista con una propuesta que fusiona reguetón, dembow y pop urbano.

Su primer álbum, Original Boy (2012), marcó el inicio de su trayectoria como solista, mientras que su EP Vida Positiva (2015) lo llevó a la proyección internacional gracias al éxito de “Ojitos”, junto al puertorriqueño Farruko. Más adelante, con su segundo disco OMG (2018), el artista mostró madurez y reinvención, con temas que se convirtieron en himnos juveniles como “Infiel”, “Trépate” y “Luz verde”.

La versatilidad de Sixto Rein se refleja no solo en su capacidad interpretativa, sino también en su presencia escénica. Su talento le ha permitido compartir estudio y escenario con figuras de talla internacional como Farruko y el dúo Chino & Nacho.

Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentra “Trépate”, junto a Bad Bunny, Lary Over y EZ elzeta, un tema que supera los 60 millones de reproducciones en plataformas digitales y que reafirma su conexión con audiencias globales.

Nuevas colaboraciones y proyección internacional

El artista adelantó que esta nueva etapa estará marcada por colaboraciones con reconocidos exponentes del género como Lenier y Jerry Di, fortaleciendo su apuesta por expandir su alcance en la música latina.

“Estoy muy emocionado por lo que viene. Este acuerdo representa un paso importante en mi carrera y me llena de energía saber que podré compartir música con artistas que admiro y respeto”, expresó Sixto Rein.

Este nuevo capítulo representa un impulso estratégico para su posicionamiento internacional, especialmente en mercados como Estados Unidos, el Caribe y el resto de América Latina, donde la música urbana venezolana ha ganado protagonismo en los últimos años.

La visión de Miguel Petit: innovación y expansión

Por su parte, Miguel Petit, CEO de MP Records, destacó la trascendencia de esta alianza no solo para la carrera de Sixto Rein, sino también para el fortalecimiento del ecosistema musical latino. Reconocido por su capacidad de anticiparse a las tendencias y descubrir nuevos talentos, Petit ha convertido su sello en una plataforma de innovación y expansión global.

“Sixto es un artista con una identidad muy clara y un carisma que conecta con el público. Su disciplina, su visión y su capacidad de innovar lo convierten en una de las voces más prometedoras de la música urbana. Para nosotros es un orgullo acompañarlo en este camino y proyectar su talento a nuevas audiencias”, expresó Miguel Petit.

Más allá de su rol como ejecutivo, Petit se ha consolidado como un estratega que entiende la música no solo como entretenimiento, sino como un motor cultural y de transformación social. Su visión empresarial ha permitido crear puentes entre artistas, marcas y audiencias globales, promoviendo un modelo de gestión que combina creatividad, disciplina y proyección internacional.

Un referente de la nueva generación venezolana

Más allá de los escenarios y las cifras, Sixto Rein representa a una generación de artistas venezolanos que han sabido fusionar el talento local con la proyección internacional. Su autenticidad, letras y colaboraciones lo han vinculado con marcas, campañas sociales y movimientos juveniles, consolidándolo como un referente de superación y autenticidad dentro de la música urbana.

El cantante ha brillado en escenarios de alto perfil como el Miss Venezuela, los Premios Pepsi Music y los Premios Heat Latin Music, consolidándose como uno de los intérpretes más carismáticos y versátiles de la escena urbana.

Con esta firma, MP Records apuesta por un artista que no solo ha sabido reinventarse, sino que encarna la evolución de la música urbana venezolana desde sus raíces hasta su proyección global. La alianza entre Sixto Rein y Miguel Petit promete fortalecer la presencia del género urbano nacional y abrir nuevas puertas para las futuras generaciones de artistas venezolanos.