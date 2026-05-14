Inces certifica a más de 7.800 trabajadores en la décima graduación conjunta de la Clase Obrera

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) participó este miércoles en la décima graduación conjunta del Sistema Nacional de Formación y Autoformación de la Clase Obrera, un acto realizado en el Teatro José “Chino” Khan del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), donde fueron certificados, acreditados y graduados 7.871 trabajadores provenientes de distintas regiones del país.

La jornada reunió a representantes del sector educativo, laboral e industrial en un encuentro que destacó el avance de los programas de formación técnica y profesional dirigidos a la clase trabajadora venezolana. Durante el evento nacional se entregaron 3.428 certificados de formación técnica profesional Inces con validez internacional, además de 25 títulos correspondientes al programa de Bachillerato Productivo Inces.

Entre los beneficiarios se encuentran trabajadores vinculados al Sistema Nacional de Servicios Públicos, incluyendo personal de Cantv y Corpoelec, sectores considerados estratégicos para el funcionamiento de la infraestructura y los servicios esenciales del país.

El acto se desarrolló bajo una modalidad mixta, con conexiones simultáneas vía Zoom desde entidades laborales ubicadas en los 23 estados del territorio nacional. La dinámica permitió la participación de trabajadores y representantes institucionales desde diferentes regiones, integrando actividades presenciales y virtuales como parte de la graduación conjunta.

La actividad contó con la presencia del ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo; el ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas; y el viceministro de Educación, Alejandro López, quienes acompañaron la entrega de certificados y reconocimientos a los participantes.

Durante su intervención, el ministro del Trabajo destacó que los trabajadores han demostrado que su voluntad de aprender y crecer permanece intacta pese a los desafíos y las medidas coercitivas, y que cada certificado recibido representa una herramienta para transformar sus centros de trabajo y construir la soberanía económica de la patria.

El funcionario señaló además que el fortalecimiento de la formación técnica constituye un elemento clave para impulsar las capacidades productivas y organizativas dentro de los distintos espacios laborales del país. En ese contexto, indicó que el Sistema Nacional de Formación y Autoformación de la Clase Obrera mantiene un papel activo en la capacitación de trabajadores en áreas vinculadas a la producción, los servicios y la gestión comunitaria.

Asimismo, subrayó que el Sistema Nacional de Formación y Autoformación de la Clase Obrera cumple con su misión de devolver al pueblo trabajador el conocimiento que le pertenece, formándose técnica y humanamente en fábricas, oficinas y comunidades.

La graduación conjunta también integró la participación de programas educativos y misiones sociales vinculadas al desarrollo académico y profesional de la población trabajadora. Como parte de esta edición participaron las misiones Robinson, Sucre y Ribas, además de Universidades Nacionales Experimentales, Politécnicas Territoriales y Especializadas.

La incorporación de distintas instituciones educativas y de formación busca ampliar las oportunidades de certificación y capacitación para trabajadores de diferentes sectores económicos, promoviendo procesos de actualización técnica y continuidad educativa dentro de sus espacios laborales.

El Inces ha mantenido en los últimos años programas orientados a fortalecer la formación técnica profesional en áreas consideradas prioritarias para el aparato productivo nacional. La entrega de certificados con validez internacional forma parte de las estrategias impulsadas para ampliar las competencias laborales y facilitar la acreditación formal de conocimientos adquiridos por trabajadores en ejercicio.

Con esta décima graduación conjunta, el Sistema Nacional de Formación y Autoformación de la Clase Obrera consolida una nueva etapa de certificación y profesionalización dirigida a trabajadores de instituciones públicas, empresas estratégicas y organizaciones comunitarias, en un contexto donde la capacitación técnica continúa siendo uno de los ejes centrales de formación para el sector laboral venezolano.