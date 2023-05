Lula se encuentra con Maduro: feliz de retomar las relaciones rotas entre Brasil y Venezuela

brasil y venezuela Hoy se permite la reanudación plena de las relaciones bilaterales, luego de que fueran interrumpidas por razones políticas injustificadas. El presidente de Brasil dijo: Luiz Inácio Lula da SilvaDurante la conferencia de prensa al término de la reunión bilateral con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. “Hoy celebramos la reanudación plena de las relaciones bilaterales con Venezuela, que fueron interrumpidas por razones políticas y motivos injustificados. Queremos que sean no solo relaciones económicas y comerciales, sino también políticas, culturales y económicas en el campo de la ciencia y la tecnología. , así como en las fuerzas armadas, para cuidar juntos nuestras fronteras”, dijo Lula en Su carta es una carta.

Crisis económica, social y humanitaria en Venezuela y fricciones políticas con el gobierno del expresidente, jair bolsonaro, llevó al colapso de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Desde el 1 de enero, con el inicio del tercer mandato de Lula, los dos gobiernos comenzaron a normalizar las relaciones. Ya a fines de diciembre de 2022, Caracas procedió a designar a Manuel Vicente Fadel -excónsul general de Venezuela en São Paulo- como embajador en Brasil. A mediados de enero, una misión diplomática viajó a Caracas para reabrir la embajada en Venezuela. La delegación está encabezada por Flavio Massera, funcionario designado encargado de negocios a la espera del nombramiento de un embajador honorario.

“No saben lo feliz que estoy con este momento histórico, Maduro volvió a Brasil después de 8 años, y aquí recuperamos el derecho a hacer política y cuidar nuestras relaciones internacionales con la seriedad que siempre lo hemos hecho. Es Difícil imaginar que hayan pasado muchos años sin que las autoridades de nuestros países continúen el diálogo Un estado amazónico vecino, con el que compartimos una frontera de 2.200 km Debido a la emergencia política – Lola agregó – Rompió una relación comercial que redujo el comercio de $ 6.8 mil millones a menos de $ 2. pérdida para ambos países.

Al criticar las políticas «antivenezolanas» y «guiadas por preconcebidas» implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea, el jefe de Estado brasileño dijo saber que «esta nueva era que ahora estamos celebrando está terminando y no superará todas las obstáculos y errores que he sufrido a lo largo de los años». Estados UnidosPorque yo siempre he pensado que es lo más absurdo del mundo, que gente que defiende la democracia, niegue que usted fue Presidente de Venezuela, habiendo sido elegido por el pueblo y reconociendo al da’i, ciudadano electo vicepresidente como el legítimo presidente del país, confiándole las reservas de oro del estado que se encuentran en los bancos británicos».

presidente lula Agregó que Venezuela necesita difundir su «narrativa» sobre la situación política y económica del país para contrarrestar las «narrativas» construidas por los opositores en el escenario internacional. Creo que le toca a Venezuela mostrar su narrativa, para que pueda cambiar la mentalidad de la gente. No se puede explicar que un país tenga 900 penaltis porque a otro país no le gusta. Creo que está en su mano, compañero Maduro, construir su narrativa para que Venezuela vuelva a ser un pueblo soberano, donde solo su pueblo decida, a través del voto libre, quién gobernará el país. Eso es todo lo que se puede decir. Y nuestros opositores tendrán que disculparse por el daño que le han hecho a Venezuela”.

presidente maduro Llegó a Brasil para participar mañana en la Cumbre Sudamericana de Jefes de Estado. “Agradezco la cálida bienvenida que nos dieron en Brasilia. Maduro escribió en un tuit en Twitter: “En las próximas horas desarrollaremos una agenda diplomática que promueva la necesaria unión de los pueblos de nuestro continente. El presidente Lula realizó la primera cumbre de jefes de Estado sudamericanos el 30 de mayo en Brasilia. Así lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un memorándum.»El propósito del encuentro es promover el diálogo. Sinceridad entre todos, con el fin de identificar denominadores comunes, discutir los puntos de vista de la región y revitalizar la agenda de cooperación en América del Sur en áreas clave, como salud, cambio climático, defensa, lucha contra las transnacionales ilegales, infraestructuras y energía”, afirmó. Según explicó Lula a sus homólogos de la región, “es necesario que volvamos a la visión de América del Sur como una región de paz y cooperación, capaz de generar iniciativas concretas para enfrentar el desafío, que todos compartimos y al que aspiramos, de lograr la sustentabilidad. desarrollo con justicia social”.

Entre los compromisos asumidos por Lula en el tercer mandato presidencial, que comenzó el 1 de enero, está precisamente el relanzamiento del Plan Regional Unificado. En abril, Brasil y Argentina anunciaron que volverían a Onasor (Unión de Naciones Suramericanas), una de las consignas de hegemonía practicadas por los gobiernos de centro-izquierda en América Latina de principios de siglo. Un ejemplo que se vino abajo con la paulatina entrada en escena de gobiernos conservadores, que hoy – Con la derecha del central en mínimos históricos —y promete ser uno de varios proyectos unitarios presentados por los progresistas. Proyectos que tienen en común la reivindicación de una identidad cultural regional, una apuesta por políticas a favor de la población menos pudiente y un cierto alejamiento de la administración americana. Y no es casualidad que en las mismas horas en que anunciaron su regreso a Unasor -en atención a la invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador- Argentina y Brasil, junto a otros ocho gobiernos, participaran en la primera cumbre de La República Popular de China. La Alianza Contra la Inflación en América Latina y el Caribe.

De fondo está el muy publicitado proyecto de relanzamiento de la comunidad latinoamericana y caribeña Favoritoel organismo que agrupa a todo el continente excepto Estados Unidos y Canadá, en abierta competencia con la Organización de Estados Americanos (atrevimiento), que se considera altamente controlado por los intereses de la Casa Blanca. Las iniciativas, como hemos mencionado, vuelven a estar de moda en la presencia contemporánea de gobiernos de izquierda: el ascenso de Gustavo Petro, el primer presidente progresista en la historia de Colombia y autor de la decisiva apertura de crédito hacia el presidente de Venezuela. , es determinante en este sentido. Nicolás Maduro. Ni hablar del regreso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la presencia de López Obrador en México, así como -quizás al vencimiento- de Alberto Fernández en Argentina.

Unassur Promovida en 2008 por el presidente venezolano Hugo Chávez para contrarrestar la influencia estadounidense en la región, en un momento en que varios presidentes de centroizquierda gobernaban América del Sur. La intención era crear una unión económica y política que le diera a los estados miembros una voz más fuerte en el escenario internacional, como precursor de una posible unión territorial, incluso si era política si no monetaria. Con el paso del tiempo, y la salida de muchos adalides del «nuevo socialismo» -el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, el brasileño Lula, la argentina Cristina Kirchner- el ejemplo fue perdiendo fuerza, hasta que ya no pudo encontrar un reemplazo para el cargo de Secretario General, tras el término del mandato del colombiano Ernesto Samper, en 2017. Hasta el momento, el bloque está integrado únicamente por Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela.

Muchos países, comenzando por Brasil y Argentina, firmaron el Tratado de Recesión Económica en 2019, denunciando el carácter excesivamente “ideológico” del bloqueo y preparando las bases para un “Prosur”. (Foro para el Progreso de América del Sur)Un organismo alternativo que se derrumbó bajo el peso de la pandemia incluso antes de que se debilitaran las bases políticas. El cambio de orientación política se reflejó sobre todo en la denuncia del gobierno venezolano de Nicolás Maduro por la severa crisis social y política que se vivía en esos años: doce países, encabezados por Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, formaron el “grupo”. Lima”, evento que, de acuerdo con el líder opositor Juan Guaidó, pretendía sacar a Maduro de escena.

El proyecto más ambicioso, sin embargo, sigue siendo el relanzamiento de la Celac como un espacio diferenciado para la unidad latinoamericana. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado al respecto en varias ocasiones, proponiendo incluso un camino similar al que llevó a la Unión Europea a crear un mercado, una moneda y -finalmente- instituciones comunes. Sin embargo, la idea, que Argentina persiguió vigorosamente, parece estar lejos de realizarse. El Silak – Tomar decisiones por unanimidad Fundada en 2011 en Caracas, Venezuela, luego de la fusión del Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC). En enero de 2020, el presidente Jair Bolsonaro decidió suspender la participación de Brasil en el organismo, denunciando la falta de resultados en la defensa de la democracia y el apoyo brindado a gobiernos considerados autoritarios. Hoy incluye el 17 por ciento de los países pertenecientes a las Naciones Unidas, alrededor de 624 millones de personas, el 15 por ciento de la tierra del planeta y genera el 7,1 por ciento del PIB mundial.

